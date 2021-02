Eishockey EVZ-Torhüter Luca Hollenstein fällt mehrere Wochen aus Luca Hollenstein zog sich am Mittwoch im Spiel der EVZ Academy gegen den HC La Chaux-de-Fonds eine Verletzung zu. 25.02.2021, 18.12 Uhr

Die Nummer 51 des EV Zug fällt sechs Wochen aus. Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus (Langnau, 14. Februar 2021)

(rem) Luca Hollenstein fehlt dem EV Zug für rund sechs Wochen. Dies haben Abklärungen am Donnerstag ergeben. Der 20-jährige Torhüter zog sich am Mittwoch im Spiel gegen den HC La-Chaux-de-Fonds eine Verletzung am Unterkörper zu. Die EVZ Academy unterlag 2:3.

Hollenstein kam in dieser Saison bisher zu zwölf Einsätzen in der National League. Seine Abwehrquote beträgt 93,8 Prozent. Daneben bestritt Hollenstein neun Einsätze in der Swiss League.