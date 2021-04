EV ZUG «Tore sind mir nicht wichtig»: Carl Klingberg ist in der Form des Lebens, doch er bleibt bescheiden Nach einer schwierigen Phase zu Beginn der Saison nimmt der schwedische Stürmer mittlerweile eine Schlüsselrolle ein. Bei den EVZ-Fans geniesst er eine hohe Popularität. Die Zeichen stehen auf Vertragsverlängerung. Philipp Zurfluh 15.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er blickt auf das Transparent, das gleich neben der Bossard-Arena am Gitter befestigt ist. Auf diesem machen sich die Fans für einen Verbleib von Carl Klingberg stark, dessen Vertrag Ende Saison ausläuft. «Ich fühle mich geehrt», sagt der Flügelstürmer. Er spüre die Unterstützung jeden Tag. «Es ist grossartig und treibt mich noch mehr an.» Übersetzen müssen ihm seine Teamkameraden das Statement der Zuger Anhängerschaft nicht. «Mein Schweizerdeutsch wird von Tag zu Tag besser», erzählt Klingberg. Der Mann aus Göteborg spielt seit 2016 bei Zug und hat sich auch auf sprachlicher Ebene vorbildlich integriert.

Bejubelt seinen Treffer zum 3:1 beim Playoff-Auftakt gegen den SC Bern. (Zug, 13. April 2021) Benjamin Soland (Freshfocus)

Der 30-Jährige ist ein lockerer und umgänglicher Typ. Während er in der EVZ-Garderobe als DJ für gute Laune zuständig ist, gibt er sich neben dem Eis zurückhaltend. Er steht nicht gerne im Mittelpunkt und sucht weder die Anerkennung der Medien noch der Öffentlichkeit. Angesprochen auf die beiden Tore gegen den SC Bern zum Auftakt der Playoff-Viertelfinal-Serie, verzog er keine Miene. «Tore sind mir nicht wichtig. Alles was zählt, ist der Sieg. Wenn mir keine Punkte gelingen und wir trotzdem Meister werden, wäre ich genau so glücklich.» Man möge die Aussagen als nichtssagendes und standardmässiges Profi-Geschwurbel abtun. Doch die Sätze des Skandinaviers decken sich mit einem starken Charakterzug: Bescheidenheit.



Lebensqualität ist wichtiger als ein grosser Lohn

Der frühere EVZ-Verteidiger Timo Helbling hat während zwei Saisons die Garderobe und das Eis mit Klingberg geteilt. «Man kann sich gar keinen besseren Mitspieler vorstellen», sagte der Hockey-Experte am Dienstagabend auf dem Sender Mysports. Was Helbling meint, ist Klingbergs Authentizität. Seine ungeschönt ehrliche Art. Der Schwede identifiziert sich seit seiner Ankunft vor bald fünf Jahren mit dem Zentralschweizer Klub. Eben nicht wie andere ausländische Spieler, die den Lohn einsacken und bereits über die nächste sportliche Heimat sinnieren. In Zug schätzt er die Lebensqualität.



«Ein Gefühl von Heimat zu haben und gesund zu sein. Das ist für mich das Wichtigste im Leben.»

Klingberg weiss, wovon er spricht. Am 30. November 2018 krachte er gegen die SCL Tigers gegen kopfvoran gegen die Bande. Nach dem Horror-Unfall befürchtete er das Schlimmste. Die Angst vor einer Lähmung schoss ihm durch den Kopf. Gross war die Erleichterung, als ihn die Diagnose erreichte: Bänderverletzung an der Wirbelsäule, aber keine Folgeschäden. Dem unerschrockenen Einsatz der Kämpfernatur tat dieses einprägsame Erlebnis aber keinen Abbruch. Während der Playoffs 2019 hinderten ihn weder eine Rippenfraktur noch zwei Brüche in der Hand, an der Ausübung seiner Passion. Das Wort Aufgeben hat er aus seinem Wortschatz gestrichen. Klingberg hatte zu Saisonbeginn eine diffizile Phase zu überstehen. In seinem Privatleben gab es Veränderungen zum Negativen. «Es war sehr hart», sagt er ganz offen.

Elf Tore in den letzten acht Spielen

Nun fühlt er sich besser, spielt befreit auf, und glänzt zuletzt mit elf Toren in acht Spielen. Er strotzt vor Selbstvertrauen. Am Dienstag gegen den SC Bern will das 1,91 Meter grosse Kraftpaket wieder einnetzen. «Bern hat das wahre Zug noch nicht gesehen», verspricht Klingberg. Vieles deutet auf eine Vertragsverlängerung hin. Spieler und Klub signalisieren gegenseitiges Interesse. «Zug muss sparen, ich werde meinen Teil dazu beitragen», betont Klingberg. Nach den Playoffs wird man sich wahrscheinlich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen, so wie es die Zuger Fans fordern.