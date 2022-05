EVZ-Meisterporträt Der ideale Verkäufer des 21. Jahrhunderts: Dan Tangnes ist der erste Trainer seit 26 Jahren, der mit der gleichen Mannschaft den Titel verteidigt Dan Tangnes hat mit dem EVZ den Titel verteidigt. Das hat in diesem Jahrhundert noch kein anderer Trainer geschafft. Ein Zufall ist der Erfolg nicht: Der Norweger vereint in sich die Fähigkeiten seiner illustren Vorgänger. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 02.05.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EVZ-Trainer Dan Tangnes stemmt den Pokal in die Höhe. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022)

«Nachladen» heisst das Kunststück Titelverteidigung in der manchmal martialischen Hockeysprache. Schwierig genug mit verschiedenen Trainern, noch schwieriger, wenn der gleiche Chef mit der gleichen Mannschaft zweimal hintereinander Meister werden will. Im letzten Jahrhundert war es ein wenig einfacher. Die Liga weniger ausgeglichen. Das Spiel weniger komplex. Die Saison kürzer. Wer einmal eine meisterliche Gruppe zusammengestellt hatte, konnte jahrelang do­minieren. Arosa wird siebenmal nacheinander Meister (1951 bis 1957), La Chaux-de-Fonds sechsmal (1968 bis 1973). Dem SCB gelingt 1975 und ­Davos 1985 ohne Trainerwechsel eine Titelverteidigung.

John Slettvoll, Bill Gilligan, Alpo Suhonen und Conny Evensson (von oben links, im Uhrzeigersinn). Bilder: Keystone

Doch dann wird es mit der Einführung der Playoffs (1986) schwieriger: John Slettvoll feiert mit Lugano drei Titel hintereinander (1986, 1987, 1988), Bill Gilligan schafft die Titelverteidigung mit dem SC Bern (1991, 1992) und der EHC Kloten ermöglicht mit der letzten Dynastie zwei Trainern zum vorerst letzten Mal das «Nachladen»: Conny Evensson holt die Titel von 1993 und 1994 und Alpo Suhonen stemmt den Pokal 1995 und 1996 in die Höhe. Erst 26 Jahre später gewinnt wieder ein Trainer zweimal in Folge mit der gleichen Mannschaft die Meisterschaft: Dan Tangnes 2021 und 2022 mit dem EV Zug. Larry Huras hat 2001 in Zürich die Meisterschaft von Kent Ruhnke verteidigt, Kari Jalonen 2017 in Bern jene von Lars Leuenberger.

Entwicklung, Aufbau und Führung eines Meisterteams sind heute nicht mehr mit den Methoden des letzten Jahrhunderts vergleichbar. Die Anzahl Spiele ist beinahe doppelt so hoch wie in den 1990er-Jahren. Der Coach konnte sich damals darauf konzentrieren, die Leitwölfe im Team zu hegen und zu pflegen. Für die Mitläufer im dritten und vierten Block musste er nicht viel Zeit aufwenden. Sie waren zu wenig wichtig. Es war im Vergleich zu heute eine beschauliche Welt. Romantiker nennen die 1990er-Jahre die letzte Phase einer «Belle Époque». Realisten sehen diese Zeit als aufregende Phase des Übergangs vom Amateursport zum Profigeschäft, vom Verein zur Aktiengesellschaft.

John Sletvoll, der erste grosse Taktiklehrer

Die letzten Titelverteidiger hiessen also John Slettvoll, Bill Gilligan, Conny Evensson und Alpo Suhonen. Die Zeiten waren andere. Und doch ist ein Vergleich mit Dan Tangnes überaus reizvoll. Was waren die Qualitäten der «Nachlader» von damals und was sind die Stärken von Dan Tangnes heute? Blicken wir noch einmal zurück. John Slettvoll war der erste grosse Taktiklehrer und systematische Psychologe an der Bande. Um es etwas boshaft zu formulieren: Von Beruf Lehrer für schwer erziehbare Kinder, machte er aus einer Gruppe junger Männer, die schwer zu harter Arbeit und Disziplin zu erziehen sind, die bis dahin taktisch beste Meistermannschaft der Geschichte. Luganos Überlegenheit basiert auf härterem Training im Sommer und taktischer Disziplin, Präzision und Tempo auf dem Eis. Lugano ist die ­erste «Hockeymaschine» unserer Geschichte. John Slettvoll ist ein Besessener, getrieben vom Streben nach Perfektion und Kontrolle und wird selbst von den Leitwölfen gefürchtet. Schliesslich implodiert sein «Imperium» vollends im Frühjahr 1992 gegen Arno Del Curtos ZSC. Zu viel Disziplin. Zu viel Taktik. Zu viel Zwang. Zu wenig Lust und Kreativität.

Der Amerikaner Bill Gilligan setzt in Bern auf einfaches, raues Hockey und nordamerikanisches Selbstvertrauen. Seine Coolness überträgt er auf sein Team, das ihm die Botschaft abnimmt, dass sowohl die Hockeymaschine Lugano als auch Gottérons Weltklassestürmer Slawa Bykow und Andrej Chomutow gestoppt werden können. Nach dem zweiten Titel hintereinander verlässt er den SCB im Frühjahr 1992 freiwillig.

Getragen von den Fans und der Mannschaft: EVZ-Trainer Dan Tangnes an der Meisterfeier auf dem Arenaplatz in Zug. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022)

Conny Evensson und Alpo Suhonen, die vorerst letzten «Nachlader» in Kloten, lassen schon den Trainertyp des nächsten Jahrhunderts erkennen: vielseitig interessiert und kommunikativ. Während andernorts noch das Befehlen dominiert, haben die beiden Skandinavier erkannt, dass Motivieren und Überzeugen ebenso wichtig sind. Alpo Suhonen arbeitet zwischendurch in seiner finnischen Heimat sogar als Theater­direktor, und als Hockey-Weltenbürger wird er später in Chicago als erster Europäer NHL-Cheftrainer. Kloten ist der letzte grosse «Einlinien-Meister»: Torhüter Reto Pavoni und der erste Block mit Anders Eldebrink an der blauen Linie sowie dem Sturmtrio Felix Hollenstein, Mikael Johansson und Roman Wäger prägt die letzte Dynastie unseres Hockeys. In den Adelsstand der Dynastie wird erhoben, wer viermal hinter­einander die Meisterschaft gewinnt.

Die Pokalübergabe: Goldener Regen in der Bossard-Arena. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Darf nicht fehlen: Siegerbild vor den Fans. Bild: Ennio Leanza / Keystone Carl Klingberg zeigt den Pokal den Fans. Bild: Ennio Leanza / Keystone Jubel bei Fabrice Herzog. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Yannick Zehnder mit dem Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Erfolgstrainer Dan Tangnes lässt seiner Freude freien Lauf. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Innige Freude bei Claudio Cadonau (links) und Topskorer Jan Kovar. Bild: Jan Pegoraro Unbändige Freude bei Jan Kovar. Bild: Jan Pegoraro Das grosse Gedränge um den Meisterkübel. Bild: Jan Pegoraro Der Meister im Goldregen. Bild: Jan Pegoraro Grégory Hofmann küsst den Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel (links) freut sich mit Trainer Dan Tangnes. Bild: Jan Pegoraro Spieler und Fans feiern. Bild: Ennio Leanza / Keystone Sven Leuenberger (links) und Livio Stadler in Feierlaune. Bild: Ennio Leanza / Keystone EVZ-Fans jubeln in der Halle nach dem Titelgewinn. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Bei Samuel Kreis muss alles raus nach dieser Parforceleistungen. Bild: Jan Pegoraro Im entscheidenden Spiel verletzungsbedingt nicht im Einsatz, aber ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Titelgewinn: Reto Suri. Bild: Jan Pegoraro Sven Leuenberger (links) und Yannick Zehnder prüfen die Echtheit der Medaillen. Grégory Hofmann klatscht mit den Fans ab. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Jan Kovar tröstet seinen Bruder Jakub Kovar nach dem Spiel Bild: Patrick Straub / Freshfocus Er hat stets an die Wende geglaubt: Stadionspeaker Patric Stalder. Bild: Jan Pegoraro Applaus oder ein Stossgebet an den Hockey-Gott? So oder so hat das Ansinnen dieses EVZ-Fans seine Wirkung nicht verfehlt. Bild: Jan Pegoraro Bei den Zuger Fans gibt es kein Halten mehr. Bild: Urs Flüeler / Keystone Darf seinen Liebsten in die Arme schliessen: Jan Kovar. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Fans des EVZ feiern nach Spielende. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Bei den ZSC Lions ist die Enttäuschung riesig. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Sorgen für Stimmung in der Bossard-Arena: Zuger Fans. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Unbändige Freude bei den EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro. Lasst euch umarmen. Bild: Jan Pegoraro Der Moment nach der Schlusssirene: Die Spieler stürmen auf Leonardo Genoni zu. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Die Zuger bejubeln den Meistertitel. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Enttäuschter Sven Andrighetto nach der Niederlage. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Es gibt kein Halten mehr: Der EVZ ist Schweizer Meister. Bild: Urs Flüeler / Keystone Dario Simion feiert den 3:1-Siegtreffer mit den Fans. Bild: Urs Flüeler / Keystone Denis Hollenstein fällt im Duell mit Sven Senteler. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Leidenschaftliche Fans fiebern mit ihrem Klub mit. Bild: Jan Pegoraro Jubel bei den EVZ-Spielern über das 2:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone Fabrice Herzog ballt die Faust. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Torhüter Jakub Kovar gegen seinen Bruder Jan Kovar. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Tausende Fans verfolgten das Spiel vor der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro Getümmel vor dem Zürcher Tor. Bild: Urs Flüeler / Keystone Gebannt schauen die Fans dem Spiel zu. Bild: Jan Pegoraro «Zug im Herz»: Schöne Choreo der EVZ-Fans. Bild: Jan Pegoraro Sven Leuenberger und Leonardo Genoni in Aktion. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Harter Check von Niklas Hansson gegen Garrett Roe Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Dario Simion jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Bild: Patrick Straub / Freshfocus Simion erzielte den Treffer im Powerplay. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Zwischendurch muss auch die Scheibe geputzt werden. Bild: Jan Pegoraro Denis Malgin scheitert an Leonardo Genoni. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Eine Bemalung darf bei den eingefleischten Fans natürlich nicht fehlen. Bild: Jan Pegoraro Dämpfer für den EVZ: Justin Azevedo schiesst die ZSC Lions bereits nach einer Minute in Führung. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Die Fans der ZSC Lions im Hoch. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die ZSC-Spieler feiern das Tor. Bild: Urs Flüeler / Keystone Die verletzten Reto Suri und Lino Martschini verfolgen die Partie. Bild: Jan Pegoraro Auch die Jüngsten sind voll dabei. Bild: Jan Pegoraro Die vielen Zuger Fans feuern ihren Verein an. Bild: Jan Pegoraro Die Mütze gibt bestimmt schön warm. Bild: Jan Pegoraro Fans in der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro Zuger und Zürcher Spieler sind bereit. Bild: Jan Pegoraro Einlauf der Gladiatoren. Bild: Jan Pegoraro Die Spieler laufen bei lodernden Flammen ein. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Dan Tangnes, nach innen und aussen eine Integrationsfigur

Und nun zu Dan Tangnes. Der Norweger ist vielleicht der erste komplette Trainer unserer Hockeygeschichte. Will heissen: Er vereinigt alle Qualitäten seiner Vorgänger auf eine Person. Die taktische Besessenheit von John Slettvoll, die Souveränität von Bill Gilligan, die Weltoffenheit und die soziale Kompetenz von Conny Evensson und Alpo Suhonen. Als Norweger fehlt ihm die «hockey-kolonialistische Arroganz» der Schweden, die immer wieder durchblicken lassen, dass sie uns die wahre Hockeyzivilisation vermitteln und die Rikard Grönborg, ein anderer grosser Trainer, in Zürich nie ganz ­abstreifen kann. Und Zugs doppelter Meistertrainer ist kommunikativer als die bisweilen etwas introvertierten, eigenwilligen Finnen mit ihrem «Kaurismäki-Syndrom», das bei Kari Jalonen, einem anderen grossen Trainer manchmal durchschimmert.

EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel und EVZ-Trainer Dan Tangnes geniessen das Bad im Stadion. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 01. Mai 2022)

Dan Tangnes ist der ideale, universelle Trainertyp des 21. Jahrhunderts: charismatisch und authentisch im Umgang mit den Medien, ein guter «Verkäufer» seiner Ideen und der Philosophie seines Klubs und so nach innen und aussen eine Integrationsfigur. In schwierigen Situationen gelassen, im Erfolg bescheiden und so souverän, dass er im Teamwork, im Delegieren von Verantwortung keinen «Machtverlust» befürchtet. Mehr Erklären als ­Befehlen und doch mit der Autorität, um seine Ideen und Disziplin durch­zusetzen. Er ist dazu in der Lage, aus Stars und Mitläufern das Beste herauszuholen: die Antwort unseres Hockeys auf Jürgen Klopp.

Dan Tangnes posiert nach dem Titel auf dem Arenaplatz beim Public Viewing. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 1. Mai 2022)

Eishockey ist «totaler», anspruchsvoller, komplexer geworden und die neue Spielergeneration ist schwieriger zu führen: Noch ehrgeiziger und leistungsorientierter als ihre Väter – aber eben auch anspruchsvoller – wenn der Trainer auf Fragen keine Antworten hat, verliert er sehr schnell die Autorität. Kompetenz definiert die Autorität. Nicht mehr das Amt.

Die Spieler von heute akzeptieren den Trainer als Chef. Aber sie erwarten von ihm auch, dass er ihnen hilft, besser zu werden. Diesen Ansprüchen ist Dan Tangnes gerecht geworden, und deshalb ist er der erste Trainer seit 26 Jahren, der mit der gleichen Mannschaft den Titel verteidigt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen