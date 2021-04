EV ZUG Wenn die Superlative ausgehen: An Stürmer Jan Kovar führt in dieser Saison kein Weg vorbei Bescheiden, aber überragend: EVZ-Center Jan Kovar ist in dieser Saison mit 15 Toren und 45 Assists der beste Individualist. Der Gewinn der Topskorer-Wertung ist zum Greifen nah. Der Tscheche tanzt auch neben dem Eis aus der Reihe. Philipp Zurfluh 01.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

60 Skorerpunkte in 49 Spielen: EVZ-Center Jan Kovar. Bild: Martin Meienberger (Zug, 20. März 2021)

Heutzutage sind soziale Medien ein wesentlicher Bestandteil im Leben von Sportlern. So nutzen sie die Plattformen, um Einblicke in ihren beruflichen und privaten Alltag zu gewähren oder um mit Fans zu kommunizieren. Manche mehr, andere weniger. So auch beim EV Zug. Bis auf einen: Jan Kovar. Der Mittelstürmer ist der einzige Spieler, der weder auf Instagram noch Facebook aktiv ist. «Soziale Medien? Interessieren mich überhaupt nicht. Das ist nicht mein Ding», meint der 31-Jährige in seinem typisch trockenen Humor.

«Meiner Meinung nach verbringen die Leute zu viel Zeit in der virtuellen Welt.»

Seine Aussagen überraschen nicht. Sie passen zum zweifachen Familienvater. Der Tscheche ist keiner, der sich gerne im Scheinwerferlicht präsentiert oder den Gang an die Öffentlichkeit sucht. Starallüren sind ihm fremd. Er lässt lieber seine Fähigkeiten als Spielmacher sprechen und tut das eindrücklich.

Linus Omark muss fünf Punkte aufholen

Kovar ist in dieser Saison die herausragende Figur auf Schweizer Eis. Er führt die Skorer-Wertung mit 60 Punkten an und könnte bald ein illustres Quartett ergänzen. In der letzten Dekade hat der EV Zug nämlich mit Glen Metropolit, Damien Brunner, Linus Omark und Pierre-Marc Bouchard gleich vier Mal den punktbesten Mann während der Regular Season gestellt.

Kovar hat die Krone schon fast auf sicher. Diese könnte ihm nur noch der soeben erwähnte Stürmer Omark (55) von Genève-Servette streitig machen. Doch dafür bräuchte der schwedische Edeltechniker eine aussergewöhnliche Punkteausbeute in den letzten drei Spielen. Kovar wurde schon einmal zum besten Spieler der Liga ausgezeichnet, in seiner Heimat in der Saison 2012/13. Er führte damals seinen Stamm- und Jugendverein HC Pilsen zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte.

«Linus Omark hat einige Partien weniger bestritten», sagt Kovar fast entschuldigend. «Natürlich wäre es ein schöner Nebeneffekt, aber es ist nicht mein Ziel.» Das Wohlergehen seiner Teamkollegen habe einen höheren Stellenwert. «Mir geht es gut, wenn es der Mannschaft gut geht. Ich bin ein Leader und muss konstante Leistung abrufen, um gemeinsam erfolgreich zu sein.»

Kein einziges Spiel verpasst

Kovar redet nicht gerne über seine Person. Und so spielt er auch. Während des mehrwöchigen verletzungsbedingten Ausfalls von Captain Raphael Diaz hat Kovar die Verantwortung übernommen. Der Tscheche ist ein stiller Anführer.

Jan Kovar



Bild: PD

Aber hat er etwas zu sagen, hören die Spieler aufmerksam zu. So sagt Trainer Dan Tangnes: «Er versprüht in der Kabine positive Energie und gute Laune. Jeder respektiert ihn.»

Seine durchschnittliche Geschwindigkeit kompensiert er mit Spielintelligenz. Weltklasse-Format haben seine magistralen Zuspiele. Schon 45 Assists liess er sich notieren. Letztmals übertrumpfte Bouchard (55) vor fünf Jahren diese Marke in der National League. Seit dem Engagement bei Zug hat Kovar kein einziges der 99 Meisterschaftsspiele verpasst. Das Erfolgsrezept? «Eine gesunde Lebenseinstellung», die simple Begründung.

«Ich geniesse jede Minute auf dem Eis und habe Spass.»

Kovar ist nicht nur offensiv ein Trumpf, sondern versteht auch das defensive Handwerk. Von seiner Genialität profitieren die Linienpartner Dario Simion und Carl Klingberg, die in dieser Saison über sich hinauswachsen.

Der Stürmer ist definitiv ein Glücksgriff von Sportchef Reto Kläy. Denn der brillante Spielgestalter hatte 2019 einige lukrative Millionen-Angebote aus der russischen KHL auf dem Tisch liegen und wurde auch von anderen Schweizer Klubs umgarnt. Nun ist er aus dem Zuger Kollektiv nicht mehr wegzudenken.

Er schliesst einen Wechsel nicht aus, aber ...

Und was meint Kovar? Der Vertrag des Tschechen läuft bis 2023. Doch er besitzt eine Ausstiegsklausel für die KHL jeweils nach Saisonende. Die EVZ-Fans hoffen auf einen Verbleib über den Sommer hinaus. Eine Garantie kann er nicht abgeben. Doch momentan spreche wenig für einen Wechsel ins Ausland.

«Man weiss nie, was kommt. Aber meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl.»

Kovar hat nicht nur den Meistertitel mit dem EVZ im Visier. Er hofft auf einen Anruf des tschechischen Nationaltrainers und ein Aufgebot für die WM in Riga. Dort trifft Tschechien im Startspiel auf die Schweiz. «Zuerst der Titel mit Zug und dann mit Tschechien. Das wäre grossartig. Doch ich nehme Schritt für Schritt», sagt Kovar. Bescheiden und ehrgeizig zugleich.