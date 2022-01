Interview Plötzlich waren die Gepäckstücke in Ruanda – so erlebte EVZ-Stürmer Dario Allenspach turbulente Tage bei der abgebrochenen U20-WM Der 19-jährige Dario Allenspach blickt mit gemischten Gefühlen auf das internationale Hockeyturnier in Kanada zurück. Beim EV Zug will er sich in die ersten zwei Linien vorkämpfen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 06.01.2022, 16.53 Uhr

Wie zuletzt der Spengler Cup fiel auch die U20-WM in Kanada dem Coronavirus zum Opfer. Das Turnier wurde gestartet, doch Infektionen bei mehreren Teams führten zum Abbruch nach wenigen Tagen. Die Höchststrafe für alle Nationen. Die Schweiz hatte das Auftaktspiel gegen Russland 2:4 verloren, danach die Partie gegen die USA 1:0 Forfait gewonnen. Seit dem Neujahrstag hat die Nachwuchs-Nati wieder Schweizer Boden unter den Füssen. Die 19-jährige Nachwuchshoffnung Dario Allenspach zieht ein Resümee und legt dar, welche Ziele er beim EV Zug ins Visier nimmt.

Dario Allenspach stand in dieser Saison bei 30 von 32 Spielen auf dem Eis. Bild: Matthias Jurt (Cham, 20. November 2020)

Für chaotische Szenen sorgte die russische Equipe, weil sie im Flugzeug vor dem Abflug herumpöbelte, rauchte, die Maskenpflicht ignorierte und schliesslich aus der Maschine geworfen wurde. Wie ereignisreich hat sich euer Rückflug abgespielt?

Dario Allenspach: Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen und waren anständig, falls Sie auf das hinauswollen (lacht).

Schon vor dem Turnierstart hatte das Schweizer Team viele Herausforderungen zu meistern.

Leider. Unser Captain Simon Knak wurde einen Tag vor Heiligabend positiv auf Corona getestet. Er musste anschliessend zehn Tage im Hotelzimmer in der Isolation verharren, das war schon bitter. Die anderen Spieler verbrachten zwei Tage in Quarantäne. An Heiligabend habe ich dann alleine im Hotelzimmer die Weihnachtsgeschenke meiner Familie und Freundin ausgepackt. Das war schon ein sehr spezielles Gefühl.

Und vor dem ersten Training fehlte diverses Material.

Wir vermissten mehrere Gepäckstücke sowie weiteres Equipment. Anscheinend wurden zwei Container im Frachtraum des Flugzeugs vergessen. Ein Container wurde dann plötzlich in Ruanda geortet, der andere in Spanien. Drei Tage später war dann das Material wieder in Kanada.

Vor dem Turnier wären drei Testspiele geplant gewesen, alle wurden abgesagt. Sie wurden täglich auf die Geduldsprobe gestellt. Ging das an die Nerven?

Es waren schon verrückte Tage. Wir mussten Tag für Tag nehmen. Glücklicherweise konnten wir Spieler uns auf das Sportliche konzentrieren und mussten uns nicht um organisatorische Angelegenheiten kümmern. Wegen der strengen Hygiene- und Schutzmassnahmen durften wir leider das Hotel nur zu Trainingszwecken verlassen. Zudem trugen wir am Handgelenk ein Armband, das unsere Bewegungen überwachte und mit dem man so bei einer Coronainfektion die Ansteckungsketten hätte nachverfolgen können.

Am 15. Dezember seid ihr nach Kanada geflogen. Hatten Sie damals schon eine böse Vorahnung, dass das Turnier nicht zu Ende gespielt werden könnte?

Nein, mit solchen Gedanken habe ich mich nicht herumgeschlagen. Unser Team hat sich riesig auf dieses Turnier gefreut und war motiviert. Aber schlussendlich waren faire Bedingungen nicht mehr gewährleistet. Obwohl ich enttäuscht war, bin ich einem guten Gefühl nach Hause gereist. Hoffentlich wird die WM im Sommer nachgeholt.

Vor einem Jahr ist die Schweiz nach der Gruppenphase sang- und klanglos ausgeschieden. Was wäre heuer möglich gewesen?

Wir haben uns gegen die Russen achtbar geschlagen. Auf dem Papier waren wir die Underdogs, doch ich bin überzeugt, wir hätten für eine Turnier-Überraschung sorgen können. Uns zeichnet ein toller Teamgeist aus.

Die Zuger Nachwuchshoffnung war schon vor einem Jahr Teil der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Bild: Andrea Cardin / Freshfocus

Sie verlängerten vor kurzem Ihren Vertrag beim EV Zug bis 2024, obwohl die Konkurrenz in dieser Mannschaft gross ist.

Als Zug sein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundete, musste ich nicht überlegen. Die grossartige Trainings-Infrastruktur ist die perfekte Basis, um mich zu entwickeln.

Dann zogen Sie keinen Tapetenwechsel in Betracht?

Gespräche mit anderen Klubs gab es nie. Ich will mich beim EV Zug durchsetzen und über die Rolle eines Viertlinien-Spielers hinauskommen. Ich bin aber realistisch genug, um zu wissen, dass dieser Prozess nicht von heute auf Morgen vonstattengeht. Ich muss an Muskelmasse zulegen und im physischen Bereich härter arbeiten.

Dario Allenspach bespricht sich mit Teamkollege Sven Leuenberger. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Sie wurden bei den letzten beiden Drafts der NHL nicht berücksichtigt. Liebäugeln Sie, heuer von einem Team gewählt zu werden?

Träumen muss erlaubt sein, aber nüchtern betrachtet, räume ich mir keine Chancen ein. Die NHL bleibt aber ein Karriereziel.

