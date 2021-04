EISHOCKEY «Wir können uns nur selber stoppen»: Ein geschichtsträchtiger EVZ-Abend bei erfolgreichem Hofmann-Comeback 116 Punkte nach 50 Spielen. Nach dem 4:0 gegen Gottéron schreibt der EV Zug Geschichte. Stürmer Grégory Hofmann kehrt nach mehrwöchiger Verletzungspause zurück und trifft. Philipp Zurfluh 01.04.2021, 23.57 Uhr

Alle Tore im Video Video: TV24

Endlich, wird sich Grégory Hofmann vor dem Spiel gegen Fribourg-Gottéron gesagt haben. Seit dem 14. Februar hat der Stürmer 14 Partien verpasst. Doch die Lust am Spiel hat er nicht verloren, seine Antrittsschnelligkeit sowieso nicht. Der ehrgeizige und torgefährliche Zuger ist rechtzeitig vor den Playoffs zurück. Zusammen mit Linienpartner und Topskorer Jan Kovar bringt der 29-Jährige die Freiburger Defensive schon in der Anfangsphase in Schwierigkeiten. «Wir mussten ihn an der Leine halten. Am liebsten hätte er schon in den letzten Tagen gespielt», sagt ein gut gelaunter Trainer Dan Tangnes. «Mit ihm haben wir nun eine Waffe mehr im Offensivspiel.»

Der unangefochtene Leader lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen, weil die Delegationen der Freiburger aufgrund des starken Verkehrsaufkommens später in Zug eintrifft. Der 15 Minuten später erfolgte Anpfiff machen die Mannschaften mit einer flüssigen Anfangsphase weg, es gibt kaum Unterbrüche. Die beste Torchance hat Erik Thorell (18.). Es ist schon fast ein Kunststück, wie er das leere Tor nicht trifft.

Grégory Hofmann kann wieder lachen. Nach langer Absenz feiert er sein 18. Saisontor. Bild: Martin Meienberger (Zug, 1. April 2021)

Connor Hughes pariert 37 Schüsse in 40 Minuten

Im zweiten Drittel spielt der Tabellenführer noch dominanter. Die Freiburger Drachen sind weit davon entfernt, den Zuger Stieren Furcht einzuflössen. Weil Stammgoalie Reto Berra eine Verschnaufpause vergönnt ist, vertritt ihn der Kanada-Schweizer Connor Hughes. Und dies überzeugend. Es ist erst sein vierter Einsatz von Beginn weg. Doch ein ums andere Mal scheitern die Zuger am 24-Jährigen. 37 Schüsse entschärft er in den ersten 40 Minuten. Erstaunlich, denn nur gerade bei den beiden Niederlagen gegen Lausanne HC (16. Oktober) und Genève-Servette (13. November) kann Zug während den ersten beiden Drittel nicht reüssieren.

Der Freiburger Goalie hätte zum Mann des Spiels avancieren können, doch nach einem Abpraller schiesst Yannick Zehnder (43.) den Tabellenführer in Front. Der Widerstand der Saanestädter ist gebrochen. Es spielt nur noch Zug. «Wir haben Geduld gezeigt, das zeichnet uns aus», meint Carl Klingberg. Der Schwede befindet sich in beneidenswerter Form. Eine geniale Passstaffette über Hofmann und Kovar verwertet Klingberg (49.) zum 2:0. Seine beeindruckende Bilanz in den letzten fünf Spielen: Acht Tore, fünf Assists. «Ich fühle mich richtig gut. Man muss immer positiv denken, auch wenn es mal nicht so gut läuft.» Nach herrlicher Vorarbeit durch Kovar trifft Rückkehrer Hofmann (56.). Jérôme Bachofner (59.) markiert den 4:0-Endstand gegen wehrlose Freiburger. 50:26-Torschüsse unterstreichen den dominanten Auftritt des Heimteams.

Hollenstein-Comeback gegen Langnau?

Gute Nachrichten gibt es auch betreffend Kadersituation. Das Lazarett lichtet sich. Goalie Luca Hollenstein schielt auf ein Comeback. Ein Einsatz gegen die SCL Tigers ist wahrscheinlich. Zudem nimmt am Samstag die Isolation bei Verteidiger Santeri Alatalo ein Ende. Nach dem anschliessenden Return-to-play-Programm ist er rechtzeitig spielbereit für die Playoffs.

Das Team des EV Zug posiert nach dem Spiel gegen Gottéron für die Fotografen. Der Punkterekord soll schliesslich festgehalten werden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. April 2021)

«Wir können uns nur selber stoppen», sagt Klingberg. «Wir strotzen vor Selbstvertrauen und sind bereit, mehr zu tun als andere.» Mit dem 39. Saisonsieg hat der EV Zug eine weitere Bestmarke gesetzt und Historisches geschafft. Nachdem er am Dienstag den Punkterekord (116) von Davos aus der Saison 2010/11 egalisiert hatte, ist er nun alleiniger Rekordhalter. «Erneut haben wir Geschichte geschrieben, einfach grossartig. Es war einmal mehr ein starker Effort meiner Mannschaft», sagt Dan Tangnes.

Zug - Fribourg-Gottéron 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) 0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Stolc, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 1. (0:55) Hofmann (Kovar) 1:0. 43. Zehnder (Albrecht) 2:0. 49. Klingberg (Kovar, Hofmann/Powerplaytor) 3:0. 59. Bachofner 4:0.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug, 6-mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

Zug: Genoni; Schlumpf, Geisser; Diaz, Stadler; Cadonau, Gross; Nussbaumer; Martschini, Senteler, Abdelkader; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Bachofner, Leuenberger, Thorell; Langenegger.

Fribourg-Gottéron: Hughes; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Kamerzin, Jecker; Abplanalp; Herren, Schmid, DiDomenico; Sprunger, Walser, Bykov; Jörg, Desharnais, Mottet; Bougro, Marchon, Jobin; Schaller.

Bemerkungen: Zug ohne Hollenstein, Thürkauf, Wüthrich (alle verletzt), Alatalo (krank) und Shore (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Brodin, Rossi und Stalberg (alle verletzt).