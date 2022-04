EV Zug schlägt ZSC Lions 2:0 - auch dank Paraden von Genoni

EV Zug «Wahnsinn, was dieser Kerl alles parierte»: Dank Goalie Genoni kommt es am Sonntag zum grossen Showdown Der EV Zug ist immer noch im Titelrennen. Der Titelverteidiger siegt gegen die ZSC Lions mit 2:0 und vermiest die Hallenstadion-Dernière. Dank eines überragenden Leonardo Genoni und dem nötigen Glück. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 29.04.2022, 23.52 Uhr

Es war wie ein Fluch: Wer in dieser Finalserie bislang den Torreigen eröffnete, musste als Verlierer von dannen ziehen. Im sechsten Spiel brach der EV Zug diese Gesetzmässigkeit und bittet nun die ZSC Lions am Sonntag zum ultimativen Meisterschafts-Showdown. Sven Senteler, dem die Erleichterung nach dem 2:0-Sieg anzusehen war, sagt:

«Es ist ein Traum jedes Hockeyspielers. Spiel sieben zu Hause vor den eigenen Fans. Dieser Final hat eine Finalissima verdient.»

Nach 72 Jahren hiess es: goodbye Hallenstadion. Der Dernière würdig, war es eine mitreissende Atmosphäre. Das ZSC-Drehbuch hätte vorgesehen, die Abschieds- zusammen mit einer Meisterfeier zu zelebrieren. Doch der EV Zug vermieste den Zürchern diesen geschichtsträchtigen Abend und hat sich selber in diesem Stadion verewigt. Somit kann der Titelverteidiger nach den ZSC Lions (2000 und 2001) und dem SC Bern (2016 und 2017) die erst dritte Mannschaft in diesem Jahrtausend werden, der eine erfolgreiche Titelverteidigung gelingen kann.

Endstation Leonardo Genoni: Am Zuger Goalie scheiterten die Zürcher immer wieder. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zug, 29. April 2022)

17:1 Torschüsse im Mitteldrittel für den ZSC

Zu Beginn des Schlussdrittels beim Stand von 1:0 schwor der Stadionspeaker die Zuschauer ein allerletztes Mal ein: «Wir sind Löwen. Und Löwen jagen in Gruppen. Also jagen wir sie!» Tobender Applaus hallte durchs Stadion. Ein letztes Hurra – doch am Schluss jubelten die mitgereisten Zuger Fans. Für den ZSC begann der Tag mit einer Hiobsbotschaft. Der schwedische Bully-Spezialist Marcus Krüger fiel verletzungsbedingt aus. Und auch die Startphase war überhaupt nicht nach dem Gusto des Heimteams. Der EV Zug schaffte es bereits früh, dass der Geräuschpegel ein erstes Mal auf ein tiefes Niveau sank. Die ZSC-Fans starrten ungläubig auf die Video-Leinwand, worauf die Wiederholung der Szene abgespielte wurde, die sich eine halbe Minute vorher ereignet hatte. Denn das Führungstor von Fabrice Herzog kam äusserst glücklich zu Stande. Goalie Jakub Kovar parierte den Schuss des Flügels mit dem Beinschoner. Anschliessend prallte der Puck an den Schlittschuh von Justin Azevedo und von dort über die Torlinie.

Fabrice Herzog jubelt nach dem 1:0 für den EVZ. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022)

Torschütze Herzog hätte Mitte des zweiten Drittels in Unterzahl für eine Zwei-Tore-Führung sorgen können, doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Kovar. Diese Aktion war bis auf eine Drei-zu-Eins-Situation – die Zug kläglich vergab – das einzige Mal, dass sich das Team offensiv bemerkbar machte. Der ZSC übte immensen Druck aus und drückte den Gegner immer tiefer in die eigene Zone hinein. Zug hatte kaum Entlastung und rang nach Luft. Teilweise herrschten chaotische Zustände. Mit 17:1 (!) Torschüssen dominierte das Heimteam nach Belieben. Es war das beste Drittel, das der ZSC in dieser Finalserie ablieferte. «Wir benötigten in dieser Phase sehr viel Glück. Die Partie drohte zu kippen. Das darf uns eigentlich so nicht passieren», so Senteler.

Und immer wieder dieser Genoni

Doch bei Zug steht eben einer zwischen den Pfosten, bei dessen Beschreibung die Superlative ausgehen – Leonardo Genoni, Herr der Lage. Wenn der sechsfache Meister zur richtigen Zeit seine Reflexe auspackt, dann ist das eine schlechte Nachricht für den «Zett». Der Nationalmannschaftsgoalie brachte stets ein Körperteil zwischen Puck und Torlinie. ZSC-Stürmer Marco Pedretti gab sich im Pausen-Interview noch kämpferisch: «Wir dürfen nicht nachdenken darüber, einfach schiessen, schiessen, schiessen.» Doch Genoni lief zur Höchstform auf. «Wahnsinn, was dieser Kerl alles parierte. Eine Wand ohne Löcher», zog Stürmer Senteler den Hut vor seinem Mitspieler.

Kühlen Kopf gilt es nun zu bewahren. Senteler: «Nervosität ist da. Wir werden noch alle Kräfte sammeln und alles daransetzen, unser Ziel zu erreichen. Jetzt wollen wir das beste Spiel abrufen!»

ZSC Lions – Zug 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Hallenstadion. – 11'200 Zuschauer (ausverkauft). – SR Wiegand/Stolc, Obwegeser/Fuchs.



Tore: 4. Herzog 0:1. 53. Hofmann (Kovar, Herzog/Ausschluss Hollenstein) 0:2.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 3-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Jakub Kovar; Marti, Noreau; Geering, Phil Baltisberger; Kivistö, Weber; Trutmann; Andrighetto, Malgin, Hollenstein; Bodenmann, Roe, Azevedo; Pedretti, Sigrist, Chris Baltisberger; Diem, Schäppi, Aeschlimann; Sopa.



Zug: Genoni; Stadler, Hansson; Gross, Djoos; Kreis, Schlumpf; Wüthrich, Cadonau; Herzog, Jan Kovar, Simion; Hofmann, Müller, Klingberg; Bachofner, Senteler, Zehnder; De Nisco, Leuenberger, Allenspach.



Bemerkungen: Zug ohne Lander (überzählig), Martschini, Suri (verletzt). ZSC ab 56:54 ohne Goalie.

Dario Allensbach, Claudio Cadonau und Dominik Schlumpf (von links) jubeln nach dem Sieg im Hallenstadion... Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zürich, 29. April 2022) ... zusammen mit ihren mitgereisten Fans. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Grégory Hofmann (zweiter von rechts) jubelt nach dem Tor zum 2:1, zusammen mit sienen Teamkollegen Hansson, Kovar und Zehnder (von links)... Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zürich, 29. April 2022) ... und grüsst die Fans. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zürich, 29. April 2022) Zugs Fabrice Herzog jubelt nach dem 1:0... Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zürich, 29. April 2022) ... und so sieht sein Torjubel aus. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Den Puck immer im Blick: Zugs Leonardo Genoni. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Der verletzte Reto Suri im Gespräch mit Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 29. April 2022) EVZ-Trainer Dan Tanges auf dem Weg zur Coaching-Zone. Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 29. April 2022) Der Puck fliegt am EVZ-Tor vorbei. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Zugs Jan Kovar (rechts) gegen den Züricher Maxim Noreau. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Zugs Niklas Hansson (links) gegen Simon Bodenmann von den ZSC Lions im Kampf um den Puck. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Es ist einfach kein Vorbeikommen: Zürichs Garrett Roe scheitert an Leonardo Genoni. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 29. April 2022) Tschüss Hallenstadion, das wars mit Eishockey. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zürich, 29. April 2022)

