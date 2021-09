Eishockey Der EVZ-Center Sven Senteler fällt verletzt bis zu acht Wochen aus Sven Senteler kann den EV Zug sechs bis acht Wochen nicht unterstützen. Der Center hat sich in einem Meisterschaftsspiel verletzt. 30.09.2021, 15.41 Uhr

Der 29-jährige Sven Senteler fällt beim EV Zug für sechs bis acht Wochen aus. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, hat sich Senteler in einem Meisterschaftsspiel am Fuss verletzt.