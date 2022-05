EVZ-Kolumne Die Finalserie zwischen dem EVZ und den ZSC Lions war ein Mysterium und Faszinosum zugleich Der EV Zug ist seit Sonntagabend nach 1998 und 2021 zum dritten Mal Schweizer Meister. Nebst tollem Eishockey-Sport sorgte der Verlauf der Serie gegen die ZSC Lions für eine Art inflationäre Verwendung von Superlativen. Reto Steinmann* Jetzt kommentieren 03.05.2022, 20.42 Uhr

Der Playoff-Final 2022 ist bereits Geschichte. Die lange Zuger Nacht der Freude dauerte für die härtesten Fans bis am Montagmittag. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Equipe des Stadtbauamtes die Ordnung auf dem zugemüllten Arenaplatz bereits wieder hergestellt und die Überreste der Ad-hoc-Meisterfeier gemäss Abfallreglement entsorgt.

Die Finalissima bot alles, was dieses Spiel so faszinierend macht. Sie generierte zusätzlich zur erfolgreichen EVZ-Titelverteidigung einen zweiten Sieger: das Eishockey in seiner schönsten Form. Dies nicht nur für die Fans im Rink und vor dem Stadion, sondern auch für die TV-Zuschauer zur Primetime.

Die Pokalübergabe: Goldener Regen in der Bossard-Arena. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Darf nicht fehlen: Siegerbild vor den Fans. Bild: Ennio Leanza / Keystone Carl Klingberg zeigt den Pokal den Fans. Bild: Ennio Leanza / Keystone Jubel bei Fabrice Herzog. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Yannick Zehnder mit dem Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Erfolgstrainer Dan Tangnes lässt seiner Freude freien Lauf. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Innige Freude bei Claudio Cadonau (links) und Topskorer Jan Kovar. Bild: Jan Pegoraro Unbändige Freude bei Jan Kovar. Bild: Jan Pegoraro Das grosse Gedränge um den Meisterkübel. Bild: Jan Pegoraro Der Meister im Goldregen. Bild: Jan Pegoraro Grégory Hofmann küsst den Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel (links) freut sich mit Trainer Dan Tangnes. Bild: Jan Pegoraro Spieler und Fans feiern. Bild: Ennio Leanza / Keystone Sven Leuenberger (links) und Livio Stadler in Feierlaune. Bild: Ennio Leanza / Keystone EVZ-Fans jubeln in der Halle nach dem Titelgewinn. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Bei Samuel Kreis muss alles raus nach dieser Parforceleistung. Bild: Jan Pegoraro Im entscheidenden Spiel verletzungsbedingt nicht im Einsatz, aber ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Titelgewinn: Reto Suri. Bild: Jan Pegoraro Sven Leuenberger (links) und Yannick Zehnder prüfen die Echtheit der Medaillen. Grégory Hofmann klatscht mit den Fans ab. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Jan Kovar tröstet seinen Bruder Jakub Kovar nach dem Spiel Bild: Patrick Straub / Freshfocus Er hat stets an die Wende geglaubt: Stadionspeaker Patric Stalder. Bild: Jan Pegoraro Applaus oder ein Stossgebet an den Hockey-Gott? So oder so hat das Ansinnen dieses EVZ-Fans seine Wirkung nicht verfehlt. Bild: Jan Pegoraro Bei den Zuger Fans gibt es kein Halten mehr. Bild: Urs Flüeler / Keystone Darf seinen Sohn Sebastian in die Arme schliessen: Jan Kovar. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Fans des EVZ feiern nach Spielende. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Bei den ZSC Lions ist die Enttäuschung riesig. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Sorgen für Stimmung in der Bossard-Arena: Zuger Fans. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Unbändige Freude bei den EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro. Lasst euch umarmen. Bild: Jan Pegoraro Der Moment nach der Schlusssirene: Die Spieler stürmen auf Leonardo Genoni zu. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Die Zuger bejubeln den Meistertitel. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Enttäuschter Sven Andrighetto nach der Niederlage. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Es gibt kein Halten mehr: Der EVZ ist Schweizer Meister. Bild: Urs Flüeler / Keystone Dario Simion feiert den 3:1-Siegtreffer mit den Fans. Bild: Urs Flüeler / Keystone Denis Hollenstein fällt im Duell mit Sven Senteler. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Leidenschaftliche Fans fiebern mit ihrem Klub mit. Bild: Jan Pegoraro Jubel bei den EVZ-Spielern über das 2:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone Fabrice Herzog ballt die Faust. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Torhüter Jakub Kovar gegen seinen Bruder Jan Kovar. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Tausende Fans verfolgten das Spiel vor der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro Getümmel vor dem Zürcher Tor. Bild: Urs Flüeler / Keystone Gebannt schauen die Fans dem Spiel zu. Bild: Jan Pegoraro «Zug im Herz»: Schöne Choreo der EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro Sven Leuenberger und Leonardo Genoni in Aktion. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Harter Check von Niklas Hansson gegen Garrett Roe Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Dario Simion jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Simion erzielte den Treffer im Powerplay. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Zwischendurch muss auch die Scheibe geputzt werden. Bild: Jan Pegoraro Denis Malgin scheitert an Leonardo Genoni. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Eine Bemalung darf bei den eingefleischten Fans natürlich nicht fehlen. Bild: Jan Pegoraro Dämpfer für den EVZ: Justin Azevedo schiesst die ZSC Lions bereits nach einer Minute in Führung. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Die Fans der ZSC Lions im Hoch. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die ZSC-Spieler feiern das Tor. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die verletzten Reto Suri und Lino Martschini verfolgen die Partie. Bild: Jan Pegoraro Auch die Jüngsten sind voll dabei. Bild: Jan Pegoraro Die vielen Zuger Fans feuern ihren Verein an. Bild: Jan Pegoraro Die Mütze gibt bestimmt schön warm. Bild: Jan Pegoraro Fans in der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro Zuger und Zürcher Spieler sind bereit. Bild: Jan Pegoraro Einlauf der Gladiatoren. Bild: Jan Pegoraro Die Spieler laufen bei lodernden Flammen ein. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Nebst tollem Sport sorgte der Verlauf der Serie für eine Art inflationäre Verwendung von Superlativen. Die kopernikanische Wende vom 0:3 zum 4:3, von welcher die Serie erfasst wurde, wird dafür sorgen, dass dieses messianische Sportereignis zumindest aus Zuger Sicht unvergessen bleibt.

Die Fehlleistungen, die jeweils zur Niederlage führten, wurden nicht andernorts gesichtet, sondern bei sich selbst geortet. Abrechnungen physischer Art jenseits des reglementarisch Festgelegten gab es bis auf eine kleine Ausnahme nicht. Ebenso gab es keine Besserwisser auf dem Eis, welche die Refs bestürmten.

Geschätzte 98 Prozent der Entscheide waren richtig. Und die Schiedsrichter ihrerseits mussten keinen «Fallsüchtigen» via Strafbank zu mehr Standfestigkeit verhelfen. Schliesslich setzte sich das Zuger Geduldsspiel, die bewährte Mischung aus Härte, Beinarbeit und begrenztem, kalkuliertem Risiko durch.

Gemäss den Behörden feierten auf dem Arenaplatz lediglich 6000 Fans den Meistertitel 2022 des EVZ. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

Dass der EVZ durch diesen Titel das Pantheon der ganz Grossen endgültig betreten kann, ist das ausgewogene Gemeinschaftswerk der gesamten Organisation. Gleichwohl sind die Namen von drei Exponenten besonders zu erwähnen. Coach Dan Tagnes, der stets gut gelaunte smarte Norweger, eine Art personifizierte Antithese zum schwermütigen schwedischen Grübler Rikard Grönborg, hatte mit dem rechtzeitigen Appell an die Urinstinkte bei seinen Spielern offensichtlich die richtige Tonlage getroffen.

Goalie Leonardo Genoni bestimmte jeweils selbst, ab welchem Zeitpunkt die Torlinie hinter ihm ein unüberwindbares Strickwerk sein sollte. Und Jan Kovar bildete dann, wenn es wichtig war, den Gravitationspunkt des Teams. Dieser Mann, der nie für sich oder die Galerie spielt, sondern stets für das Team, erwies sich als verlässlich in allen Zonen und vor beiden Toren.

Die 14 Tage dieses Playoff-Finals generierten auch Kuriositäten und Ereignisse mit Schmunzeleffekt. So konnte selbst die noble NZZ sich eine Breitseite gegen den Stand Zug nicht verkneifen mit dem Hinweis, wonach man hier noch für etwas anderes stehe als für Kirschenspezialitäten, nämlich als Steueroase für umstrittene Unternehmen. Oder auf einem Online-Portal wurde die Titelausmarchung 2021 als «Operetten-Playoffs» bezeichnet.

Von links nach rechts: Marco Müller, Anton Lander, Livio Stadler. Bild: Christian Merz/Keystone (Zürich, 20. April 2022) Topscorer Jan Kovar (Zug) gegen Topscorer Sven Andrighetto (ZSC) beim Bully. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022) Kyen Sopa (ZSC) gegen Livio Stadler (Zug). Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022) Ausverkauftes Hallenstadion waehrend der 2. Partie des Playoff-Finals der National League zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug, am Mittwoch, den 20. April 2022, im Hallenstadion in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Merz) Christian Merz / KEYSTONE Topscorer Jan Kovar (Zug) ist nach dem Spiel sichtlich enttäuscht. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022) Jérôme Bachofner (Zug) schaut auf den grossen Bildschirm. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022) Denis Malgin (ZSC) schiesst gegen Torhüter Leonardo Genoni (Zug) und Reto Suri (Zug) das Tor zum 2:1. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 20. April 2022) Viele EVZ-Fans hatten sich versammelt, um aus der Ferne das Spiel mitzuverfolgen. Bild: Maria Schmid (Zug, 12. April 2022) Bis zu letzt hatten die Fans auf ein positives Ergebnis gehofft. Bild: Maria Schmid (Zug, 12. April 2022) Die Spannung war da. Bild: Maria Schmid (Zug, 12. April 2022) Kann der EVZ das Ruder am 23. April herumreissen? Bild: Maria Schmid (Zug, 12. April 2022)

Zu Spiel 3 und 5 reisten rund 120 ZSC-Fans ohne Tickets nach Zug. Die Zuger Polizei erlaubte diesen Fans als eine Art erweiterte Deeskalationsstrategie, vor dem Fussballstadion ein kleines Public Viewing einzurichten. Vor Spiel 4 in Zürich erschien während des Warm-ups auf den Videoleinwänden die Einblendung «ZSC Champion 2022».

In der Finalissima vom Sonntag verkündete der Stadionsprecher in der Bossard-Arena fast vier Minuten vor Schluss beim Skore von 2:1, dass nach der Sirene sogleich das Podium für die Titelzeremonie aufgestellt werden würde. Woher er die Gewissheit nahm, die formenden Kräfte der Gäste seien schon derart ermattet, dass sie für die Vollendung des blau-weissen Traums keine Gefahr mehr darstellten, wird ewig sein Geheimnis bleiben.

Und schliesslich war via die gleichen Lautsprecher auch noch zu vernehmen, auf dem Arenaplatz würden sich 15000 Leute befinden. Wie diese Zahl entstanden war und wer sie in Umlauf gebracht hatte, wird sich nie klären lassen.

Fakt ist, dass sie nicht stimmte. Mittlerweile ist auch von Seiten der Behörden die Korrektur nach unten erfolgt und dadurch rechtzeitig verhindert worden, in Erklärungsnotstand zu geraten. Die Rede ist jetzt von 6000 Leuten. Offenbar hat man sich in den Amtsstuben an die für das Esaf 2019 erteilte Bewilligung für 8000 Personen erinnert.

*Reto Steinmann ist langjähriger Eishockeyjournalist, war von 2004 bis Ende Saison 2015/2016 Einzelrichter für Swiss Ice Hockey und praktiziert als Rechtsanwalt und Notar in Zug.

