Ex-EVZ-Verteidiger Tobias Geisser in die AHL zurückgestuft.

Eishockey Erster NHL-Einsatz muss warten – der frühere EVZ-Spieler Tobias Geisser wird ins Farmteam zurückgestuft Als einer der letzten Verteidiger hat der 22-Jährige den Kaderschnitt bei den Washington Capitals nicht überstanden. Nun nimmt er die Saison mit den Hershey Bears in der AHL in Angriff. Jetzt kommentieren 06.10.2021, 13.00 Uhr

Tobias Geisser gelangen in der vergangenen Saison während der Regular Season beeindruckende 22 Skorerpunkte in 50 Spielen. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 25. Februar 2021)

Verteidiger Tobias Geisser machte sich Hoffnungen, die Saison bei den Washington Capitals in der NHL zu beginnen. Doch der Traum vom ersten Spiel in der besten Liga der Welt geht vorerst nicht in Erfüllung. Der 22-Jährige überstand die Kaderreduktion auf 27 Spieler nicht und wurde ins Farmteam zu den Hershey Bears geschickt. Geisser absolvierte bereits 2018/19 und 2019/20 insgesamt 48 Spiele für die Hershey Bears in der AHL, ehe er auf Leihbasis zum EV Zug zurückkehrte.