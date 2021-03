EISHOCKEY «Ja, ich bin stolz»: Der EV Zug schafft 113 Punkte und egalisiert die zehn Jahre alte Bestmarke des HC Davos Tabellenführer Zug bekundet lange Mühe gegen den HC Davos. Dank einem Schlussspurt gewinnt er nach 1:2-Rückstand mit 4:2. Stürmer Carl Klingberg trifft doppelt. Philipp Zurfluh 30.03.2021, 23.38 Uhr

Dem EV Zug war bewusst, dass er mit drei Punkten gegen Rekordmeister Davos etwas Historisches erreichen könnte. In der Saison 2010/11 stellten die Bündner mit 113 Punkten in 50 Qualifikationsspielen eine Bestleistung auf, die über zehn Jahre und bis gestern Abend Bestand hielt. Doch mit dem fünften Sieg in Serie hat der Liga-Dominator in seinem 49. Saisonspiel die Rekordmarke egalisiert. «Ja, ich bin stolz», sagt Trainer Dan Tangnes einige Minuten nach der Partie.

«Diese Mannschaft hat die Fähigkeit, immer fokussiert zu bleiben und sich anzuspornen.»

Doch es entspricht dem Naturell und der Einstellung des Norwegers, dass er sich damit nicht begnügen will. «Wir wollen alleiniger Rekordhalter sein. In den nächsten Wochen liegt noch viel Arbeit vor uns.»

Laut Yannick Zehnder sei der Rekord natürlich ein Thema gewesen in den letzten Tagen. Ein Ansporn. «Es ist immer cool, wenn man Geschichte schreiben kann», meint der zufriedene Stürmer.

Hat einen Lauf: Carl Klingberg gelingt ein Doppelpack. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 30. März 2021)

Torklau an zukünftigem Zuger Herzog

Eine ganz andere Gemütslage herrscht dagegen auf Seiten der Davoser. Goalietrainer Peter Mettler macht seinem Ärger nach der Schlusssirene Luft. Bereits in der ersten Drittelpause schüttelt er den Kopf. «Schlicht unbegreiflich», meint er und verwirft die Hände. Was ist passiert?

Eine Torszene vor Leonardo Genoni in der 12. Minute sorgt für lautstarke Diskussionen. Der zukünftige EVZ-Stürmer Fabrice Herzog lässt Jesse Zgraggen alt aussehen und kann alleine auf Zugs Torhüter losziehen. Nachdem er mit Genoni zusammenprallt, rollt der Puck via Schlittschuh von Claudio Cadonau über die Torlinie. Die Schiedsrichter entscheiden zunächst auf Tor, lassen sich aber die Aktion nochmals auf Video abspielen und entscheiden anschliessend auf kein Tor. Ein fragwürdiges Verdikt. Dieses schmeckt Coach Christian Wohlwend überhaupt nicht. Er ist ausser sich und reklamiert lautstark. Für seinen kurzen Wutausbruch kassiert Davos eine Bank-Strafe.

Zug kann rund 30 Sekunden in doppelter Überzahl spielen, doch bringt nichts Zählbares zustande. Obwohl der Leader im ersten Drittel ein leichtes Chancenplus hat, ist Herzogs Torklau die aufregendste Szene. Das erste Drittel ist geprägt von vielen Fehlern. Bei Zug fehlt es an Passgenauigkeit und Körperspannung. Zehnder sagt:

«Davos ist besser aus dem Startblock gekommen. Wir haben uns zu wenig gut unterstützt.»

Nati-Trainer sieht Spiel mit überschaubarem Niveau

Beim letzten Aufeinandertreffen der Mannschaften vor rund fünf Wochen lagen die Bündner nach 30 Minuten bereits hoffnungslos mit 0:5 zurück. Ganz anders gestern. Auch dank des starken Keepers Robert Mayer. Doch die Partie ist kein Augenschmaus. Unter aufmerksamer Beobachtung des Schweizer Nationaltrainers Patrick Fischer liefern sich die Kontrahenten ein Duell auf – milde ausgedrückt – sehr überschaubarem Niveau. In der Spielvorschau auf das Duell steht auf der Website des HCD geschrieben, Zug würde sich seit der Sicherung des Qualifikationssieges mit minimalem Aufwand durch die Regular Season mogeln ... Hätten die EVZ-Spieler diese Zeilen gelesen, wäre wohl keine zusätzliche Motivation nötig gewesen.

Etwas Schwung ins Spiel bringt dann Justin Abdelkader (23.), als er nach feinem Pass von Lino Martschini zur Führung trifft. Revanchieren kann sich dann Herzog für sein gestohlenes Tor. In einer Zuger Druckphase entwischt er der Verteidigung und gleicht aus – das 17. Tor im 31. Saisonspiel. Nach dem Führungstor durch Marc Wieser (48.) spricht wenig dafür, dass Zug drei Punkte einfährt. Doch Carl Klingberg (50.) gelingt das 2:2. Zug will unbedingt den Rekord und kann durch Sven Senteler (57.) in Führung gehen. Ein Schuss ins leere Tor von Klingberg markiert den 4:2-Endstand.Es ist sein zehnter Skorerpunkt in den letzten vier Spielen.

Für Stürmer Zehnder ist klar:

«Wir wollen in den drei ausstehenden Spielen das Tempo hoch halten und noch möglichst viele Punkte holen.»

Diese Ansage kann Tangnes nur recht sein. Schliesslich will sich der Norweger den Punkterekord nicht mit Rekordmeister Davos teilen.

Zug – Davos 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Bossard-Arena. – 0 Zuschauer. – SR Urban/Kristijan Nikolic.

Tore: 23. Abdelkader (Martschini) 1:0. 30. Herzog 1:1. 48. Marc Wieser (Ambühl, Corvi) 1:2. 50. Klingberg (Zehnder, Kovar) 2:2. 57. Senteler (Stadler, Abdelkader) 3:2. 59. Klingberg (ins leere Tor) 4:2.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug; 3-mal 2 Minuten gegen Davos.

Zug: Genoni; Geisser, Schlumpf; Stadler, Diaz; Gross, Cadonau; Zgraggen; Thorell, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Abdelkader, Senteler, Martschini; Bachofner, Leuenberger, Langenegger.

Davos: Mayer; Jung, Nygren; Guerra, Heinen; Barandun, Stoop; Hänggi, Ritzmann; Herzog, Egli, Frehner; Turunen, Ullström, Palushaj; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Canova, Baumgartner, Marc Aeschlimann.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Hofmann, Thürkauf (verletzt), Alatalo (krank geschrieben), Shorem, Hollenstein, Nussbaumer (überzählig). Davos ohne Kienzle, Dino Wieser, Du Bois, Nussbaumer, Paschoud, Rubanik (verletzt), Knak (abwesend), Sund (überzählig), Lutz, Croce, Halle, Russo,Parrée, Gärtner (Swiss League). Davos von 57:58 bis 58:46 ohne Torhüter.