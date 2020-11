EV Zug nimmt Trainingsbetrieb wieder auf – mehrere Academy-Spieler positiv auf Covid-19 getestet Weil ein Mannschaftsmitglied des EV Zug positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste das Team inklusive Betreuer am vergangenen Freitag in Quarantäne. Die EVZ Academy bleibt bis und mit 12. November in Quarantäne Philipp Zurfluh 04.11.2020, 09.30 Uhr

Am Freitag vergangene Woche teilte der EV Zug mit, dass ein nicht genanntes Teammitglied positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Das Heimspiel gegen die SCL Tigers musste verschoben werden. Aus Sicherheitsmassnahmen wurden infolgedessen die Spieler, der Staff, sowie die Teambetreuer in Quarantäne geschickt. Auch die Partie gegen Ambri-Piotta, die am Sonntag stattgefunden hätte, wurde verlegt. Der Tessiner Kantonsarzt hat eine zehntägige Quarantäne für die komplette Mannschaft des HC Ambri-Piotta angeordnet, weil ein Ambri-Spieler positiv getestet wurde.

Wie nun der EV Zug in einer Mitteilung schreibt, hätten weitere, individuelle Abklärungen und Tests gezeigt, dass beim EV Zug keine weiteren Fälle dazugekommen sind. Aus diesem Grund wird ein Grossteil der Mannschaft das Training am Mittwoch wieder aufnehmen können. Einzelne Mitglieder des Teams bleiben weiterhin in Quarantäne.

Eine Verschiebedatum für die Partien gegen die SCL Tigers und gegen Ambri-Piotta sind noch nicht bekannt. Funkt Corona nicht erneut dazwischen, geht es für die Zuger am kommenden Dienstag, 10. November, gegen den EHC Biel weiter.

EVZ-Nachwuchs hat es erwischt

Bei der EVZ Academy, welche sich seit Dienstag in vorsorglicher Quarantäne befindet, wurden mehrere Spieler positiv auf Covid-19 getestet, weshalb die ganze Mannschaft bis und mit Donnerstag, 12. November, in Quarantäne bleibt. Die Spiele vom Dienstag, 10. November, gegen den EHC Winterthur sowie vom Freitag, 13. November, gegen den HC Thurgau müssen verschoben werden.