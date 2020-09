Nur 3800 Zuschauer dürfen in die Bossard-Arena – warum das bei EVZ-CEO Patrick Lengwiler auf wenig Verständnis stösst Beim EV Zug hat man sich eine volle Auslastung der Sitzplätze erwünscht. Patrick Lengwiler versteht nicht, dass es nun nur zwei Drittel sind. Der Bundesratsentscheid hat Konsequenzen. Mitarbeiter müssen Lohnkürzungen in Kauf nehmen. Auch ein Stellenabbau wird nicht ausgeschlossen. Philipp Zurfluh 02.09.2020, 20.29 Uhr

Unter welchen Bedingungen können Eishockeyspiele in der neuen Saison, die am 1. Oktober beginnen soll, durchgeführt werden? Diese Frage trieb die EVZ-Führung, Mannschaft und Fans in den letzten Wochen um. Seit Mittwoch herrscht Gewissheit. Die Bossard-Arena darf zu zwei Drittel gefüllt werden. Es gilt eine Sitz- und Maskenpflicht.

Beim Testspiel zwischen dem EV Zug und dem Farmteam waren 680 Zuschauer vor Ort. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (16. August 2020)

Während Gesundheitsminister Alain Berset von einer «sehr guten» Nachricht spricht, ist die Gemütslage bei EVZ-CEO Patrick Lengwiler eine andere. «Mir fehlen das Verständnis und die Logik, dass nicht jeder Sitzplatz besetzt werden darf.» Und zieht einen Vergleich: «In Flugzeugen ist jeder Platz belegt.» Und an kulturellen Veranstaltungen könnte dies ab Oktober auch möglich sein.» Die Nachverfolgung sei in Eishockey-Arenen gewährleistet, im Gegensatz zu den vielen Reisenden in Zügen. Eine volle Auslastung der Sitzplätze sei mit einem strengen Schutzkonzept durchaus realisierbar gewesen, meint Lengwiler. Er hätte sich mehr Eigenverantwortung statt Bevormundung gewünscht. Haben die Eishockeyklubs in Bern zu wenig lobbyiert? Der CEO meint:

«Wir haben alles probiert, was in unserer Macht stand.»

Der Sport bringe jedoch per se seine Anliegen zu wenig zum Ausdruck auf politischer Ebene. «Doch das ist eine andere Baustelle.»

Lohnkürzungen bei allen Angestellten

Die Bossard-Arena hat eine Kapazität von 7200 Plätzen. Der EV Zug wird auf der Stehplatztribüne Sitze montieren, was einen grossen organisatorischen und finanziellen Aufwand zur Folge haben wird. Nach dem Umbau stehen 5700 Sitzplätze zur Verfügung. Zwei Drittel dürfen besetzt werden – macht 3800. «Das ist unbefriedigend, aber wir nehmen diese Herausforderung in Angriff.»

Beim EV Zug herrscht seit Monaten ein Investitions- und Einstellungsstopp. Der Bundesratsentscheid wird für den EV Zug weitreichende Konsequenzen haben. Bei der EVZ-Organisation sind 120 Festangestellte und 220 Teilzeitangestellte beschäftigt. «Nun wissen wir, was uns bevorsteht. Wir rechnen mit einem Verlust von vier bis fünf Millionen Franken. Wir werden zu einschneidenden Sparmassnahmen greifen und Lohnkürzungen bei allen Angestellten vornehmen», sagt Lengwiler. Auch ein Stellenabbau müsse unter den aktuellen Umständen in Betracht gezogen werden.

Zuger Behörden müssen Spiele bewilligen

Viele Saisonkarten-Inhaber dürfte vor allem die Frage interessieren, wie die beschränkte Anzahl Sitzplätze vergeben werden. «Mit dieser Thematik werden wir uns intensiv auseinandersetzen», so Lengwiler.

«Das Ergebnis wird niemanden befriedigen.»

Es gehe darum, die «am wenigsten schlechte» Lösung für Steh- und Sitzplatzabonnenten zu finden. Lengwiler hofft auf Verständnis des Zuger Publikums und verspricht im selben Atemzug: «Bezahlte Leistungen, die wir nicht erbringen können, werden wir zurückerstatten.»

Für die Austragung eines Eishockeyspiels in der Bossard-Arena braucht es eine Bewilligung des Kantons Zug. Er kann die Erteilung der Bewilligung zudem verweigern, wenn die epidemiologische Lage im Kanton und die Kapazitäten für das Contact-Tracing die Durchführung nicht erlauben. «Das wäre das Worst-Case-Szenario», so Lengwiler. Der EVZ ist in der Pflicht, die Einhaltung der Massnahmen durch die Besucher zu überwachen – und muss gegebenenfalls einschreiten. «Wir stehen in der Verantwortung, fehlbare Zuschauer auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen.»

Patrick Lengwiler will dem Ganzen aber auch etwas Positives abgewinnen: «Wir haben nun endlich die Kenntnis, was wir organisatorisch und finanziell zu bewältigen haben.»