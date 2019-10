EVZ-Stürmer Sven Senteler fällt vier Monate aus Im Meisterschaftsspiel gegen den SC Bern (5:2) vom 28. September hat sich Sven Senteler unglücklich an der Schulter verletzt und fällt daher vier Monate aus.

Sven Senteler vom EV Zug fällt länger aus. (Bild: Urs Flüeler/PPR).

(fmü) Sven Senteler verletzte sich am Samstag gegen Bern an der Schulter und muss sich nun einer Operation unterziehen, schreibt der EV Zug in einer Medienmitteilung. Der 27-jährige Zürcher spielt seit 2015 beim EVZ und konnte sich während der laufenden Saison in sieben Spielen drei Punkte (1 Tor, 2 Assists) gutschreiben lassen.

Neben Senteler müssen die Zuger im Sturm auch auf Routinier Fabian Schnyder verzichten, welcher wegen Hüftproblemen für mehrere Wochen ausfällt.