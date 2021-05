Eishockey Erinnern Sie sich noch an André Rötheli, Wes Walz und Bill McDougall? So feierte der EV Zug den ersten Meistertitel im Jahr 1998 Der wehmütige Blick zurück: Bei der ersten Meisterschaft vor 23 Jahren war in Zug so ziemlich alles anders. Auf und neben dem Eis. Klaus Zaugg 09.05.2021, 18.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist die Zeit einfach 23 Jahre lang stehen geblieben? So scheint es. Zug ist soeben zum zweiten Mal Meister geworden. Fredy Egli kreuzt meinen Weg im Zuger Hockey-Tempel. Er war Präsident beim ersten Titelgewinn vor 23 Jahren. Nun ist er 80 und vital, charismatisch wie eh und je. Erinnerungen werden wach an den wildesten Meister der Playoff-Geschichte. An die meisterlichen Zuger von 1998. An das letzte Hurra der letzten wahren Rock ’n’ Roller. Nur ein Obmann wie Fredy Egli konnte diesen bunten Haufen zusammenhalten. Der wehmütige Blick zurück in die aufregende «Belle Epoque» des Zuger Hockeys.

Dino Kessler, André Rötheli und Misko Antisin (von links) lassen die Korken knallen. Bild: Arno Balzarini / Keystone (Davos, 11. April 1998)

Fredy Egli ist geradlinig und direkt. Wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er es geradeheraus. Es kommt vor, dass er einen Chronisten schon mal am Kragen packt und laut, deutsch und deutlich spricht. Dann ist die Sache erledigt. Er ist nicht nachtragend.

Im Frühjahr 1998 gelingt es, zum zweiten Mal nach 1995 die Qualifikation zu gewinnen. Aber die Zuger haben den Zenit schon überschritten und 1995 (gegen Kloten) und 1997 (gegen den SCB) den Final verloren. Wenn jetzt der grosse Wurf nicht doch noch gelingt, wann dann?

Umringt von Fans wird der Pokal in die Höhe gestemmt. Bild: Arno Balzarini / Keystone (Davos, 11. April 1998)

Sicher ist nur eines: Zug rockt. Nie vorher und nie nachher hat es eine Mannschaft mit einem höheren Unterhaltungswert gegeben. Es mag ja sein, dass es später auch beim HC Davos zeitweise zugeht wie in einem hölzernen Himmel. Aber der gestrenge Zuchtmeister Arno Del Curto wird die Kontrolle nie verlieren. In Zug aber laufen die Dinge manchmal ein wenig aus dem Ruder. Nie hat eine kommende Meistermannschaft mehr Storys geliefert. Die Zuger spielen die letzten Akkorde des Zeitalters des Rock ’n’ Rolls on Ice. Seither ist, ach, alles immer professioneller geworden.

Diese Mannschaft hätte aus dem OYM ein Party-Lokal gemacht

Im Frühjahr 1997 wird der kanadische Stürmer Bill McDougall von der Polizei mit 1,6 Promille am Steuer erwischt. Es ist nicht sein erster Sündenfall. Die Justiz wird tätig und der Fall zieht sich hin. Damals arbeitete ich als Chronist für den «Blick» und wir publizieren einen Lageplan, auf dem wir einzeichnen, wie Bill McDougall im Falle einer Verurteilung in Halbgefangenschaft zu Fuss vom Bezirksgefängnis fürs Training und die Spiele zum Stadion gehen und bei welchen Wirtshäusern er auf dieser Route einkehren kann («The Jailhouse Trail»). Er bekommt auch einen Künstlernamen: «Whisky Bill». Fredy Egli ist ob der Berichterstattung, na ja, ein wenig aufgebracht. Ach, das waren noch Zeiten! Da wäre auch noch eine Episode über Misko Antisin zu erzählen. Er wird wegen illegaler Abfallentsorgung erwischt: In den wild deponierten Säcken finden die Behörden Papiere mit seiner Adresse. Diese wilden Jungs hätten aus dem OYM ein Party-Lokal gemacht.

«Rock'n'Roller» Bill McDougal (Mitte). Bild: Fiorenzo Muffi / Keystone (Ambri, 21. März 1998)

Bill McDougall wird für seine Promillefahrt mit einer Verurteilung zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit glimpflich davonkommen und diese Strafe im Sozialdienst in einem Altersheim abarbeiten. Der Knast bleibt ihm erspart. Fredy Egli hat ihm von allem Anfang an klar gemacht, dass der Klub die Kosten für diese Eskapade – Busse, Gerichts- und Anwaltskosten sollten sich am Ende zu einem schönen fünfstelligen Betrag summieren – nicht übernehmen werde.

Die Meistermacher: Trainer Sean Simpson (Mitte) und Präsident Fredy Egli (rechts). Bild: Michele Limina / Keystone

Kurz vor den Playoffs lässt der kanadische Feuerkopf im Frühjahr 1998 seinen Präsidenten wissen, er sei unter diesen Umständen ganz und gar nicht mehr motiviert. Er habe noch keinen neuen Vertrag und dann auch noch die ganzen Kosten für die Folgen der leidigen Blaufahrt übernehmen – nein, so habe er keine Lust mehr. Aber Fredy Egli bleibt hart: Selber Unfall gebaut, selber verantwortlich, selber zahlen. Punkt. Er erinnert sich: «Ich habe dann die Sache noch einmal überschlafen. Am nächsten Morgen habe ich zu meiner Frau gesagt: Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin zum Stadion gefahren und habe Bill nach dem Training zur Seite genommen und ihm einen Deal vorgeschlagen: Wenn wir Meister werden, dann übernehme ich alle Kosten aus der leidigen Geschichte.»

Von diesem Augenblick läuft der trinkfeste Kanadier zur Form seines Lebens auf. Er stürmt mit Donnerhall. Auf dem Weg zum Titel steuert er in den Playoffs 16 Tore und 11 Assists bei. Und natürlich hält Fredy Egli Wort. «Ich habe alles aus dem eigenen Sack bezahlt.» Mit «alles» meint er die Kosten für den «Fall McDougall». Nicht das ganze Budget. Das beträgt in der ersten Meistersaison 9,5 Millionen Franken.

Jubel des Schweizermeisters EV Zug nach dem Schlusspfiff. Bild: Arno Balzarini / Keystone (Davos, 11. April 1998)

Nur einer ist noch böser als Bill McDougall

Ohne die weise Grosszügigkeit des Präsidenten wären die Zuger 1998 nicht Meister geworden. Welche offensive Feuerkraft sie bei ihrem Sturmlauf zum Titel nach einem harzigen Start im Viertelfinal gegen die Lakers entwickeln, zeigt sich auch daran, dass Bill McDougall nicht einmal Playoff-Topskorer wird. Noch erfolgreicher ist Wes Walz: 16 Tore und 12 Assists. Seine läuferische Eleganz und Explosivität wird erst 23 Jahre später durch Grégory Hofmanns Spurt zum 2:1 im dritten Finalspiel gegen Servette wieder erreicht. Schon in Nordamerika hatten ihn die Fans in Anlehnung an den populären Country Song «Tennessee Waltz» als «Tennessee Walz» verehrt. Diese Mischung aus Bill McDougalls Rock ’n’ Roll und Wes Walz‘ Eleganz prägt Zugs Meisterteam von 1998. Zwei ausländische Spieler dürfen eingesetzt werden. Und wenn nötig wird auf dem Weg zum Titel der Knüppel ausgepackt. Im vierten Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Lakers setzt es 185 Strafminuten ab. Der «Böseste» des Teams ist Misko Antisin mit 123 Strafminuten und auch Bill McDougall bringt es auf 101 Sündenminuten.

Meisterfeier auf dem Landsgemeindeplatz in Zug am 18. April 1998 Bild: Sigi Tischler / Keystone

Zug ist auch der erste Meister, der sich auf zwei Torhüter abstützen kann. Während der Qualifikation ist Patrick Schöpf die Nummer eins. In den Playoffs hingegen Ronnie Rüeger. Und an der Bande steht Sean Simpson. Er setzt nach dem finalen 5:2 in Davos den Schlusspunkt dieser denkwürdigen ersten Meistersaison. Ein Chronist, mit dem er nicht in die Ferien verreisen möchte, will nach der Partie und vollbrachter Meisterschaft noch etwas wissen. Der frisch gekürte Meistertrainer blafft ihn an: «Noch Fragen? Wir sind Meister!» Nein, keine Fragen mehr.

Im Rückblick erkennen wir: Diese Zuger sind die letzten wahren Rock ’n’ Roller unseres Hockeys und werden mit einem letzten Hurra doch noch Champions. In einer Prognose für die nachfolgende Saison lesen wir: «Selten hat ein Meister sein Team gleich so tiefgreifend verändert und Spieler gewechselt, die so stark die Mannschaft geprägt haben (u.a. Bill McDougall, Misko Antisin, Franz Steffen). Diese Wechsel werden das Leistungsvermögen beeinflussen und könnten zu einer längeren Durststrecke führen.» Dass diese Durststrecke 23 Jahre lang werden würde – das konnte niemand ahnen.

Die Zuger Meister von 1998

Der Weg zum Titel Viertelfinal gegen die Lakers (4:3): 4:6, 5:2, 3:0, 2:5, 6:3, 4:5 n. V, 3:2 n. V. Halbfinal gegen Ambri (4:3): 4:2, 2:7, 3:5, 3:2 n. P., 1:7, 5:0, 7:2. Final gegen Davos (4:2): 4:1, 2:3 n. V., 11:4, 2:4, 4:3, 5:2.

Qualifikation

Wes Walz, 38 Spiele, 18 Tore, 34 Assists

Bill McDougall, 40 Spiele, 25 Tore, 25 Assists

Misko Antisin, 39 Spiele, 18, Tore, 18 Assists

André Rötheli, 39 Spiele, 13 Tore, 23 Assists

Colin Muller, 38 Spiele, 14 Tore, 18 Assists

Stefan Grogg, 40 Spiele, 9 Tore, 20 Assists

John Miner, 35 Spiele 5 Tore, 17 Assists

Daniel Meier, 37 Spiele 9 Tore, 11 Assists

Franz Steffen, 39 Spiele, 4 Tore, 16 Assists

Jörg Eberle, 39 Spiele, 11 Tore, 8 Assists Patrick Sutter, 37 Spiele, 8 Tore, 11 Assists

Dino Kessler, 40 Spiele, 6 Tore, 13 Assists

André Künzi, 28 Spiele, 6 T, 9 Assists

Matthias Holzer, 40 Spiele, 1 Tore, 7 Assists

Jakub Horak, 38 Spiele, 0 Tore, 8 Assists Thomas Künzi, 27 Spiele, 2 Tore, 2 Assists

Marco Fischer, 38 Spiele, 0 Tore, 4 Assists

Chris Lindberg, 2 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Blair Muller, 6 Spiele, 1 Tor, 1 Assist

Daniel Giger, 26 Spiele, 0 Tore, 1 Assists Stefan Grauwiler, 14 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Lovis Schönenberger, 3 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Raphael Berger, 30 Spiele, 0 Tore, 0 Assists Peter Znenahlik, 2 Spiele 0 Tore, 0 Assists

Torhüter: Patrick Schöpf, Ronnie Rüeger.

Playoffs

Wes Walz, 20 Spiele, 16 Tore 12 Assists

Bill McDougall, 19 Spiele, 16 Tore, 11 Assists

Chris Lindberg, 17 Spiele, 6 Tore, 15 Assists

Misko Antisin, 19 Spiele, 6 Tore, 13 Assists

André Rötheli, 20 Spiele, 3 Tore, 9 Assists

Jörg Eberle, 20 Spiele, 4 Tore, 6 Assists

Daniel Meier, 18 Spiele, 6 Tore, 3 Assists

Franz Steffen, 20 Spiele, 4 Tore, 4 Assists

Stefan Grogg, 14 Spiele, 3 Tore, 5 Assists

Thomas Künzi, 20 Spiele, 2 Tore, 6 Assists

Dino Kessler, 19 Spiele, 2 Tore, 5 Assists

Colin Muller, 20 Spiele, 4 Tore, 2 Assists

Patrick Sutter, 20 Spiele, 3 Tore, 3 Assists

André Künzi, 20 Spiele, 1 Tor, 6 Assists

Daniel Giger, 30 Spiele, 0 Tore, 3 Assists

Marco Fischer, 20 Spiele, 2 Tore, 0 Assists

John Miner, 4 Spiele, 0 Tore, 2 Assists

Jakub Horak, 20 Spiele, 0 Tore, 2 Assists

Stefan Grauwiler, 20 Spiele, 1 Tor, 0 Assists

Raphael Berger, 18 Spiele, 0 Tore, 0 Assists Matthias Holzer, 20 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Torhüter: Ronnie Rüeger, Patrick Schöpf.

Captain: André Rötheli

Trainer: Sean Simpson

Präsident: Fredy Egli