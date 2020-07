Interview EVZ-Urgestein Fabian Schnyder beendet seine Karriere: «Ich bin dem EV Zug ewig dankbar» Für das Aushängeschild des EV Zug ist definitiv Schluss. Der langjährige EVZ-Captain verabschiedet sich vom Profihockey. Der 34-Jährige sagt: «Ich würde alles wieder genau gleich machen.» Sven Aregger und Philipp Zurfluh 16.07.2020, 16.50 Uhr

Nach 17 Profijahren beim EV Zug treten Sie zurück. Wie ist Ihre Gefühlslage?

Fabian Schnyder: Ich bin erleichtert, es geht mir wirklich gut. Lange war es ein Hin und Her, diverse Optionen standen zur Diskussion, so dass ich selber nicht gewusst habe, wie es weitergeht.

EVZ-Spieler Fabian Schnyder tritt zurück. Bild: Boris Bürgisser (Cham, 6. Juli 2020)

In den vergangenen Jahren machten Ihnen Hüftprobleme zu schaffen. Sie verpassten den Grossteil der letzten Saison und mussten zum zweiten Mal operiert werden. Haben Sie noch Schmerzen?

Nein, im Alltag kann ich alles machen. Ein Stück weit hatte ich mich an die Schmerzen gewöhnt, sie waren ein Teil von mir. Aber ich habe mir nun die Zeit genommen, um gesund zu werden. Und ich hoffe, dass ich noch ein erfülltes Leben vor mir habe.

Sie spielten mit schmerzstillenden Medikamenten und Entzündungshemmern...

...ich kenne keine Spieler, die nie irgendwelche Schmerzen oder Blessuren haben. Es ist normal, dass man morgens manchmal etwas mehr Mühe hat, in die Gänge zu kommen. Alles andere wäre utopisch. Wir kennen unseren Körper und wissen, was ihm guttut und was nicht. Nach meiner ersten Hüftoperation vor Jahren fühlte ich mich sehr gut, aber durch die tägliche Arbeit auf dem Eis haben sich die Gelenke wieder entzündet und abgenutzt.

Vielleicht habe ich zu lange gewartet, bis ich etwas dagegen unternommen habe.

Aber ich wollte es so lange hinauszögern, wie ich es selber verantworten konnte. Ausserdem sprechen wir hier von Spitzensport. Da war es wichtig, Leistung zu bringen.

Bis es im letzten September nach fünf Spieltagen nicht mehr ging.

Nach dem Heimspiel gegen Lugano wusste ich: Das könnte es eventuell gewesen sein mit der Karriere. Seither hatte ich also Zeit, mich gut auf diesen Schritt vorzubereiten.

In der Verletzungspause sagten Sie, jetzt gehe es um den Menschen Fabian, nicht um den Eishockeyspieler Schnyder. Kommt der Mensch im Profibetrieb zu kurz?

Nein, im Hockey wird immer individueller gearbeitet, die Kommunikation wird besser. Aber man muss schon sehen: Wir betreiben einen schnelllebigen Sport, in dem jede Sekunde und jeder Millimeter gemessen wird und letztlich die Leistung zählt. Was gestern war, interessiert heute niemanden mehr.

Im EV Zug sind Sie nach all den Jahren eine Institution. Spüren Sie die Wertschätzung?

Definitiv, und ich bin dem EV Zug ewig dankbar. Wir haben uns gegenseitig mit grossem Respekt behandelt. Ich spielte aber nicht wegen der Anerkennung, sondern weil ich Freude am Eishockey hatte. Wenn man mit Herzblut dabei ist, kommt die Wertschätzung irgendwann von alleine.

Die Karriere von Fabian Schnyder in Bildern:

EVZ-Cupfeier in der Bossard-Arena: Fabian Schnyder zeigt den Pokal den Fans. EVZ-Trainer Dan Tangnes feiert mit Fabian Schnyder den Sieg im Final des Swiss Ice Hockey Cups 2018/19 zwischen den SC Rapperswil-Jona Lakers und dem EV Zug. Fabian Schnyder (rechts) lässt seinen Emotionen zusammen mit Nolan Diem freien Lauf, nach einem Treffer im Playoff-Finalspiel 2017 in Zug. Autogrammstunde am Stand der Zuger Zeitung an der Zuger Messe Fabian Schnyder, Reto Suri und Viktor Stalberg im Jahr 2018. Kraft stemmen mit Fabian Schnyder: Off-Ice-Coach Mike Slongo macht die EVZ Spieler für die Saison. Fabian Schnyder 2017 beim EVZ-Saisonabschlussfest mit Fans, zusammen mit Lino Martschini. Porträt-Bild von Fabian Schnyder vom EVZ.

Training in der Bossardarena mit den bärtigen Spieler Dominik Schlumpf, Fabian Schnyder und Robin Grossmann 2017. Weiss den Puck abzudecken: Fabian Schnyder, hier 2016 im Duell mit Romain Löffel. Fabian Schnyder gratuliert den Schülern der Klasse S3A Baar 2016 zum Experiment Nichtrauchen. Fabian Schnyder in der Saison 2015 / 2016 EVZ-Spieler Fabian Schnyder testet seine Fitness. Der neue ZVB-Bus mit den Eishockeyspielern Fabian Schnyder und Josh Holden im Jahr 2014 EV-Zug-Coach Doug Shedden und Stürmer Fabian Schnyder im Gespräch in der Lobby des Parkhotel Zug. Das Rennkomi von Kimi Räikkönen kann auf Ricardo gekauft werden. Der Erlös kommt dem EVZ-Nachwuchs zugute. Auf dem Bild zeigen Simon Lüthi und Fabian Schnyder das Dress. Fabian Schnyder erinnert sich gerne an den 3. Oktober 2012, als der EVZ gegen die NY Rangers 8:4 siegte.

Fabian Schnyder im Boxkampf (rechts) mit Klotens Nicholas Steiner. Fabian Schnyder, porträtiert für das Bully-Magazin unserer Zeitung. Fabian Schnyder verteilt 2011 den kleinen Patienten im Kinderspital Plüschtiere und Autogrammkarten.

So jubelt Schnitz: 2011 nach einem Tor in der Verlängerung gegen Genève-Servette HC. Fabian Schnyder schaut sich eine Szene auf dem Videowürfel an. Fabian Schnyder in der Saison 2010 / 2011 Fabian Schnyder beim Golfen. Im Dress der Nationalmannschaft: Fabian Schnyder. Der grösste und kleinste Spieler 2010 im Kader des EVZ: Andy Wozniewski ist 196 cm, Fabian Schnyder 174 cm gross. EVZ-Abschiedsparty 2010 in der Lounge Gallery: Fabian Schnyder verteilt Autogramme. Fabian Schnyder gewährt 2009 einen Einblick in seine Wohnung in Cham. EVZ-Spieler Fabian Schnyder (Zweiter von rechts) 2009 beim Jassen mit seinen Kollegen Janick Steinmann, Duri Camichel und Thomas Rüefenacht. Fabian Schnyder weiss sich zu verteidigen. Zugs Fabian Schnyder grüsst nach Spielschluss in Richtung Sitzplatz-Tribüne.

Fabian Schnyder in der Saison 2009 / 2010 Fabian Schnyder mit Michael Grosek (links) 2008 beim Skateathon Fabian Schnyder in der Saison 2008 / 2009 Fabian Schnyder in der Saison 2007 / 2008 Fabian Schnyder hilft einem Schüler einen Helm anzuziehen (2007). Fabian Schnyder in der Saison 2006 / 2007 Fabian Schnyder rackert hinter dem Tor, 2005 im Spiel gegen Fribourg-Gottéron. Das älteste Bild von Fabian Schnyder im Archiv der Luzerner Zeitung: Fabian Schnyder am 27. September 2003 gegen Basel. Das Spiel geht 2:5 verloren.

War der Klub so etwas wie eine Familie für Sie?

Das ist so, der Zusammenhalt in der Organisation ist gross. Gemeinsam gingen wir durch dick und dünn.

Das Tüpfchen auf dem i fehlt in Ihrer Karriere: der Meistertitel. Hadern Sie damit?

Ich habe mich damit abgefunden. Schon nach dem verlorenen Final 2019 gegen Bern war mir bewusst, dass es womöglich keine weitere Chance mehr geben würde. Die Leute in meinem Umfeld sagten, es komme in der Karriere nicht auf den Schluss an, sondern auf den Weg.

Dass ich es im Hockey einmal so weit bringen würde, hätte ich mir zu Beginn nie erträumen können.

Und der Cupsieg im vergangenen Jahr war ein besonderes Highlight, er hat einen grossen Stellenwert im Klub.

Dennoch: Der EVZ strebt nach dem ersten Meistertitel seit 1998.

Der SC Bern, die ZSC Lions, der HC Davos und der HC Lugano haben in den letzten 20 Jahren den Titel unter sich ausgemacht. Mittlerweile haben wir sie eingeholt. Der EVZ hat sich zu einer grossen Organisation entwickelt, sein Ansehen ist gestiegen. Ich würde alles darauf setzen, dass Zug in den kommenden Jahren Meister wird.

Als Sie 2003/2004 die ersten Partien in der höchsten Spielklasse absolvierten, hiessen Ihre Mitspieler Patrick Fischer, Paolo Duca oder Duri Camichel. Wie stark hat sich das Schweizer Eishockey in all den Jahren verändert?

Es ist intensiver und schneller geworden. Und es gibt mehr Spieler, die auf hohem Niveau bestehen können. Das verdanken wir der Nachwuchsarbeit in der Schweiz. Auch das ganze Drumherum wird immer professioneller, die Vermarktung spielt eine bedeutende Rolle.

Fabian Schnyder in einer seiner ersten Partien in der höchsten Spielklasse. Bild: Christof Borner-Keller

Sie standen für Fleiss, Einsatz und eine tadellose Einstellung. Sind das die Werte, die Sie heute einem jungen Spieler vermitteln würden?

Ja. Jeder hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Charakter. Ich wollte den jungen Mitspielern Werte vorleben, die in einem Team wichtig sind, dazu gehören auch Empathie und das Miteinander. Als ich zur ersten Mannschaft stiess, waren Leute wie Patrick Fischer oder Patrick Oppliger die tragenden Säulen. Oppliger hatte den Teamgedanken verinnerlicht und sich defensiv aufgeopfert. Fischer brachte nach seiner Rückkehr aus Davos sehr viel Erfahrung mit. Solche Spieler haben mich geprägt.

Praktikum in der Schmerztherapie (pz) Fabian Schnyder ist mit 873 NLA-Spielen Rekordspieler beim EVZ. Dabei erzielte er 276 Skorerpunkte (125 Tore, 151 Assists). «Schnitz», so lautet sein Rufname, kam 1996 vom Küssnachter SC zum EV Zug. Als Nachwuchsspieler gewann er zwei Meistertitel mit den Elitejunioren (2003 und 2004) und schaffte in der Saison 2003/04 den Sprung in das National-League-Team. 2004 nahm er mit der Schweizer U20-Nati an der WM teil. Zwischen 2012 und 2016 trug er die Captainbinde.



Wohnhaft mit seiner Frau in Küssnacht, möchte Schnyder zunächst etwas Abstand gewinnen und dann im Oktober ein Praktikum als Schmerztherapeut beginnen. Er hat während seiner Hockeykarriere ein Diplom als Finanzfachmann erworben und danach die Ausbildung Medizinische Grundlagen absolviert. Bereits seit längerer Zeit arbeitet er in der Physiotherapiepraxis seines Bruders mit, wo er kaufmännische Arbeiten erledigt und Behandlungen durchführt. Ob der Flügelstürmer der EVZ-Organisation in Zukunft in irgendeiner Funktion erhalten bleibt, ist laut Schnyder nicht geplant – aber nicht ausgeschlossen. Die offizielle Verabschiedung findet zu Beginn der kommenden Saison im Rahmen eines Heimspiels in der Bossard-Arena statt, wenn möglich in einem vollen Stadion.

Wir gross war der Reiz in den 17 Profijahren, einmal den Klub zu wechseln?

Es gab Momente, als ich mir gesagt habe: Mach die Augen auf und prüfe deine Optionen! Aber Wohlbefinden und Familie sind für mich wichtig, genau deshalb habe ich mich stets für Zug entschieden. Und ich war jedes Mal hundertprozentig überzeugt, dass ich den richtigen Entscheid getroffen hatte. Deshalb bereue ich nichts, ich würde alles wieder genau gleich machen.

Es gibt nicht mehr viele Spieler mit einer solchen Treue zu einem Klub.

Die Hockeywelt ist näher zusammengerückt. Ein Beispiel: Als junger Spieler war es für mich unvorstellbar, nach Nordamerika zu gehen, die NHL war weit weg. Wir haben drei Tage später aus der Zeitung erfahren, was in Übersee gelaufen ist. Heute verfolgen die Jungen über das Handy tagtäglich das Geschehen in der NHL. Die Karriere ist kurz, wieso sollte ein Spieler also nicht all seine Möglichkeiten ausschöpfen?

Jetzt beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Worauf freuen Sie sich besonders?

Ich schliesse ein Kapitel mit vielen guten Erinnerungen ab und freue mich darauf, was vor mir liegt. Zunächst mache ich nun eine Zeit lang Pause und will für die Familie da sein, im September werde ich erstmals Vater.