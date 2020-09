Academy-Coach Corsin Camichel über seinen Trainerjob: «Es gefällt mir, mit jungen Akteuren zu arbeiten» Ex-Profi Corsin Camichel steht in der zweiten Saison bei der EVZ Academy an der Bande. Seit dem Umzug ins Sportleistungszentrum OYM geniesst das Swiss-League-Team eine Rundumbetreuung. Marco Morosoli 29.09.2020, 05.00 Uhr

Wenn Eishockeyspieler wie Corsin Camichel nach ihrer aktiven Karriere ins Trainerbusiness einsteigen, ist dies ein Glücksfall. Die jungen Spieler haben vor solchen Persönlichkeiten Respekt. Sie wissen zudem, dass ihr Gegenüber ihnen nicht nur theoretisch, sondern auch auf den Kufen weiterhin den Meister zeigen kann. Bei der EVZ Academy ergänzt Corsin Camichel den Schweden Roger Hansson an der Bande. Der Schwede hat wie auch Camichel auf höchstem Niveau Eishockey gespielt. Deshalb eignen sich die beiden als Vorbilder, denn auch in dieser Saison dürften die Zuger wiederum das jüngste Swiss-League-Team stellen. Weil Academy-Akteure möglichst viele Ein­sätze in der Mannschaft von Dan Tangnes erreichen wollen, sind sie immer voll bei der Sache.

«Wir wollen wieder die Playoffs erreichen», sagt Corsin Camichel. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. August 2019)

Camichel hat seine Feuertaufe beim EHC Seewen (MySports League) erlebt. Von 2013 bis 2016 betreute er das Team der verschiedenen Kulturen. Die Spieler würden auf dieser Stufe meist noch Vollzeit arbeiten. Das Eishockey hatte bei den Seewern einen wichtigen Stellenwert, aber das hatte wohl auch das Bier nach dem Match. Daraufhin hat Camichel die Chance bekommen, beim Schweizerischen Eishockeyverband – auf höchster internationaler Juniorenstufe – weitere Lehrjahre zu absolvieren.

Rundumbetreuung für das Swiss-League-Team

Im Sportleistungszentrum OYM in Cham muss Corsin Camichel seinen Spielern nicht hinterherrennen: «Es ist natürlich viel einfacher, wenn immer alle im Training sind.» Bei den Amateuren habe es oft kurzfristige Absagen gegeben. Da sei es natürlich sehr schwer, ein gutes Training zusammenzustellen. Der 39-Jährige hat seine bisherigen Stationen in bester Erinnerung: «Es war eine super Zeit. Ich habe viele Erfahrungen sammeln können.» Und er ergänzt: «Wer kämpft, kommt im Leben weiter.»

Mit dem Umzug der vier Leistungsteams ins Sportleistungszentrum hat der EVZ nun noch einen Schritt mehr in Richtung Rundumbetreuung gemacht. Der Assistenzcoach des Swiss-League-Teams spricht von einer «einmaligen Atmosphäre». Kraft- und Athletiktraining hatten die Zuger Leistungsteams schon in der Bossard-Arena. Im OYM läuft nun alles noch unter wissenschaftlicher Beobachtung ab. «Es gefällt mir, mit jungen Akteuren zu arbeiten», sagt Corsin Camichel.

Der Alltag – darunter fallen die Tage ohne Spiele – laufe auch im OYM nach einem vorgegebenen Fahrplan ab. So komme er, wie der 39-Jährige erklärt, an solchen Tagen bereits um 15 Uhr aus dem Trainingszentrum. Aus dem Rahmen fallen nur die Spieltage. Das Swiss-League-Team ist nur noch bei Spielen in der Bossard-Arena oder in der Academy-Arena anzutreffen. Camichel sagt: «Bei diesem Tagesablauf bin ich normalerweise am Abend zu Hause.» So kann er mit seiner Ehefrau und den zwei gemeinsamen Kindern an seinem Wohnort Weggis noch viel Zeit verbringen.

Schwede Anton Gradin besetzt Ausländerposition

«Es kann losgehen», sagt Camichel. «Wir wollen wieder die Playoffs erreichen.» Im Gegensatz zur Konkurrenz haben die Zuger nur einen Ausländer im Team. Sein Name: Anton Gradin (20). Der Flügel ist in Örnsköldsvik, einer Stadt in Nordschweden, geboren und in der dortigen Eishockeyabteilung von Modo Hockey gross geworden. Mit dem EVZ hat Gradin einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Zu Modo noch dies: Aus Gradins Stammklub gingen unter anderen Peter Forsberg und die Zwillinge Daniel und Henrik Sedin hervor, welche in der NHL spielten. Die EVZ Academy startet am 2. Oktober gegen Visp (19.45 Uhr, Bossard-Arena) in die neue Saison.