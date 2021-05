EV Zug Champagner-Frühstück nach der Partynacht: Spieler und Trainer sprechen über ihre Emotionen Der EV Zug feiert den Meistertitel bis in die frühen Morgenstunden. Yannick Zehnder, Dario Simion, Jan Kovar, Dan Tangnes, Carl Klingberg und Santeri Alatalo erzählen von ihren Gemütslagen. Philipp Zurfluh und René Barmettler 09.05.2021, 19.41 Uhr

Unmittelbar nach der Pokalübergabe geben die Spieler ihre Gemütslagen zum Besten. Yannick Zehnder, das 23-jährige Zuger Eigengewächs ist der Erste, der danach zu den Fans geht. «Es ist unglaublich, ich weiss gar nicht was sagen. Schon als Junior träumte ich davon, mit dem EVZ eines Tages Meister zu werden», sagt der Stürmer sichtlich bewegt. «Wir haben das mit Abstand geilste Team, jeder hat sich für den anderen aufgeopfert und Fehler ausgebügelt.»

Und dann hält ihn gar nichts mehr in der Eishalle: «Wir wollten diesen Kübel unbedingt. Ich hoffe, dass draussen nun die Hölle los sein wird. Ich möchte nur noch kurz in die Garderobe und dann draussen feiern.»

Kovar hat viel Spass

Stürmer Dario Simion, der beim EV Zug mit insgesamt 33 Toren grossen Anteil am Meistertitel hat, gibt sich im Moment des Triumphes bescheiden. «Meine Leistung kam zu Stande, weil meine Linienpartner Grégory Hofmann und Jan Kovar viel geholfen haben. Wir haben viel miteinander gesprochen und waren immer positiv drauf.» Auch er unterstreicht den vorgefassten Willen, es diese Saison ganz nach oben zu schaffen: «Wir haben alles probiert, um Meister zu werden. Wir spielten sehr hart und haben unseren Goalie Leonardo Genoni gut unterstützt. Alle kämpften füreinander, wir haben viele Details richtig gemacht.» Zu seiner eklatanten Steigerung gegenüber der letzten Saison meint der 26-jährige Tessiner: «Wenn die Pucks so oft reingehen, dann ist es einfach, viel Selbstvertrauen zu haben.»

Jan Kovar (rechts) mit Robin Meyer Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

An diesem fehlt es auch dem Center-Spieler Jan Kovar nicht. Ausserdem besticht er durch seine Coolness und beantwortet die Frage, ob er eigentlich immer die Ruhe selbst sei: «Es scheint so», und lächelt dabei schelmisch. «Mir hat diese Saison grossen Spass gemacht. Ausserdem haben wir mit Trainer Dan Tanges einen grossartigen Coach, der ausserdem eine grossartige Persönlichkeit ist.»

Die Spieler feierten bis in die frühen Morgenstunden. «Ich war am Morgen um 6 Uhr zu Hause und hatte keine Kraft mehr. Das Feiern hat viel Energie gekostet. Länger hätte ich es nicht ausgehalten», sagt Carl Klingberg. Der Schwede betont den grossartigen Teamgeist. «Wenn es gut läuft, ist es logisch, dass alle untereinander Freunde sind. Entscheidend ist aber, wie sich die Mannschaft verhält, wenn etwas nicht funktioniert. Wir als Gruppe haben immer zusammengehalten. Jeder hat sein Ego zurückgestellt.» Er sei tief beeindruckt gewesen, wie viele Fans sich auf dem Arenaplatz vor der Bossard-Arena befunden hätten. «Sie standen die ganze Saison wie eine Wand hinter uns», so Klingberg.

Carl Klingberg (links) auf der Terrasse der Bossard-Arena Bild: Jan Pegoraro

Alatalo als nervöser Zuschauer

Trainer Dan Tangnes fand erst um 9 Uhr in den Schlaf. Zuvor hat er im Restaurant des Stadions ein reichhaltiges Frühstück genossen – Champagner inklusive. «Natürlich hätten wir gerne zusammen mit den Fans gefeiert, aber das holen wir nach.» Der Trainer ergänzt: «Ich habe mich vor allem für diejenigen gefreut, die hier ihre letzte Saison bestritten haben.»

Meistertrainer Dan Tagnes auf dem Balkon von der Bossard-Arena.

Bild: Matthias Jurt

Einer davon ist Santeri Alatalo, der insgesamt acht Saisons in den EVZ-Farben auflief. Für den zuverlässigen Verteidiger war es ein spezieller Abend. Der 31-Jährige musste wegen einer Sperre das Final auf der Tribüne verfolgen. «Ich war unglaublich nervös», blickt er zurück auf ein emotionsreiches Spiel. «In den Drittelspausen musste ich ein bisschen spazieren gehen, sonst hätte ich es nicht mehr ausgehalten. Chapeau, wie die Mannschaft in den letzten 20 Minuten nochmals aufgedreht hat.»

Santeri Alatalo mit dem Meisterpokal Bild: Pascal Muller / Freshfocus

Alatalo hat in dieser Saison mit starken Leistungen überzeugt – defensiv wie offensiv. «Ich habe physisch und mental hart an mir gearbeitet. Das hat sich bezahlt gemacht. Es war die beste Saison in meiner Karriere», so Alatalo. Als Zückerchen nach diesem erfolgreichen Jahr steht der Finne, der auch den Schweizer Pass besitzt, im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die kommende WM in Riga.