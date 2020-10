EVZ-Stürmer Erik Thorell hat die Erwartungen noch nicht erfüllt: «Ich weiss, dass ich es besser kann» Wegen einer Fussverletzung konnte der Schwede bislang nur ein Spiel bestreiten. Nun steht er bei der Partie am Freitagabend gegen die SCL Tigers vor der Rückkehr. Philipp Zurfluh 30.10.2020, 05.00 Uhr

Die Vorfreude auf den Saisonstart war gross bei Erik Thorell, «ebenso die Enttäuschung, als ich mich im ersten Spiel verletzte», sagt der Schwede. In der Partie auswärts gegen die Rapperswil-Jona Lakers wurde er vom Puck unglücklich am Fuss getroffen. Seitdem musste der 28-Jährige pausieren, kehrte dann vergangene Woche wieder ins Mannschaftstraining zurück. Nun steht er vor dem Comeback heute Abend (19.45) gegen die SCL Tigers. «Die Blessur war ein Rückschlag, denn in der Saisonvorbereitung habe ich mich so gut gefühlt wie selten zuvor. Wichtig war, positiv und fokussiert zu bleiben und das Selbstvertrauen nicht zu verlieren.»

Erik Thorell (rechts) jubelt zusammen mit seinem schwedischen Teamkollegen Carl Klingberg (Mitte) Oscar Lindberg (Mitte). Bild: Alexandra Wey / Keystone (Zug, 17. Dezember 2020)

Es ist nicht die erste Verletzung die den dynamischen Flügelstürmer beim EV Zug ausser Gefecht setzte. Im Oktober vergangener Saison stürzte er auf dem Heimweg vom Morgentraining mit dem Fahrrad und brach sich den Arm. Eine Operation konnte umgangen werden, dennoch fehlte er über zwei Monate. Mit sechs Skorerpunkten aus den ersten acht Saisonspielen kam der schnelle und kämpferische Flügel eigentlich gut in Schwung, setzte einige Akzente. «Der Armbruch hat mich aber stark zurückgeworfen», blickt der Gewinner der Silbermedaille bei den U18-Weltmeisterschaften von 2010 zurück.

Nach der Verletzung kam Thorell nie richtig auf Betriebstemperatur. Er war nicht der Leistungsträger, den man sich beim EV Zug erhofft hat. So waren seine Landsmänner Carl Klingberg und Oscar Lindberg die auffälligeren Figuren. «Mir fehlte die Konstanz», äussert er sich selbstkritisch.

«Ich habe hohe Ansprüche an mich selber. Ich weiss, dass ich es besser kann.»

Dan Tangnes erhoffte sich von Thorell sehr viel

Sportchef Reto Kläy erhoffte sich viel, als er Erik Thorell im April 2019 zum EV Zug lotste. Dank 49 Skorerpunkten aus 47 Spielen bei HIFK Helsinki in der Saison 2018/2019 ist er mit vielen Vorschusslorbeeren in Zug präsentiert und empfangen worden.

Trainer Dan Tangnes war voll des Lobes über die Neuverpflichtung. Er wagte eine vielversprechende Prognose: «Hat Erik unser Spielsystem verinnerlicht, kann er auch in diesem Jahr 50 Skorerpunkte erreichen.» Von dieser Ausbeute war der Schwede weit entfernt. Nach dem zweimonatigen Ausfall erzielte der Stürmer noch 13 Skorerpunkte in 22 Spielen. Für Thorell ist klar, dass von ihm in dieser Saison mehr erwartet wird. «Meine letzte Saison war okay, mehr nicht. Ich muss mich in allen Bereichen verbessern. Und ich weiss, dass ich es viel besser kann.»

Falls der im südschwedischen Karlstad aufgewachsene Stürmer heute Abend im Kader steht, wird die Atmosphäre gegen die SCL Tigers trist sein. Nach dem rigorosen Durchgreifen des Bundesrats sind in der Bossard-Arena maximal 50 Besucher zugelassen. «Natürlich ist es schade, dass ich bei meiner Rückkehr in einem leeren Stadion spielen muss. Eishockey lebt von den Emotionen. Die Fangesänge und der Applaus der Zuschauer werde ich vermissen», sagt Thorell. «Wir müssen uns damit abfinden, allen anderen Mannschaften geht es auch so.» Nun liege es an den Spielern, sich gegenseitig zu pushen. «Wer mehr Emotionen entwickeln kann, ist im Vorteil.»

Seine Zukunft lässt er offen

Thorell spielt beim EV Zug auch um einen neuen Vertrag. Der aktuelle läuft Ende Saison aus.

«Es ist zu früh, um sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen»

, so der Schwede. «Ich fühle mich sehr wohl in Zug. Aber im Eishockey kann viel passieren. Ich möchte mich zunächst auf das Sportliche konzentrieren und mit dem EV Zug Meister werden», so Thorells Ambitionen. Ob er heute gegen die Tigers, die in dieser Saison noch kein einziges Spiel nach der regulären Spielzeit gewinnen konnten, mittun kann, wird heute im Verlauf des Tages in Absprache mit den medizinischen Betreuern entschieden. «Ich will das Team unbedingt wieder unterstützen», sagt der Stürmer.