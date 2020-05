«Mich fasziniert das Modell Schweden» – CEO des EVZ spricht über seine Ideen, wie die Spielerlöhne gesenkt werden können

Im internationalen Vergleich sind die Saläre in der Schweiz sehr hoch. Diesen soll der Kampf angesagt werden. Mit einer Lohnobergrenze könne die Meisterschaft spannender gemacht werden, ist EVZ-Geschäftsführer überzeugt. Philipp Zurfluh 23.05.2020, 05.00 Uhr

Im Schweizer Eishockey braucht es Veränderungen, da sind sich die Clubs einig. Dazu existieren zahlreiche Vorschläge. «Die Diskussionsbereitschaft für Reformen ist grösser. Die Dringlichkeit ist höher und breiter gestreut als je zuvor», sagte EVZ-CEO Patrick Lengwiler am Donnerstag im Interview mit unserer Zeitung.

Im internationalen Vergleich werden in der Schweiz sehr hohe Löhne bezahlt. Diese werden gerade zu Coronazeiten eine grosse Belastung für die Clubs. Ein Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist der Salary-Cap nach amerikanischem Vorbild. Es soll festgeschrieben werden, wie viel ein Club für Löhne ausgeben darf. So steht eine Unter- und Obergrenze zur Debatte. Als Richtwerte werden sieben Millionen Franken als obere, fünf Millionen Franken als untere Grenze genannt. «Einem Salary-Cap kann ich sehr viel Positives abgewinnen, es gibt mehr Transparenz und eine ausgeglichenere Lohnstruktur unter den Clubs macht die Meisterschaft attraktiver», sagt Lengwiler. Das spannendste Produkt sei eine Meisterschaft, in welcher jeder Club jedes Jahr die Chance habe, den Titel zu gewinnen. Der EVZ-Geschäftsführer meint:



«Ein Salary-Cap mit einer Unter- und Obergrenze kann hierfür sorgen. Niemand will Verhältnisse wie in der Formel 1, wenn man die Rangliste schon vor dem Rennen machen kann.»

«Vernunft weicht dem Druck nach Erfolg»

Ideen einer Gehaltsobergrenze geistern schon seit Jahren herum. Doch die Lohnkosten sind weiter gestiegen. «Die Vernunft der Verantwortlichen weicht dem Drang und Druck nach Erfolg. Bei den einen ging es darum, sich mit allen Mitteln in der National League zu halten, bei den anderen, wie zum Beispiel bei uns, weil sie unbedingt gewinnen wollen», sagt Lengwiler.

Er findet, dass das Schweizer Eishockey auf ein solideres Fundament gestellt werden soll. So könnten mit den richtigen Rahmenbedingungen die Lohnkosten in den nächsten Jahren drastisch gesenkt werden, ohne dass Qualität verloren gehe. «Wir sollten weniger in Saläre und mehr in Infrastruktur, in das Matcherlebnis für die Zuschauer sowie in die Ausbildung des Nachwuchses investieren», so Lengwiler. Er nennt als Beispiel das Schaffen von mehr Arbeitsstellen rund um die Förderung von jungen Menschen. Dies würde auch mehr Spielern eine Perspektive nach der Karriere geben.

Löhne senken mit Öffnung des Spielermarktes

Um die Saläre auf ein tieferes Niveau zu senken, wird auch eine Aufweichung der Ausländerregel zum Thema. Seit 2007 dürfen in der Schweiz nur vier Ausländer pro Spiel eingesetzt werden. Lengwiler war noch vor zwei Jahren gegen eine Erhöhung auf sechs. Jetzt ist er offen für neue Ideen. «Eine Erhöhung von vier auf sechs wird keine Lohnkosten senken, das war und ist nach wie vor meine Haltung», so der CEO. Wenn es aber in Zukunft zu einer Liga komme, welche auch mal 13 oder 14 Teams umfassen könnte, «dann braucht es ein Umdenken».

«Keine Tabus» dürfe es generell in der Diskussion für eine neue reformierte Liga geben, ist Lengwiler überzeugt. Eine Öffnung des Spielermarktes würde helfen, die Saläre der Spieler zu senken. «Mich fasziniert das Modell Schweden. Dort dürfen die Clubs eine unbeschränkte Anzahl Ausländer einsetzen.» Obwohl es dort keine Beschränkung gäbe, sei die Zahl ausländischer Spieler klein. Eine Aufhebung der Ausländerregel könne auch in der Schweiz funktionieren. Deshalb ist für Patrick Lengwiler klar: «Wir müssen offen sein für Neues. Hinter jedem Risiko steckt auch eine Chance.»