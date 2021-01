Foul Ambri-Topskorer Julius Nättinen mehrere Wochen out: EVZ-Verteidiger Claudio Cadonau kommt straffrei davon Julius Nättinen schied in der Schlussphase des Spiels EV Zug gegen Ambri-Piotta nach einem Bandencheck aus. Der Finne erlitt eine Stauchung des Halswirbels. Philipp Zurfluh 18.01.2021, 22.40 Uhr

Julius Nättinen knallte mit dem Kopf gegen die Bande und konnte nicht mehr weiterspielen. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 17. Januar

Nach dem Check von Claudio Cadonau wurde der Finne am Sonntagabend in die Klinik St. Anna in Luzern gebracht. Dort wurde Nättinen mehreren medizinischen Untersuchungen unterzogen. Diagnose: Er erlitt eine Stauchung des Halswirbels. Der 24-Jährige wird Ambri mehrere Wochen fehlen.