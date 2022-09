EVZ: Tobias Geisser hat endlich den Kopf frei

EV Zug Wenn die Eltern fast wahnsinnig werden: Endlich hat Tobias Geisser den Kopf frei Tobias Geisser hat in der AHL eine Welt entdeckt, die ihm nicht nur wohlgesinnt war. Er erzählt von seinen lehrreichen Erfahrungen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Tobias Geisser hat wieder den Durchblick. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. August 2022)

Die glamouröse Welt der NHL – ein langersehnter Traum von Tobias Geisser, den er gern in die Realität umsetzen würde. Doch es bleibt beim Konjunktiv. Die Washington Capitals drafteten ihn 2017 in der vierten Runde. Seit damals hiess es Geduld, Geduld und nochmals Geduld. 125 Spiele hat er in den USA bestritten, aber nur im Farmteam, bei den Hershey Bears. Im Juni beendete Geisser das Nordamerika-Abenteuer – vorerst – und kehrte zu seinem Ausbildungsverein EV Zug zurück, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat. Der in Engelberg aufgewachsene Verteidiger betont:

«Das NHL-Kapitel ist nicht zu Ende, aber ich bin überzeugt, dass ich das Richtige tue.»

Geissers Talent blieb nicht lang im Verborgenen. Es passt zum Werdegang des 23-Jährigen, dass sich seine Premiere bei den EVZ-Profis auf internationalem Eis ereignete, und zwar im Rahmen der Champions Hockey League in der Arena Helsingin Jäähalli in Helsinki. Geisser war 17-jährig, als er an der Seite eines gewissen Timo Helbling seinen Job tadellos erledigte. «Cool, wie er in der Abwehr gespielt hat. Das macht mir richtig Freude», kommentierte damals Sportchef Reto Kläy. Sechs Jahre später schliesst sich der Kreis. Im Mai dieses Jahres kehrte er an diesen Ort zurück – als Schweizer WM-Fahrer.

Zurück zur Gegenwart: Der Entscheid, in der Schweiz einen neuen Anlauf zu nehmen, ist Geisser schwergefallen. Als «langen und aufreibenden Prozess» bezeichnet er jene Phase, wo er einfach nicht mehr weiter wusste. «Es war ein Hin und Her. Die Eltern sind zu Hause fast wahnsinnig geworden», sagt Geisser und kann dies rückblickend mit einem Lächeln tun. Bereits im Februar drehten die Gedanken endlose Loopings, doch er wollte sich durchbeissen. Eine Einsatzchance in der NHL schien aber je länger je aussichtsloser. «Ja, das war frustrierend», so Geisser.

NHL bedeutet fürstliche Saläre und Reisen mit dem Privatjet. In der AHL tendiert der Glamour-Faktor gegen null. Die Löhne befinden sich deutlich unter dem Niveau der Schweizer National League. Beim Jahresgehalt von 70'000 Dollar gehen rund 50 Prozent des Gehaltes durch Steuern verloren. Dass man in der «B-Liga» von Nordamerika nicht mit wehenden Fahnen empfangen wird, zeigt eine Anekdote aus dem Sommer 2021. Sein Trainer hatte weder von seiner Nationalität Kenntnis noch von seinem Meistertitel mit dem EVZ. Der Verteidiger musste damit lernen, ein «No Name» zu sein. Zu akzeptieren, dass viele Personalentscheide nicht sportlich, sondern politisch begründet werden. Es ist ein Kommen und Gehen. Über die Saison hinweg standen nicht weniger als 40 verschiedene Spieler für die Hershey Bears im Einsatz. Zwar legten die Washington Capitals, die immer noch Geissers Rechte besitzen, eine Offerte auf den Tisch, doch nach seinem soliden Auftritt an der WM hatte er sich klar mehr erhofft.

«Ich bin abgeklärter und reifer geworden», so Tobias Geisser. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 24. August 2022)

Beim EVZ empfing man ihn mit offenen Armen. Er ist viel mehr als ein ebenbürtiger Ersatz für den ­abgewanderten Claudio Cadonau. Trotz 100 Kilogramm Gewicht, auf 196 Zentimeter verteilt, ist er leichtfüssig und schnell. Als guter Schlittschuhläufer mit feiner Puckkontrolle versteht er es, die Scheibe nach vorne zu tragen. Auch in Druck­situationen beweist er Übersicht, was von Spielintelligenz zeugt.

Trotz vieler Steine, die er in der vergangenen Saison aus dem Weg räumen musste, spricht Geisser von «lehrreichen Erfahrungen», die abgehärtet hätten. «Ich bin reifer und abgeklärter geworden.» Die wichtigste Veränderung sei im mentalen Bereich passiert. «Ich bin endlich wieder frei im Kopf.»

