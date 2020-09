EV Zug startet auswärts gegen Rapperswil-Jona Lakers in die neue Saison Der Spielplan der National League steht. Das erste Heimspiel für den EVZ ist auf den 10. Oktober gegen den SC Bern terminiert. 10.09.2020, 12.00 Uhr

So viele Fans werden in der neuen Saison nicht in der Bossard-Arena sein können. Archivbild Zuger Zeitung

(rem) Die neue Saison beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, mit vier Partien. Der EV Zug nimmt die Saison am 2. Oktober auswärts bei den Rapperswil-Jona Lakers in Angriff, am 9. Oktober folgt die Auswärtspartie gegen den HC Lugano. Das erste Heimspiel des EV Zug in der Bossard-Arena findet am 10. Oktober gegen den SC Bern statt.

Der EV Zug hat am Mittwoch sein Konzept vorgestellt, wie er den Saisonkarteninhabern möglichst gerecht werden will (siehe Link am Ende des Textes.

Freitag, 2. Oktober: Ambri-Piotta - Lugano, Biel - Lausanne, Genève-Servette - Davos, Rapperswil-Jona Lakers - Zug, ZSC Lions - Fribourg-Gottéron.

Freitag, 9. Oktober, 19.45 Uhr: Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona Lakers, Bern - Lausanne, Biel - Fribourg-Gottéron, Lugano - Zug, ZSC Lions - Genève-Servette.

Samstag, 10. Oktober, 19.45 Uhr: Fribourg-Gottéron - Lugano, Genève-Servette - Ambri-Piotta, Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions, Lausanne - Davos, SCL Tigers - Biel, Zug - Bern.

Dienstag, 13. Oktober, 19.45 Uhr: ZSC Lions - Lausanne.

Donnerstag, 15. Oktober, 19.45 Uhr: Genève-Servette - SCL Tigers.

Freitag, 16. Oktober, 19.45 Uhr: Fribourg-Gottéron - Davos, Rapperswil-Jona Lakers - Genève-Servette, Lugano - Biel, SCL Tigers - Ambri-Piotta, ZSC Lions - Bern, Zug - Lausanne

Samstag, 17. Oktober, 19.45 Uhr: Ambri-Piotta - Zug, Bern - Lugano, Biel - ZSC Lions, Davos - Rapperswil-Jona Lakers, Lausanne - Fribourg-Gottéron.

Dienstag, 20. Oktober, 19.45 Uhr: Ambri-Piotta - Lausanne, Biel - Bern, Davos - Lugano, Genève-Servette - Fribourg-Gottéron, SCL Tigers - Rapperswil-Jona Lakers.

Donnerstag, 22. Oktober, 19.45 Uhr: ZSC Lions - Zug.

Freitag, 23. Oktober, 19.45 Uhr: Bern - Biel, Fribourg-Gottéron - Genève-Servette, Rapperswil-Jona Lakers - SCL Tigers, Lausanne - Ambri-Piotta, Lugano - Davos, Zug - ZSC Lions.

Der letzte Spieltag der Qualifikation ist am Montag, 22. März 2021 angesetzt. - Pre-Playoffs (Ränge 7 bis 10): ab Donnerstag, 25. März 2021. - Playoff-Viertelfinals: ab Donnerstag, 1. April 2021. - Playoff-Halbfinals: ab Donnerstag, 15. April 2021. - Playoff-Final: ab Donnerstag, 29. April 2021. - WM in Minsk und Riga: Freitag, 21. Mai bis Sonntag, 6. Juni 2021.