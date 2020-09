Beim EV Zug sind «drastische Einsparungen» nötig – Mitarbeiter verzichten auf bis zu 25 Prozent ihres Lohns Der wirtschaftliche Schaden beim EV Zug ist gross. Er wird auf 4 bis 5 Millionen Franken prognostiziert. Das hat Folgen für die Mitarbeiter, die nun weniger Lohn bekommen. Sämtliche Festangestellten haben sich zu einem Lohnverzicht bereit erklärt. Philipp Zurfluh 24.09.2020, 12.02 Uhr

Weil in dieser Saison nur maximal 3800 Zuschauer in der Bossard-Arena zugelassen sind, ist der wirtschaftliche Schaden für den EV Zug gross. Bild: Christian Herbert Hildebrand (11. September 2020)

Die Einschränkungen aufgrund von Corona treffen den EV Zug hart. Während in der Saison 2019/20 aufgrund des Saisonabbruchs ein Ertragsausfall von 1,6 Millionen Franken gegenüber dem Budget resultierte, wird der Schaden für das Geschäftsjahr 2020/21 auf 4 bis 5 Millionen Franken prognostiziert. Die zugelassene Zuschaueranzahl beträgt maximal 3800 Personen und entspricht damit 53 Prozent der normalen Auslastung. Sowohl bei den Ticketing- wie auch bei den Gastronomieeinnahmen resultieren erhebliche Umsatzeinbussen sowie Zusatzkosten für die Umsetzung des Schutzkonzepts.

Das hat Folgen: Für EVZ-CEO Patrick Lengwiler sind drastische Einsparungen an allen Fronten unumgänglich. In einem Communiqué lässt er sich mit folgenden Worten zitieren:

«In den letzten Jahren haben wir profitabel gewirtschaftet, weshalb wir auch einen grossen Teil des Verlustes als Unternehmen selber übernehmen.»

Den ganzen Verlust von 4 bis 5 Millionen Franken kann der EV Zug jedoch nicht ohne die Unterstützung der Mitarbeiter tragen, «dies haben wir ihnen auch transparent und ehrlich aufgezeigt», sagt Lengwiler. Für die Fortführung und Sicherstellung des Unternehmens haben sich deshalb alle Festangestellten zu einem Lohnverzicht bereit erklärt.

EVZ-CEO Patrick Lengwiler. Stefan Kaiser

Sämtliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Gastronomie, die Spieler, die Coaches, der Staff, die Nachwuchscoaches, die Geschäftsleitung, generell alle Festangestellten mit einem Jahreslohn von über 48’000 Franken verzichten auf Lohn und haben eine entsprechende Einverständniserklärung unterzeichnet. Die Lohnabzüge bewegen sich in einer Bandbreite von minimal 7,5 bis maximal 25 Prozent des Lohns im Geschäftsjahr 2020/21 (Mai 2020 bis April 2021). An vielen Fronten im Unternehmen stehen schwierige Wochen und grosse Herausforderungen an, heisst es in der Mitteilung. Patrick Lengwiler erklärt: «Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Unternehmen ausmachen und es repräsentieren. Wir lassen Trübsal und Selbstmitleid hinter uns und packen das.»