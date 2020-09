Mit Leidenschaft und Herzblut übt EVZ-Mannschaftsarzt Beat Schwegler seit 14 Jahren seine Funktion aus Die Gesundheit jedes Spielers liegt dem Zuger am Herzen. Ein Grund, warum er die Sparmassnahmen im Bereich Sicherheit kritisiert. «Die Qualität der Bergung von verletzten Spielern wird damit geschwächt», sagt Beat Schwegler. Philipp Zurfluh 29.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Jedes Spiel ist immer wieder mal für eine Überraschung gut.» Diesen Satz sagte Beat Schwegler vor dem Testspiel EVZ Academy gegen Ticino Rockets Mitte September. Nichts ahnend, dass diese Begegnung tatsächlich einen denkwür­digen und wohl einmaligen Ausgang nehmen wird. Aufgrund eines Corona-Falls bei den Tessinern – der infizierte Spieler war nicht vor Ort – wurde die Partie aus Sicherheitsgründen nach zwei Dritteln abgebrochen. Auch auf Empfehlung von Beat Schwegler, einem von drei Mannschaftsärzten bei Zug.

Fühlt sich in seiner Rolle als EVZ-Mannschaftsarzt sehr gut aufgehoben: Beat Schwegler. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. September 2020)

Der 52-Jährige ist Facharzt für innere Medizin und stellvertretender Chefarzt am Zuger Kantonsspital. Seine Funktion als Teamarzt ist eine willkommene Abwechslung, die er nun schon seit 14 Jahren ausübt. Obwohl ihn sein 100-Prozent-Pensum am Spital stark in Anspruch nimmt, betont er: «Die Aufgabe beim EV Zug erfüllt mich. Es ist eine Leidenschaft.» Energie holt er sich an den Wochenenden beim Spazieren oder Joggen. Kann er denn ein Spiel geniessen? «Gute Frage. Ich fiebere nicht so stark mit wie unser Publikum. Ich habe meine Emotionen im Griff», sagt er und schmunzelt. Er sei während einer Partie fokussiert und stehe unter einer «gesunden Anspannung».

Schwegler kritisiert Sparmassnahmen

Auch wenn der Sportmediziner während eines Spiels «die Ruhe selbst» ist, kann er auch schon mal aus der Haut fahren. «Ich habe mich früher schon über Entscheidungen der Schiedsrichter enerviert, obwohl ich das hätte unterlassen sollen.» Was ihm ebenfalls sauer aufstösst, sind Bergungen von Spielern, die laut Schwegler «suboptimal» ausgeführt werden.

«Da habe ich leider schon Szenen beobachtet, die mich ratlos zurückgelassen haben.»

Auch wenn gravierende Verletzungen selten vorkommen, sei es wichtig, dass die Abläufe bei einer Bergung reibungslos funktionieren. Beim EVZ wird ein- bis zweimal pro Saison der Ernstfall geprobt. Neu muss gemäss Beschluss der Liga in der Swiss League bei den Spielen kein Rettungsdienst mehr gestellt werden – aufgrund von Sparmassnahmen. «Völlig unverständlich», moniert Schwegler. «Die Qualität der Bergung von verletzten Spielern wird damit geschwächt.» Wenn es um die Gesundheit geht, dürfe Geld keine Rolle spielen.

Auch moralisch eine Stütze

Im Schweizer Spitzenhockey gibt’s pro Saison rund 100 Gehirnerschütterungen. «Checks gegen den Kopf müssen noch rigoroser bestraft werden. Hier darf es keine Toleranz geben», so der Sportarzt. Er weiss von drei EVZ-Nachwuchsspielern, die bereits in der noch jungen Saison eine Hirnerschütterung erlitten.

Corona hat auch die Hockeyklubs im Würgegriff. Die Spieler müssen strenge Hygiene- und Schutzmassnahmen einhalten. «Sie wissen um die Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet», ist Schwegler überzeugt. Der Mediziner befürchtet, dass bis spätestens im November erste Corona-Fälle in den Teams auftauchen. Weshalb die Spieler gerade drei Tage vor Saisonstart einem Corona-Test unterzogen werden, «leuchtet mir nicht ganz ein», erläutert der Sportmediziner.

Beat Schwegler ist nicht nur bei körperlichen Leiden zur Stelle. Der Begriff «Seelenklempner» habe durchaus seine Berechtigung. «Gerade wenn man Spieler schon länger kennt, erfährt man viel Persönliches.» Er unterstütze jeden, der seine Hilfe benötige – ob medizinisch oder moralisch.