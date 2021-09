EVZ: Fabio Schumacher gibt als Trainer der Academy immer Vollgas

EVZ Academy Fabio Schumacher gibt bei der EVZ Academy Vollgas bis zur letzten Klappe Fabio Schumacher steigt als Trainer bei der EVZ Academy ein. Sein Job ist auf ein Jahr befristet. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Der EVZ zieht auf Ende der Saison 2021/2022 sein Swiss-League-Team zurück. Nicht freiwillig. Die Mission bleibt für den neuen Academy-Trainer Fabio Schumacher (38) die gleiche: «Wir wollen in die Playoffs.» Schumacher ist topmotiviert und will Vollgas geben: «Ich wollte schon immer ein solches Team führen. Jetzt habe ich die Chance dazu.» Er weiss, dass seine aktuelle EVZ-Anstellung ein Ablaufdatum hat. Betrübt ist er deswegen nicht: «Ich bin ein Zuger. Mein Herz schlägt immer für den EVZ.» Schumacher begreift seinen Trainerjob als weitere Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

Sein Tagwerk beginnt Fabio Schumacher um 7.30 Uhr im OYM in Cham. Dort trainiert das Swiss-League-Team (SL) bis auf wenige Ausnahmen. Einzig die Meisterschaftsspiele finden noch in Zug statt. Platz für jede Form von Larifari hat es bei Fabio Schumacher nicht:

«Wir trainieren mit der ­Intensität, als würden wir ein Spiel bestreiten.»

Der SL-Trainer erwartet, dass alle auf dem Eis bei jeder Übungslektion «all in» gehen.

Den Spielern kann Schumacher jederzeit aufzeigen, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Er redet dabei nicht nur mit dem Spieler, er zeigt ihm auch verschiedene Szenen. Das ist möglich, weil heute nicht nur die Spiele digital gesichert werden. Auch bei den Trainings laufen die Kameras.

Der EVZ-Philosophie wird auf allen Stufen nachgelebt

Jeder Coach ist auf seiner Stufe für die Trainingsgestaltung zuständig. Er orientiert sich an den Play- und Skillbooks des EVZ. Diese stufenübergreifende Spielphilosophie zieht sich wie ein roter Faden durch die Organisation. Ein Merkmal der Spielart «Made by EVZ»: Die ­Scheibe so lange als möglich in den eigenen Reihen halten. Da diese Leitlinie auf jeder Stufe gilt, wird sie verinnerlicht. Das schafft Kapazitäten für andere Spielereien und Kniffe. Zufrieden sei er, wenn ein Training «hochstehend» ist und alle «mit höchstem Einsatz» bei der Sache sind. Da vier Augen auf dem Eis bekanntermassen mehr sehen als nur deren zwei, wird Schumacher vom Schweden Roger Hansson unterstützt. Dieser ist für die Entwicklung der jungen Talente verantwortlich. Durch seine Präsenz entgeht dem Nordländer nichts. Wichtig ist in dieser Hinsicht zu wissen, dass das Zuger Team nicht aus «fertigen» Spielern besteht. Diesen Status können die Akteure auf der Mannschaftsliste der EVZ-Academy auch gar nicht haben: Mit einem Durchschnittsalter von 19,4 Jahren dürften die Zentralschweizer das jüngste Team sein, welches je auf dieser Stufe in Punktekämpfe gestiegen ist.

Die Selbsteinschätzung der Spieler ist ein wichtiger Faktor

Schumacher kennt sein spielendes Personal bestens, hat er doch mit ­ihnen im Frühjahr in den Elit-U20 den Schweizer-Meister-Titel geholt. Wie jung die Zuger unterwegs sind, zeigt sich darin, dass rund die Hälfte der etwa 30 Kaderspielern noch bei den Elit-U20 mitspielen können. So kann der Trainer auch anderen Akteuren eine Chance geben. Der Konkurrenzgedanke beim EVZ auf dieser Stufe spielt. Ab der Spielzeit 2022/2023 sollen sich die Talente auf der Elit-U20-Stufe für Einsätze in höheren Ligen empfehlen.

Das neue System, in dem die Elit-U20-Mannschaft den Status Talentschmiede erhält, sieht Fabio Schumacher positiv: «An der von uns ja schon lange praktizierten Trainingsintensität ändert sich ja nichts.» Ob sich das vom EVZ gewählte System bewährt, lässt sich erst längerfristig sagen.

Was Schumacher aber anmahnt: «Jeder muss sich selber ­anschauen und aus sich das Maximum herausholen.» Die Selbst­einschätzung muss ehrlich sein. Zugs SL-Coach sagt, dass er dies auch tue: «Wir sind eine Kette, bricht diese, fällt alles auseinander.» Schumachers Ansage zur SL-Meisterschaft: «Wir wollen respektvoll miteinander umgehen, interessantes Eishockey spielen und 60 Minuten Vollgas geben. Wir wollen uns als Team und jeder Einzelne sich täglich weiterentwickeln.» Schade, dass das SL-Team vor leeren Rängen spielen muss.