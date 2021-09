Der EV Zug spielt in der Champions Hockey League gegen Vojens.

Eishockey Für den EV Zug gilt in der Champions Hockey League bereits: Verlieren verboten Ein Sieg am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen Sonderjyske Vojens ist Pflicht. Der dänische Vertreter ist der Aussenseiter in der Gruppe und war in den drei bisherigen Spielen klar unterlegen. Philipp Zurfluh 04.09.2021, 05.00 Uhr

Carl Klingberg (links) und der EV Zug sind klarer Favorit gegen Rögle BK. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 2. September 2021)

In drei Tagen startet der EV Zug gegen den HC Davos in die neue Saison. Doch zunächst steht heute (17 Uhr) in der Bossard-Arena eine wichtige Partie in der Champions Hockey League gegen das dänische Team Sonderjyske Vojens auf dem Programm. Nach zwei Niederlagen aus drei Spielen darf sich der EV Zug gegen den klaren Aussenseiter keinen Ausrutscher mehr erlauben. Ansonsten müsste er mit ziemlicher Sicherheit in den letzten beiden Duellen gegen Red Bull München siegen, um ein Aus in der Gruppenphase abzuwenden.