Video Machtdemonstration in der Bossard-Arena: Der EV Zug demütigt die ZSC Lions mit 8:2 und schafft beinah Historisches Der EV Zug legt eine gnadenlose Effizienz an den Tag und fegt die ZSC Lions mit 8:2 vom Eis. Der Kanadier Ryan McLeod trifft doppelt, EVZ-Goalie Luca Hollenstein pariert 36 Schüsse der Zürcher. Philipp Zurfluh 23.10.2020, 23.48 Uhr

Es war ein grossartiges Spiel! Und trotz «nur» 2736 Zuschauer herrschte gestern Abend kurz nach 22 Uhr eine prächtige Stimmung im Rund der Bossard-Arena. Die Fans feierten nach der 8:2-Demontage gegen die ZSC Lions ihre Lieblinge mit Standing Ovations. Obwohl der neue Tabellenführer den Gegner in ihre Einzelteile zerlegte, wurde EVZ-Goalie Luca Hollenstein zum besten Spieler seines Teams ausgezeichnet. Zu Recht. Er vertrat Leonardo Genoni in grossartiger Manier. Was man bei diesem Resultat kaum glauben mag: Die ZSC Lions verzeichneten mehr Abschlüsse. Es waren 38 an der Zahl. Doch Hollenstein spielte gross auf. So auch einige Minuten vor Schluss, als er mit seinem Stock mirakulös parierte. Verteidiger Tobias Geisser fasste es nach der Partie passend zusammen:

«Luca hat brillant gehalten, es war ein super Teameffort.»

Wo waren die hochgelobten Zürcher Ausnahmespieler Sven Andrighetto, Maxim Noreau, Garrett Roe oder Denis Hollenstein? Sie fielen mehr durch Disziplinlosigkeiten, Raufereien und Strafen auf, nicht durch ihr Können. Von einer Revanche der Niederlage des Vorabends waren sie meilenweit entfernt. Der EV Zug hätte beinah Historisches geschafft. Der höchste Erfolg gegen die ZSC Lions datiert von 1994 (10:4).

Doppelschlag innert 35 Sekunden als Initialzündung

Das Duell der Titelkandidaten startete so wie am Abend zuvor. Mit einer Strafe gegen die Zürcher. «Das darf doch nicht wahr sein», wird sich ZSC-Stürmer Denis Hollenstein nach einer Minute gedacht haben. Der Topskorer seines Teams musste in die Kühlbox. Der fleissige Strafensammler kassierte schon am Vorabend in der Anfangsphase zwei Strafen. Die Löwen hätten eigentlich nach der 3:6-Niederlage gewarnt sein sollen. Mit einer Strafenflut offerierten sie dem Kontrahenten immer wieder eine Chance, in Überzahl zu agieren, die der EVZ mit drei Toren im Powerplay dankend annahm.

Dass der EV Zug nun auch bei nummerischem Gleichstand immer besser in Schwung kommt, bewies er gestern mit sieben Toren eindrücklich. Das Heimteam setzte mit einem Doppelschlag innert 35 Sekunden schon früh die Weichen Richtung Leaderthron. Nach einem krassen Aussetzer des Ex-Zugers Johann Morant sagte Importspieler Ryan McLeod Dankeschön und liess ZSC-Schlussmann Ludovic Waeber keine Abwehrchance. Und kurze Zeit später doppelte Sven Leuenberger nach.

Jérôme Bachofner, rechts, und Calvin Thürkauf, links, feiern das Tor zum 6:1. Zugs Calvin Thürkauf, rechts, vor dem Tor zum 6:1 gegen Torhüter Ludovic Waeber. Der Zuger Captain Raphael Diaz im Eins gegen Eins mit Tim Berni.

Der Zuger Sven Senteler behauptet den Puck gegen Roman Wick. Enttäuschung bei ZSC-Torhüter Ludovic Waeber: Torschütze Sven Leuenberger und sein Teamkollegen jubeln über das 2:0.

Zugs Grégory Hofmann wird von Christian Marti, Mitte oben, gestoppt. Rund 3000 Eishockeyfans geniessen das Spiel in der Bossard-Arena.

Und es kam noch besser: Yannick-Lennart Albrecht (19.) brachte Blau-Weiss noch vor der ersten Drittelpause mit 3:0 in Front. Die Zürcher schienen die Niederlage noch nicht verdaut zu haben. Durch das temporeiche Umschaltspiel brachte der EV Zug den ZSC ein ums andere Mal in Bedrängnis.

Zürcher Torhüter im Stich gelassen

ZSC-Goalie Waeber war fast zu bemitleiden. Ohne schlecht zu spielen, musste er eine bittere Pille nach der anderen schlucken. 40 Prozent aller Zuger Abschlüsse waren Volltreffer. Der 24-Jährige sorgte zu Saisonbeginn noch für grosses Staunen in der Eishockeyszene. Die Nummer 2 hinter Lukas Flüeler war der Mann der Stunde und beeindruckte bis zu den beiden Spielen gegen den EV Zug mit einer überragenden Abwehrquote von 97 Prozent, bis er nun innert 24 Stunden 14 Mal hinter sich greifen musste.

In der 24. Minute dann das Highlight des Abends. Nach einer Traumkombination erzielte Dario Simion das 4:0. Nur schon dieses Tor wäre das Eintrittsgeld Wert gewesen. Tobias Geisser, Calvin Thürkauf, Ryan McLeod und Dario Simion hiessen die weiteren Torschützen. Doppeltorschütze McLeod sagte nach seiner Torpremiere im Zuger Dress:

«Vor dem Heimpublikum meine ersten beide Tore zu erzielen ist ein unglaublich gutes Gefühl. Ich bin stolz auf das Team.»

Zug - ZSC Lions 8:2 (3:0, 3:1, 2:1)

7319 Zuschauer. – SR Lemelin (CAN)/Mollard, Fuchs/Obwegeser.

Tore: 6. Kovar (Zehnder/Powerplaytor) 0:1. 12. Kovar (Hofmann, Martschini/bei 5 gegen 3) 0:2. 33. Pettersson (Noreau/bei 5 gegen 3) 1:2. 37. Senteler (Diaz/Powerplaytor) 1:3. 42. (41:08) Denis Hollenstein 2:3 (Penalty). 42. (41:59) Chris Baltisberger (Roe, Andrighetto/Powerplaytor) 3:3. 49. Zehnder 3:4. 52. Bachofner (Alatalo) 3:5. 60. (59:59) Albrecht 3:6 (ins leere Tor).

Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Waeber; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Morant; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Pedretti, Krüger, Denis Hollenstein; Pettersson, Diem, Wick; Prassl, Schäppi, Sigrist; Simic.

Zug: Genoni; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Zgraggen; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Senteler, Martschini; Thürkauf, McLeod, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder.

Bemerkungen: ZSC ohne Blindenbacher, Bodenmann, Capaul, Flüeler (alle verletzt), Zug ohne Gross und Thorell (beide verletzt).