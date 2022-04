EVZ-Stürmer Reto Suri fällt mehrere Monate aus

EV Zug «Zuerst wollte ich zurück aufs Eis, doch die Schmerzen waren zu stark»: Pechvogel Reto Suri spricht über seine schwere Verletzung Reto Suri verletzte sich am Mittwoch im fünften Finalspiel gegen die ZSC Lions am Knie. Der Stürmer wird dem EV Zug mindestens drei Monate fehlen. Philipp Zurfluh Aktualisiert 28.04.2022, 20.27 Uhr

Schlechte Nachrichten für den EV Zug: Für Reto Suri geht die Saison abrupt zu Ende. Das haben medizinische Untersuchungen am Donnerstag im Kantonsspital ergeben. Diagnose: Eine Knie-Verletzung. Er muss sich einer Operation unterziehen und fällt für mindestens drei Monate aus. «Mir geht es den Umständen entsprechend gut», lässt Suri auf Anfrage ausrichten.

Quelle: SRF

Die Verletzung hatte sich der 33-Jährige am Mittwoch im fünften Spiel zugezogen. Mit dem Puck am Stock fuhr Suri in der letzten Minute des Startdrittels des Playoff-Final-Spiels zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions am Mittwochabend an der gegnerischen blauen Linie entlang. Dann kam es zum unglücklichen Zusammenprall mit Marco Pedretti. Wie TV-Aufnahmen zeigen, steckt hinter der Aktion keine böswillige Absicht. Doch für Pedretti war das Spiel zu Ende. Die Schiedsrichter schickten ihn mit einer Fünf-Minuten-Strafe plus Restausschluss unter die Dusche.

Suri krümmte sich sofort vor Schmerzen und konnte das Eis nur gestützt von Teamkollegen verlassen. An den Zusammenstoss hat er nur vage Erinnerungen. «Plötzlich sind mir die Schmerzen durch Mark und Bein geschossen.»

Reto Suri muss von Jérôme Bachofner (links) und Sven Leuenberger vom Eis gebracht werden. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 27. April 2022)

Obwohl er sich in die Garderobe schleppen musste, dachte er nicht ans Aufgeben. Medikamente hätten aber zu keinem Nachlassen der Schmerzen geführt:

«Zuerst wollte ich zurück aufs Eis, doch die Schmerzen waren schlicht zu stark. Das hätte keinen Sinn gemacht.»

Den heftigen Zusammenstoss hat er sich bislang nicht auf Video angeschaut. Suri: «Dafür ist es noch zu früh. Ich benötige Zeit, die Geschehnisse zu verarbeiten.»

Der Flügel ist froh, dass die Verletzung weniger besorgniserregend ist, als sie hätte sein können. Dem Assistenzcaptain lag es am Herzen, dass er die Operation auf nächsten Dienstag verschieben konnte, um so am Freitag im Zürcher Hallenstadion und allenfalls bei einer Finalissima am Sonntag in Zug die Mannschaft vor Ort zu unterstützen. Hadern mit der Verletzung will er nicht.

«Ich hatte Glück im Unglück. Es bleibt mir nichts anderes übrig als positiv zu bleiben und nach vorne zu schauen.»