EVZ-Stürmer Justin Abdelkader polarisiert und liebt die Playoffs

Eishockey EVZ-Stürmer Justin Abdelkader polarisiert – die Rolle als Feindbild gibt ihm den Extra-Kick Vom eigenen Publikum gefeiert, von den gegnerischen Fans verschmäht. Justin Abdelkader schreckt in den Playoffs vor nichts zurück. Aber er weiss, die Schiedsrichter haben ihn auf dem Radar. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Der Mann fürs Grobe beim EV Zug: Justin Abdelkader (blaues Dress) knöpft Nico Dünner vor, den Stürmer bei den Rapperswil-Jona Lakers. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zug, 17. 3. 2023)

Als das Mannschaftstraining am Dienstagmorgen zu Ende ging, stellte sich Justin Abdelkader nochmals vor dem Tor auf und versuchte Abschlüsse seiner Teamkollegen in die Netzmaschen abzulenken. Der Slot, die Zone vor dem Tor, das ist sein Revier. Dort, wo er seinen Mann steht und seinen Gegenspielern auf die Nerven geht. So auch am Sonntag im Spiel Nummer drei bei den Rapperswil-Jona Lakers, als ihn Verteidiger Fabian Maier nach nur 18 Sekunden in den Rücken stiess und wegen eines Cross-Checks auf der Strafbank Platz nehmen musste.

Der 97 Kilogramm schwere Stürmer muss ab und zu einstecken, doch viel lieber teilt er aus und provoziert. Weil vergangenen November nicht ganz klar war, wie lange Carl Klingberg verletzungsbedingt ausfällt, meldete sich Sportchef Reto Kläy beim Stürmer und lotste ihn nach Zug. «Er tut unserer Mannschaft gut», sagte Kläy. Auch weil Abdelkader mit seiner aufsässigen, energiegeladenen, harten und furchteinflössenden Spielweise ein neues, erfrischendes Element mitbringt. Bereits in der Saison 2020/21 trug der 35-jährige US-Amerikaner als wesentlicher Faktor dazu bei, dass erstmals seit 23 Jahren der Meisterpokal in die Zentralschweiz zurückkehrte.

Abdelkader: «Es macht viel Spass»

Die Playoffs sind sein Terrain, sein Lieblingsspielplatz, wo er sich am liebesten austobt. Dann wird der zweifache Familienvater zum Heisssporn. «Die Playoffs sind die schönste Zeit des Jahres. Ich liebe die Eins-gegen-eins-Duelle. Es macht viel Spass», sagte er nach dem ­Training. Den Begriff «Spass» verwendet er während des ­Gesprächs ein Dutzend Mal. Checks fertigmachen, dem Gegner unter die Haut gehen, ihn mental aus der Balance bringen, das geniesst er.

2021 holt Justin Abdelkader mit dem EV Zug die Meistertrophäe. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. 5. 2021)

Eigentlich könnte Abdelkader sorgenfrei den sportlichen Ruhestand auskosten. Denn am Hungertuch nagen muss er nicht. Aufgrund seines früheren fürstlich dotierten Vertrags bei den Detroit Red Wings, wird ihm bis 2026 jährlich eine Abfindung von über einer Million Franken ausbezahlt. Doch ihn reizte die Rückkehr in die Schweiz. Die Lust am Eishockey schlummert immer noch in ihm.

Die von Emotionen getriebene Spielweise birgt Risiken. Die Grenzen zwischen hart, unfair und mutwillig sind teilweise fliessend. Das Limit des Erlaubten hat er laut der Ansicht der ­Lakers am Sonntag wegen eines hohen Stocks überschritten und eine Beurteilung der Szene durch die Liga verlangt. Doch sowohl der Player Safety Officer als auch der Einzelrichter haben sich entschieden, kein Verfahren gegen Abdelkader einzuleiten. Die ­Lakers gaben sich damit nicht zufrieden. Sie haben inzwischen gegen dieses Urteil beim Verbandssportgericht Berufung eingelegt. Der Entscheid ist am späteren Mittwochvormittag zu erwarten.

Abgehärtet und gestählt mit 802-NHL-Spielen weiss Abdelkader, dass er einen Drahtseilakt zu bewältigen hat: «Ich muss vorsichtig sein, die Emotionen unter Kontrolle haben und mir bewusst sein, die Grenzen nicht zu überschreiten.» Für ihn ist logisch: «Die Schiedsrichter richten ein besonderes Augenmerk auf mich. Deshalb gilt es, zwar hart, aber eben auch intelligent zu spielen.»

Der Stürmer geniesst es, im Mittelpunkt zu ­stehen. Bei den Lakers-Fans scheint er derzeit nicht beliebter zu sein als ein Zahnarztbesuch. Egal ob mit Beschimpfungen und Schmährufen eingedeckt oder angefeuert vom eigenen Publikum. Die Stimmung in den Arenen dient ihm als Treibstoff, es gibt ihm einen Extra-Kick: «Beide Teams haben leidenschaftliche Fans. Die Atmosphäre in den Playoffs ist grossartig. So ist es mir lieber, als wenn wir in leeren Stadien spielen müssten wie während Corona.»

Leichtes Fieber: Tangnes lässt Training aus

Sein Trainer redet die riskante Gangart von Abdelkader nicht klein: «Er nützt uns nur, wenn er nicht auf der Strafbank sitzt. Das weiss er», betont Dan Tangnes. Der Stürmer muss eine gewinnbringende Rolle einnehmen, sonst droht er beim Kampf um den Halbfinal-Einzug zur Hypothek zu werden. Auch das übertriebene theatralische Verhalten, zu dem er ab und zu neigt, kommt nicht gut an. Derweil wurde Grégory Hofmann mit einer Geldstrafe von 2000 Franken belegt, nachdem er in Spiel zwei ein Foul vorgetäuscht hatte. Nach einem Stockschlag liess er erst verzögert sein Spielgerät fallen.

Die Vorbereitung auf das vierte Kräftemessen am Mittwochabend war suboptimal. Aufgrund von leichten Fieberschüben wollte Tangnes zum Schutz der Spieler kein Risiko eingehen und blieb in den eigenen vier Wänden. Die Lakers wittern nach dem ersten Sieg Morgenluft und wollen sich den Heimvorteil zurückholen. Abdelkader und der EV Zug haben etwas dagegen. Sein Spiel mit dem Feuer – es geht in die nächste Runde.

