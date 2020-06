«Ich musste die Notbremse ziehen»: EVZ-Stürmer Lino Martschini erklärt, warum eine Operation unumgänglich war Die Identifikationsfigur des EV Zug musste vergangene Saison immer wieder auf Schmerzmittel zurückgreifen. Nach der Operation an den Adduktoren kann Lino Martschini nun mit dem Wiederaufbau beginnen. Ob er schon beim Saisonstart am 18. September mittun kann, ist ungewiss. Philipp Zurfluh 25.06.2020, 05.00 Uhr

Es war eine Hiobsbotschaft für die EVZ-Anhänger: Fan-Liebling Lino Martschini muss sich wegen anhaltender Adduktorenprobleme unters Messer legen und fällt mehrere Monate aus. Nun können die Anhänger etwas aufatmen. «Mir geht es sehr gut. Die Operation ist reibungslos gelaufen», sagt der 27-Jährige erleichtert. Seit einer Woche ist er wieder zu Hause in seinen vier Wänden.

Daumen nach oben: EVZ-Spieler Lino Martschini schaut positiv in die Zukunft. Bild: PD

«Die Schmerzen sind während der Saison immer wieder aufgetaucht», erzählt Martschini. Er hat gehofft, dass sie von alleine verschwinden, doch sie blieben hartnäckig. «Ab und zu ging es nicht ohne Schmerzmittel und auch andere Therapien haben nicht geholfen. Doch auf Dauer war das keine Lösung.» Wie beim Fussball werden beim Eishockey die Adduktoren stark beansprucht – sei es beim Beschleunigen oder Abbremsen. Vor allem die explosiven Bewegungen machten Zugs Nummer 46 zu schaffen. Er hätte zwar in dieser Verfassung eine Weile so weiterspielen können, doch wäre damit «ein grosses Risiko eingegangen». Er konsultierte mehrere Ärzte, doch niemand konnte den Schweregrad der Verletzung genau abschätzen.

Martschini holte Hilfe aus Deutschland

Nach dem Saisonabbruch Anfang März weilte Martschini mit Ehefrau Cynthia und Töchterchen Riley in Kanada. «Auch wenn dort das Coronavirus das Gesprächsthema Nummer 1 war, konnten wir als Familie viel Zeit verbringen.» Für Martschini stand vor allem Erholung auf dem Programm, «mit der Hoffnung, dass die Schmerzen nachlassen». Aber dem war nicht so. «Als ich mit dem Kraft- und Ausdauertraining begann, hatte ich wieder Beschwerden.» Anfang Mai zurück in der Schweiz war für den Flügelflitzer klar: So kann es nicht weitergehen. Er beriet sich mit einem Spezialisten in Deutschland. Gleich den erst möglichen Operationstermin nahm er wahr. «Die Operation war unumgänglich, ich musste die Notbremse ziehen.»

Bevor die Saison 2019/20 abgebrochen wurde, hatte der 1,67 Meter grosse Offensivspieler mit Ladehemmungen zu kämpfen. Martschini, der mit seinem Tempo, seiner Agilität und Wendigkeit seine Gegner immer wieder vor unlösbare Aufgaben stellt, kam nicht mehr auf Touren. Er lief seiner Form hinterher, blieb in den letzten 13 Spielen ohne Tor. Für einen Spieler seiner Qualität eine lange Durststrecke. Ob die körperlichen Beschwerden ein Grund für sein Formtief waren, sei durchaus möglich, meint Martschini. «Das möchte ich aber nicht als Ausrede gelten lassen.» Die Schmerzen hätten auch auf mentaler Ebene einen Einfluss gehabt. Obwohl sie aushaltbar gewesen seien, haben sie beim langjährigen EVZ-Spieler Spuren hinterlassen.

«Wenn man körperlich nicht zu 100 Prozent auf der Höhe ist, ist man gedanklich auch nicht voll fokussiert.»

Wenn er auf dem Eis stand, habe er sich zwar gesund gefühlt, aber die letzten Körner hätten gefehlt. «Ich war nicht so geschmeidig wie zu Saisonbeginn.»

Eine Karriere ohne schwere Verletzung

Martschini hofft, in der neuen Saison zu seiner alten Stärke und geballten Offensivkraft zurückzufinden. «Es wird für mich eine Art Neustart», sagt der Stürmer aus Luzern. Der Schweizer Nationalspieler ist bislang in seiner Karriere von langwierigen Verletzungen verschont geblieben, «was auch damit zusammenhängt, dass ich immer wusste, wie viel Erholung mein Körper benötigt». Nun befindet er sich in einer für ihn ungewohnten Situation, mit der er umgehen muss. «Jammern hilft nicht», sagt Martschini, der seit 2012 für den EV Zug auf Torejagd geht in der National League.

In einigen Tagen kann Martschini mit Physiotherapie beginnen. «Nun gilt es, nichts zu überstürzen. Ich brauche viel Geduld.» Ob er gar beim geplanten Saisonstart am 18. September mitmischen kann, ist fraglich. «Natürlich möchte ich kein Spiel verpassen, doch der Wiederaufbau soll behutsam angegangen werden.» Obwohl Rückschläge nie auszuschliessen seien, ist das EVZ-Aushängeschild optimistisch, was die nächste Saison betrifft. «Das Wichtigste ist, dass ich wieder ohne Beschwerden auf dem Eis stehen und der Mannschaft helfen kann.»