Corona: Sechs EVZ-Spieler positiv – zwei Spiele verschoben

Eishockey Sechs EVZ-Spieler positiv auf Coronavirus getestet: zwei Spiele verschoben – auch Lugano und Lakers in Quarantäne Die Partien vom 2. Januar gegen den HC Fribourg-Gottéron und vom 4. Januar gegen den Lausanne HC müssen verschoben werden. 28.12.2021, 09.41 Uhr

In den vergangenen 24 Stunden wurden sechs EVZ-Spieler positiv auf Corona getestet, schreibt die Medienstelle des EV Zug in einer Mitteilung. Alle Spieler seien geimpft, hätten nur leichte bis keine Symptome und befänden sich in Isolation. Aufgrund der vielen Corona-Infektionen im Team und der aktuell angespannten Situation muss sich der Rest des Teams auf Anordnung des Kantonsarztes bis auf weiteres in die Quarantäne begeben. Es werden regelmässig Tests durchgeführt.