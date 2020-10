«Langenthal hat uns eine brutale Lektion erteilt»: EVZ-Trainer Dan Tangnes ist nach dem Cup-Out frustriert und enttäuscht Das Ausscheiden des EV Zug gegen den Swiss-League-Klub kam überraschend. Laut dem Trainer sei die Mannschaft nach den beiden Spektakel-Siegen gegen die ZSC-Lions etwas zu selbstsicher gewesen. Philipp Zurfluh 26.10.2020, 19.00 Uhr

Der Begriff Sensation wäre wohl etwas zu hoch gegriffen, Überraschung umschreibt das Ausscheiden des EV Zug im Achtelfinal des Swiss Ice Hockey Cups gegen den SC Langenthal (1:2 nach Verlängerung) besser. Es war mitnichten eine Niederlage mit Ansage, denn die Zuger haben am Donnerstag und Freitag gegen die ZSC Lions mit Spektakel-Hockey für mächtig Furore gesorgt. Innert 24 Stunden schenkten sie ihrem womöglich ärgsten Widersacher im Kampf um den Meistertitel 14 Tore ein und setzten sich an die Tabellenspitze.

EVZ-Trainer Dan Tangnes ist enttäuscht über den Cup-Auftritt seiner Mannschaft. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 22. Oktober 2020)

«Ich bin immer noch frustriert und enttäuscht», blickt EVZ-Trainer Dan Tangnes mit einem Tag Abstand auf die Leistung seiner Mannschaft gegen die Oberaargauer zurück. «Langenthal hat uns eine brutale Lektion erteilt. Das tut weh», ergänzt Tangnes, der gestern am trainingsfreien Tag mit einer Einheit auf dem Laufband seine Gedanken ordnete und das Cupspiel gegen den Swiss-League-Klub, der am Sonntag auch das Glück des Tüchtigen hatte, Revue passieren liess.

Mit dem Kopf nicht bei der Sache

Der Auftritt der Zentralschweizer war nicht schlecht, sie liessen aber ihre Kaltblütigkeit vermissen, die sie gegen die ZSC Lions ausgezeichnet hat. Und trotz eines 1:0-Vorsprungs nach zwei Dritteln und einem deutlichen Chancenplus schien der Favorit «ausgeschossen» zu sein. Immer wieder scheiterte er an Langenthal-Goalie Pascal Caminada. Der sichere Rückhalt war ein Grund für das Zuger Ausscheiden. Dan Tangnes verneint, das Duell «David» gegen «Goliath» auf die leichte Schulter genommen zu haben. «Im Cup kannst du als Favorit nur verlieren. Es ist eine Kopfsache», meint der Norweger, der wie auch schon im Cup-Sechzehntelfinal gegen den EHC Raron keinen seiner Spieler schonte und die erste Garnitur aufs Eis schickte.

«Wie uns Langenthal in der Verlängerung düpiert hat, darf uns auf diesem Niveau nicht passieren. Da waren wir mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache.»

Nach den beiden sehr guten Auftritten gegen den ZSC «waren wir etwas zu selbstsicher», gesteht der Trainer nach dem Cup-Out ein. «Auch gegen einen unterklassigen Gegner darf man sich zu keiner Zeit zurücklehnen. In der Offensive waren wir zu nonchalant. Jeder Spieler muss seine Leistung hinterfragen und es das nächste Mal besser machen.»

Nun sei es entscheidend, die Frustration in positive Energie umzumünzen. «Wir müssen die richtigen Lehren ziehen und heute und morgen in den Trainings die Niederlage aufarbeiten, analysieren und mit positiver Energie das nächste Spiel in Angriff nehmen.» Am Freitag gastieren die SCL Tigers in der Bossard-Arena. Sehr gut möglich, dass dann die Zuger aufgrund strengerer Coronamassnahmen ohne Unterstützung der Fans auskommen müssen.