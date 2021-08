Legenden geben Vollgas im Showmatch bei der EVZ-Meisterfeier

EVZ Meisterfeier «Ich komme mir ein wenig vor, wie bei einem Klassentreffen» – EVZ-Legenden geben beim Showmatch Vollgas Am 7. Mai 2021 holte der EV Zug nach 1998 den zweiten Meistertitel. Eine offizielle Party war damals wegen der Coronavirus-Vorgaben unmöglich, auch wenn damals doch gefeiert wurde. Zug ist eine Hockeystadt und das aktuelle offizielle Fest zieht Fans an. Marco Morosoli 14.08.2021, 22.58 Uhr

Eishockey bewegt Zug. Die Fans freuen sich, wenn sie ihre Lieblinge unmittelbar bei den Spielen anfeuern können. Das war in den vergangenen 18 Monaten praktisch unmöglich, mit dem «Eis Fäscht» geht es wieder los. Trotz hochsommerlichen Temperaturen - in diesem Sommer eine Rarität - kamen bereits am Freitag 4259 Zuschauer zum Trainingsspiel des EVZ gegen Adler Mannheim in die Bossard-Arena.

Am Samstag waren es dann gar weit über 5500 Zuschauer, die ihre Lieblinge beim Legendenspiel wieder einmal live sehen wollten. Viele zeigten ihre Sympathien offen und trugen ein blaues EVZ-Meistershirt. Erstaunlich ist, dass die EVZ-Organisation innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Klublegenden zusammentrommelte. Bei zahlreichen EVZ-Akteuren, die ihr Auskommen längst abseits des Eises erzielen, kamen dem einen oder anderen alte Erinnerungen wieder in den Sinn.

Ronnie Rüeger (48), zusammen mit Patrick Schöpf, Goalie beim Gewinn des ersten EVZ-Meistertitels im Jahre 1998, sagte im Kurzinterview:

«Ich komme mir ein wenig vor, wie bei einem Klassentreffen.»

Ronny Rüeger Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

Er habe seit fünf Jahren die Goalie-Ausrüstung nicht mehr getragen. Er überzeugte mit einem wachen Reflex, als wäre dies für ihn die normalste Sache der Welt.

Der Stürmer René Schädler (58) in den 1980er-Jahren in der Herti-Halle aktiv, verpasste ein paar sehr gute Chancen. Dazu sagte er hinterher trocken:

«Es waren drei Showeinlagen.»

Wie das Spiel zwischen Blau und Weiss ausging, interessierte nur am Rande. Wichtiger war das Drumherum in der Bossard-Arena.

Ein Leben in den Katakomben des Herti-Stadions und der Bossard-Arena

Immer wieder waren auf dem neuen Videowürfel Interviews mit EVZ-Spielern und Funktionären zu sehen und zu hören, die nicht persönlich vorbeischauen konnten. Diese virtuellen Zaungäste wären sicherlich dennoch gerne mit dem ganzen Herzen bei der grossen EVZ-Party dabei gewesen. In diese Kategorie gehört sicher der langjährige (35 Jahre) EVZ-Materialwart Urs Weibel. Er war Stunden vor den Spielern in der Bossard-Arena oder früher in der Herti-Halle und schloss nach getaner Arbeit die beiden Lokalitäten gleich noch ab.

Sean Simpson Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

Es war natürlich auch ein Tag der Komplimente. So sagte Sean Simpson, der Meistertrainer des Jahres 1998 beim Interview mit EVZ-Gastgeber Thomas Jeker, dass der aktuelle EVZ-Trainer Dan Tangnes ein Kandidat für die National Hockey League (NHL) sei.

Sichtlich genossen es auch die ehemaligen EVZ-Präsidenten Roland Staerkle und Freddy Egli wieder einmal etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Beide sprachen von einem guten Gefühl, den zweiten EVZ-Meistertitel miterleben zu können. Freddy Egli, der Meisterpräsident 1998, sagte zudem:

«Es war fantastisch. Ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht mehr der einzige Präsident bin, der bei einem Meistertitel dabei war.»

Die grosse Zeit des Abschieds und des Neuanfangs beim EVZ

Der aktuelle Präsident Hans-Peter Strebel sprach bei der Verabschiedung der Akteure, welche vom Meisterteam nicht mehr zu Organisation des EVZ gehören:

«Der Titelgewinn war wahnsinnig. Ich kann mich nie an dieses verrückte Gefühl gewöhnen.»

Hans-Peter Strebel Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

Ganz der väterliche Patron fügte Strebel an die Adresse der Meistermannschaft, die zu anderen Arbeitgebern weiterziehen, noch an: «Wir sind Freunde, auch wenn ihr woanders sind, bleibt ihr Freunde»

Das Meisterbanner und das Banner für den Punkterekord (119 Punkte in 52 Spielen) hängen jetzt im Dach der Arena. Das aktuelle EVZ-Team steht in der Vorbereitung für die Spielzeit 2021/22. Ohne ein klares Ziel für das Kommende zu nennen, sagte der EVZ-Goalie Leonardo Genoni:

«Der Titelgewinn ist jedes Mal etwas Unglaubliches.»

Dieser Satz aus dem Mund von Genoni hat sehr grosses Gewicht, denn er hat in seiner Karriere mittlerweile sechs Meistertitel geholt.

Patrick Schöpf und Luca Genoni sind offensichtlich gut gelaunt. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 14. August 2021)

Das grosse «Eis Fäscht» so der Name des drei Tage dauernden Events, geht morgen Sonntag zu Ende. Der letzte Tag auf dem Arena-Platz in Zug gehört ab 11 Uhr den Familien. Die EVZ-Mannschaft spielt das nächste Heimspiel am 2. September gegen Rögle (Schweden). Diese Partie tragen die Zuger im Rahmen der Champions-Hockey-League aus.