EV ZUG «Die Berner können sagen, was sie wollen»: Trainer Dan Tangnes lassen Psychospielchen kalt Betriebsunfall oder Nervenflattern? Der EVZ-Trainer bleibt nach einer enttäuschenden Darbietung gegen den SC Bern gelassen. Für Samstagabend erwartet er eine klare Steigerung. Philipp Zurfluh 17.04.2021, 05.00 Uhr

EVZ-Trainer Dan Tangnes im zweiten Spiel mit skeptischem Blick. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 15. April 2021)

Jesse Zgraggen? Überfordert. Claudio Cadonau? Zu brav. Livio Stadler? Fehleranfällig. Lino Martschini? Unsichtbar. Jérôme Bachofner? Ungeschickt. Die Aufzählung könnte problemlos mit weiteren Spielern ergänzt werden. Der EV Zug erlitt am Donnerstag bei der 2:6-Niederlage einen kollektiven Zusammenbruch und war gegen die furchtlos und konsequent auftretenden Berner in fast jeder Beziehung unterlegen. Während der Qualifikation mit solider Defensivarbeit weitgehend überzeugend, stimmten in Bern die Absicherung und die Kommunikation überhaupt nicht. Ohne Captain Raphael Diaz fehlte der Chef mit der ordnenden Hand. Stattdessen machte sich Nervosität breit. Mehr als fünf Gegentore haben Seltenheit: Gerade ein einziges Mal in den letzten 15 (!) Monaten ist das dem EV Zug widerfahren.

Welchen Effekt haben diese 60 Spielminuten auf die beiden Mannschaften? Steigt das Selbstvertrauen des amtierenden Meisters ins Unermessliche? Kann der Qualisieger den Schalter wieder umlegen? Der Optimist würde behaupten: Die Art und Weise, wie die Niederlage zu Stande kam, ist unerheblich. Ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit. Der Pessimist würde meinen: Zugs desolater Auftritt hat die Berner zum Leben erweckt und bei Zug alte Wunden aufgerissen...

Klingberg ist zurück – Albrecht und Diaz fehlen Stürmer Carl Klingberg durfte am Donnerstag gegen Bern zum ersten Mal mit dem Topskorer-Helm auflaufen. Doch dieser brachte ihm kein Glück. Nach einer Verletzung Mitte des zweiten Drittels war für ihn das Spiel vorbei. Laut Trainer wird er aber heute wieder im Kader stehen. Weiterhin verzichten muss Zug auf Raphael Diaz und Yannick-Lennart Albrecht. Aber Dan Tanges hält es für realistisch, dass die beiden im vierten Spiel der Serie wieder mittun können. (pz)



Tangnes hat die Spieler auf eine enge Serie eingestellt

Und was sagt Trainer Dan Tangnes zur enttäuschenden Leistung? «Es war ein schlechtes Spiel von uns. Die Spieler haben sich gegenseitig zu wenig unterstützt.» Dem stimmte auch Verteidiger Dominik Schlumpf zu: «Wir waren passiv statt aktiv. Zudem hat die Kompaktheit gefehlt.» Der Auftritt war weit weg von dem gewesen, zu was die Mannschaft im Stande wäre. Bei der gestrigen Videoanalyse herrschte viel Redebedarf vor allem über das schwache erste Drittel. «Danach war das Spiel ausgeglichen, doch Bern hatte das Momentum auf seiner Seite», führte Tangnes aus. Er lässt sich von 62 Punkten Unterschied in der Qualifikation nicht blenden. «Erwartet sieben Spiele», habe er seiner Mannschaft vor dem Playoff-Start eingetrichtert.

SCB-Verteidiger Ramon Untersander sagte nach dem 6:2-Sieg: «Wir wollen sehr hart und sehr physisch spielen. Denn die Zuger haben das nicht gern.» Solche psychologische Spielchen will Tangnes nicht gross kommentieren.

«Die Berner können sagen, was sie wollen. Wir gewinnen nichts, wenn wir uns auf solche Diskussionen einlassen. Wir müssen uns einzig auf uns konzentrieren.»

Jan Kovar im Visier des SC Bern

Nach der Partie wurde spekuliert, ob Jan Kovar nachträglich für ein Slew Footing zur Rechenschaft gezogen würde. Der SCB hat die besagte Szene beim PSO (Player Safety Officer) rapportiert, blitzte aber vor der Ligajustiz ab. «Natürlich unternimmt der SC Bern alles, um unseren besten Mann aus dem Spiel zu nehmen.» Das Thema Provokationen brachte Tangnes im Training am Freitag auf die Tagesordnung. Er duldet keine Selbstjustiz. «Wir spielen hart, aber es nützt nichts, wenn wir uns mit Prügeleien aus dem Konzept bringen lassen. Stattdessen müssen wir das Tempo hochhalten.»

Auf die Frage, ob sich Zug im Kampf Mann gegen Mann zu wenig auflehnt, hält Tangnes fest: «Kein anderes Team ist im physischen Bereich besser vorbereitet, als wir es sind.» Der Vorteil in den Playoffs: Zug kann schon heute demonstrieren, ob es nur ein Ausrutscher war. Tangnes prophezeit, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen wird.