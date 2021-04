Interview EVZ-Stürmer Lino Martschini nach seinem neu gewonnenen Selbstvertrauen: «Ich fühle mich leichtfüssiger» Vor Monaten ein Fremdkörper, nun ein Leistungsträger. Am Donnerstag gegen Rapperswil trägt Lino Martschini erstmals in dieser Saison den Topskorer-Helm. Er spricht über schwierige Monate, seine Sturmpartner und den Playoff-Halbfinal. Philipp Zurfluh 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Tor aus den ersten 31 Spielen in der Qualifikation. Zwischen Mitte Dezember und ­Mitte Februar 1287 torlose Minuten. Für einen Spieler seiner Klasse eine Statistik zum Verzweifeln. Doch Lino Martschini fand den Weg aus dem Formtief. Mit acht Punkten in den Playoffs steht der Name des wirbligen Flügelspielers zuoberst in der EVZ-Skorerwertung. Am Donnerstagabend will er seinen Teil dazu beitragen, die ­Finalqualifikation perfekt zu machen.

Acht Skorerpunkte in acht Playoff-Spielen: EVZ-Identifikationsfigur Lino Martschini. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 13. April 2021)

Nach dem souveränen 6:1-Sieg zum Auftakt begegneten sich die Mannschaften im zweiten Duell auf Augenhöhe. Spielten die Lakers besser oder Zug schlechter?

Lino Martschini: Es war ein Mix aus beidem. Wir haben eine heftige Reaktion des Gegners erwartet, er war aggressiver und spielfreudiger. Wir haben uns in gewissen Situation ungeschickt angestellt, zu viele Pucks verloren und die gegenseitige Unterstützung hat gefehlt.

Das Spiel hätte auch auf die andere Seite kippen können. Warum hat Zug trotzdem gewonnen?

Wir haben uns mit der Fortdauer der Partie gesteigert. Wir waren in der Offensive sehr effizient und in der Defensive hat uns Leonardo Genoni im Spiel gehalten.

Sie haben am Dienstag gegen die Lakers Ihren achten Skorerpunkt im achten Playoff-Spiel eingefahren, nun dürfen Sie den Topskorer-Helm tragen. Wissen Sie davon?

Ich habe das am Mittwochmorgen in der Garderobe mitbekommen (schmunzelt). Es ist schön, wenn ich der Mannschaft nun helfen kann.

Der Lino Martschini zu Saisonbeginn im Vergleich zum Lino Martschini heute. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.

Absolut. Das kann ich unterschreiben. Es war eine schwierige Phase, die ich so in meiner Karriere noch nie erlebt habe. Das Gefühl ist ein ganz anderes als vor Monaten. Gegen Ende der Qualifikation lief es immer besser. Nun fühle ich mich leichtfüssiger, mir gelingen Dribblings und auch in meinen Schuss habe ich neues Selbstvertrauen gefunden. Plötzlich war ich wieder da. Nun kann ich spielen, wie ich gerne möchte.

Erinnern Sie sich an einen Moment, den Sie rückblickend als Wende bezeichnen würden?

Wenn man nur die Punktestatistik betrachtet, dann war es das Spiel in Genf (4:3-Sieg nach Verlängerung am 23. Februar, Martschini gelang das Siegtor, Anm. d. Red.). Das war gefühlsmässig ein Befreiungsschlag. Aber die Aufwärtstendenz hat sich schon zuvor etwas abgezeichnet. So machte ich bessere Entscheide auf dem Eis und war auch besser ins Spielsystem integriert.

Ist es schwierig, zu erklären, warum es plötzlich besser läuft?

Definitiv. Das ist ein Phänomen, das sich nicht in einem Satz begründen lässt. Neben Pech und Glück ist es auch eine mentale Geschichte und man tut alles dafür, um den Knopf zu lösen. Man trainiert, analysiert und redet mit vielen Leuten.

Lino Martschini. Bild: Urs Lindt / Freshfocus

In der dritten Sturmlinie neben Nick Shore und Justin Abdelkader kommen Sie zur Entfaltung. Was sind die Gründe?

Wir verstehen uns auf und neben dem Eis sehr gut. Justin nimmt dem gegnerischen Goalie die Sicht, wie es kaum ein anderer Spieler in der National League beherrscht. Er verrichtet wertvolle Arbeit. Nick ist ein cleverer Spieler, der den nächsten Spielzug des Gegners antizipiert und das Auge für den Mitspieler hat. Wir drei haben uns ziemlich schnell gefunden und die beiden sind ein Mitgrund, warum ich häufiger in den Torabschluss gehen kann und mehr punkte.

Seit Monaten spielen Sie ohne Fans, seit kurzem sind maximal 50 erlaubt. Welche Auswirkungen hat die Stille in den Stadien auf Sie?

Es ist sehr speziell. Doch wir mussten als Kollektiv einen Weg finden, damit umzugehen. Schwierig waren Phasen, in denen es nicht gut lief. Man schaute hoch auf die Tribüne, doch es kam nichts zurück. Und so musste man sich gegenseitig motivieren. Auch wenn es nun nur 50 Fans sind. Sie tun dem Spiel und unserem Team gut.

Was braucht es am Donnerstagabend, um den Final einzutüten?

Wir dürfen nicht bereits den Final im Kopf haben. Die Lakers werden sich an den letzten Strohhalm klammern, sie haben nichts zu verlieren. Wir müssen unsere Fähigkeiten abrufen und diszipliniert spielen. Dann bin ich zuversichtlich.