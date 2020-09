EVZ-Captain Raphael Diaz im Gespräch vor dem Saisonstart: «Gedankenspiele an einen Rücktritt sind noch weit weg» Am Freitag startet der EVZ in die neue Saison. Der Captain Raphael Diaz spricht über Saisonziele, Lohnkürzungen und die Nati. Philipp Zurfluh 28.09.2020, 12.03 Uhr

Sein Outfit erinnert wenig an Eis­hockey. Raphael Diaz, Anführer und Sprachrohr beim EV Zug, erscheint an diesem sommerlich warmen Septembertag mit Poloshirt, kurzen Hosen und Badelatschen zum vereinbarten Termin:

Bilder: Stefan Kaiser (Zug, 17. September 2020)

Für den im benachbarten Quartier wohnhaften Nati-Captain war es zum verabredeten Treffpunkt in der Bossard-Arena gerade mal ein Steinwurf. Nachdem der 34-Jährige geduldig für den Fotografen posiert hat, nimmt er sich Zeit für das Gespräch. Er spricht über 15 Stichworte:

«In der Qualifikation geht es darum, sich ein gutes Gefühl für die Playoffs zu erarbeiten, um dann anzugreifen und die letzten Reserven anzuzapfen. Wir wollen diese Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen und streben nach dem Playoff-Final, wir haben die Qualität. Einen Topfavoriten auf den Meistertitel zu benennen, fällt mir schwer. Dieses Jahr kommen mehrere dafür in Frage. Schlussendlich werden Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Zudem freue ich mich auf den Cup. Es ist sehr schade, dass der Wettbewerb wieder von der Bildfläche verschwindet. Das ist vor allem ein grosser Verlust für Klubs aus unteren Ligen.»

«Die Champions Hockey League ist eine willkommene Abwechslung. In der Liga spielt man immer gegen dieselben Mannschaften, man kennt deren Systeme. Auf der internationalen Bühne treffe ich auf mir bislang unbekannte Spieler, lerne neue Orte kennen. Das ist reizvoll. Die Enttäuschung über das Ausscheiden im vergangenen Jahr gegen das tschechische Team Mountfield HK war riesig. Ich sehe diesen Wettbewerb nicht als Zusatzbelastung, sondern als Ansporn, sich europäisch ins Rampenlicht zu stellen. Diesmal wollen wir möglichst weit kommen.»

«Für die Mannschaft ist ganz klar, es wird Lohnkürzungen geben. Ob Spieler, Trainer, Physiotherapeut oder Mitarbeiter aus der Gastronomie, wir sitzen alle im selben Boot und werden uns nicht aus der Verantwortung ziehen.

Jeder Spieler ist willig, auf einen Teil seines Lohns zu verzichten.

Wie viele Prozente das sind, werden Gespräche mit der sportlichen Führung zeigen. Für uns Spieler ist wichtig, dass wir wissen, wie lange der Lohnverzicht dauern soll. Man soll mit offenen Karten spielen und kann nur gemeinsam eine Lösung finden. Es tut jedem weh, aber wir stehen in der Verantwortung des Vereins. Jeder soll einen Beitrag leisten, damit die coronabedingten finanziellen Einbussen des Klubs im Rahmen gehalten werden können.»

«Ich fühle mich gesund, fit und jünger, als ich es eigentlich bin. Da hilft mir die Erfahrung, wie ich die Energie wieder aufladen kann, damit der Tank am nächsten Tag voll ist. Erholung ist wichtig. Im Profibereich muss man als 34-Jähriger hart arbeiten, damit man von der jüngeren Generation nicht überrollt wird.»

«Ich habe eine wichtige Rolle im Team und Spass am Hockey. Deshalb sind Gedankenspiele an einen Rücktritt noch weit weg. Der Meistertitel wäre natürlich die Krönung, dafür krampfen wir jeden Tag. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu, damit man von Verletzungen verschont bleibt.

Obwohl mein Vertrag Ende Saison ausläuft, hat es bis jetzt keine Gespräche mit der sportlichen Führung gegeben.

Wenn ich mir ein Karriereende ausmalen könnte, dann wäre es natürlich hier in Zug, wo ich schon als 5-Jähriger auf dem Eis stand. Wenn die Zeit reif ist, werde ich mich mit dem Klub zusammensetzen und über eine gemeinsame Zukunft sprechen.»

Diaz holte zweimal WM-Silber mit der Nati Raphael Diaz ist am 9. Januar 1986 in Baar geboren, heute lebt er zusammen mit Ehefrau Myriam und Töchterchen Olivia in Zug. Der offensivstarke Verteidiger spielte von 2003 bis 2011 beim EV Zug und ging dann nach Nordamerika zu den Montreal Canadiens in die NHL. Dort lief er auch für die Vancouver Canucks, New York Rangers und Calgary Flames auf. Auf die Saison 2016/17 kehrte er zum EV Zug zurück. Mit der Nati gewann er zweimal Silber an einer WM (2013 und 2018).

«Die Massnahmen muss man respektieren, ich hoffe, die Zuschauer tun dies auch, und appelliere an die Eigenverantwortung und Solidarität der Matchbesucher. Wenn sich alle an die Regeln halten, habe ich ein gutes Gefühl, dass in ein paar Monaten die Massnahmen gelockert werden können.»

«Fehler sind menschlich. Jeder Spieler zieht mal einen schlechten Tag ein. Man muss die richtigen Schlüsse ziehen und sich an den positiven Dingen wieder aufrichten. Gegenseitiges Motivieren ist ein wichtiger Faktor, wenn man als Team erfolgreich sein will.»

«Claudio Cadonau ist netter, als er aussieht (lacht). Mit seiner Power wird er Härte in unser Spiel bringen. Nico Gross ist für sein Alter ein sehr reifer Spieler mit einer guten Übersicht und einem harten Schuss. Calvin Thürkauf gibt nie auf und macht die Checks fertig, eine Bereicherung für unser Spiel. Ryan McLeod ist trotz seiner Grösse ein schneller Spieler, ein smarter Typ, an dem wir hoffentlich viel Freude haben. Tobias Geisser ist sehr talentiert, er macht jedes Jahr Fortschritte. Ich spiele gerne an seiner Seite.»

«Darf man nicht überbewerten. Jede Niederlage ärgert mich, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Alle Spieler brauchen noch etwas Zeit, bis sie ihr höchstes Level erreicht haben. Unser Zusammenspiel hat noch Luft nach oben, das ist normal. Wir werden beim ersten Spiel am 2. Oktober bereit sein.»

«An der Absage der Heim-WM hatte ich lange zu nagen. Es herrschte Frust und Enttäuschung. Ich war ziemlich aufgewühlt, denn ich habe diesem Grossanlass seit Jahren entgegengefiebert.

Die Hoffnung lebt weiter, dass die WM in der Schweiz vielleicht 2023 stattfinden kann.

Ob ich dann noch Teil der Mannschaft bin, steht in den Sternen, ich hoffe es. Die Nati unter Patrick Fischer hat grosse Fortschritte gemacht und ist näher an die Weltspitze gerückt. Seine offene, ehrliche und selbstbewusste Art ist Gold wert für die Mannschaft.»

«Die Finalniederlage im Penaltyschiessen gegen die Schweden an der WM 2018.

‹Immer diese Schweden!›, ging mir durch den Kopf.

Wir waren so nah dran, die Enttäuschung war riesig, es herrschte eine grosse Leere. Wir haben alles rein- geworfen, es war der Wahnsinn. Sich Vizeweltmeister nennen zu dürfen, ist zwar wunderbar, doch die Art der Niederlage tat weh.»

«Ich lese und schaue ab und zu Nachrichten. In der Politik bin ich zu wenig drin, um mitreden zu können. Ich gehe ab und zu abstimmen, das könnte ich öfters tun (lacht).»

«Im Sommer gehe ich gerne Inlineskaten, spiele Tischtennis oder gehe biken. Es ist eine willkommene Abwechslung zum Eishockey. Auch im Fernsehen verfolge ich gerne andere Sportarten wie Fussball, Unihockey oder Wintersport.»

«Für die Medien sind sie interessanter als für uns. Schlussendlich sind es nur Zahlen. Sie können dir Informationen geben, aber widerspiegeln nicht immer die Leistung auf dem Feld. So kann die Plus/Minus-Bilanz extrem täuschen.

Mir prägen sich vor allem Aktionen und Emotionen ein.

Nur schon wenn ich an den fliegenden «Schnitz» und sein spektakuläres Tor im Playoff-Final 2017 gegen den SC Bern denke, bekomme ich Hühnerhaut.»

«Da kommen mir spontan Yannick Zehnder, Sven Leuenberger und Livio Stadler in den Sinn. Es sind drei Spieler, die nicht auffallen, aber wertvoll sind für unsere Mannschaft. Das Reservoir an jungen Spielern beim EV Zug ist riesig. Da muss sich der Klub in den nächsten Jahren vor niemandem fürchten.»