Eishockey «Fussball und Bier mag ich besonders gern»: der neue EVZ-Captain Jan Kovar erzählt aus seinem Leben neben dem Eis Jan Kovar privat: Der neue Captain spricht über Angebote aus Russland und wen er am Morgen nach der Meisternacht in der Garderobe angetroffen hat. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.09.2021, 19.30 Uhr

Als ihn der Fotograf bittet, auf einem Pedalo zu posieren, macht Jan Kovar grosse Augen. «Wie bitte, ich auf diesem Kleinboot?», versucht er wohl seine Gedanken in Worte zu fassen. Doch der Tscheche willigt ein. Dass er einen trockenen Humor hat, stellt er auch an diesem sommerlichen Nachmittag unter Beweis. Mit Kapitänsmütze auf dem Kopf blickt der zweifache Familienvater auf den Zugersee.

Nimmt den Wunsch des Fotografen mit Humor: Der neue EVZ-Captain Jan Kovar auf dem Zugersee. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

Ein Motorschiff nimmt Kurs Richtung Schiffsteg Landsgemeindeplatz: «Auf diesem Schiff würde ich gerne mal das Steuer übernehmen», sagt er. Und fügt an:

«Träumen ist erlaubt.»

Nach dem Fotoshooting und bestens gelaunt, gewährt er anhand von 13 Themen Einblicke in sein Leben.

«Es ist eine grosse Ehre. Nach der letzten Saison bin ich mit dem Trainer zusammengesessen und er hat mich gefragt, ob ich Captain werden möchte. Ich zögerte keine Sekunde. Ich trage gerne mehr Verantwortung. Doch das ‹C› auf dem Trikot macht aus mir nicht einen anderen Spieler. Jetzt muss ich einfach des Amtes wegen etwas häufiger an Meetings teilnehmen.» (lacht)

«Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich oben auf dem Balkon stand und die Fans auf dem Arena-Platz feiern sah, überwältigend. Ich habe mich nach diesem Moment gesehnt. Danach wollte ich einfach nur feiern. Um 5 Uhr war ich dann etwas müde und fuhr mit dem Velo nach Hause. Doch ich verspürte keine Lust, mich hinzulegen. Dann machte ich mich wieder auf den Weg zur Bossard-Arena. Doch ich fühlte mich ein bisschen alleine, niemand wollte mit mir Party machen. Und plötzlich begegnete ich Claudio Cadonau in der Garderobe. Ihm ging es nicht mehr so gut (lacht). Dann habe ich ihn aufgefordert: ‹Los, trinken wir ein paar Bier!› Er liess sich von mir überzeugen. Und dann landeten wir mit ein paar anderen Spielern plötzlich in der Sauna...»

Meisternacht: Jan Kovar, das Feierbiest, mit Goalie Robin Meyer. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zug, 7. Mai 2021)

«Ich musste nicht mal überlegen, weil ich mich hier unglaublich wohlfühle. Klar, im Leben kann alles passieren. Die Ausstiegsklausel für die russische Liga ist eine Absicherung, weil in Zeiten von Corona viele Klubs mit den Finanzen zu kämpfen haben. Russland war kein Thema für mich, obwohl mich et­liche Klubs verpflichten wollten. Wenn eine NHL-Organisation angeklopft hätte, dann hätte ich mir das Angebot durch den Kopf gehen lassen, aber das war nicht der Fall.»

«Mit Santeri Alatalo habe ich einen tollen Zeitgenossen kennen gelernt. Alatalo ist auch gut mit Fabian Schnyder befreundet. Als ‹Schnitz› seinen Rücktritt verkündete, musste Alatalo einen neuen Freund suchen und hat mich gefunden (lacht). Wir sassen viele Stunden zusammen und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Sowieso war der starke Zusammenhalt im Team ein Grund für unseren Erfolg.»

«Jugendliche denken, die glitzernde Scheinwelt auf den sozialen Medien ist real. Sie suchen nach Aufmerksamkeit.»

Jan Kovar, der neue Captain beim EV Zug, im Gespräch mit unserer Zeitung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

«Auf diesen Portalen präsentieren sich alle glücklich und perfekt aussehend. Aber das Leben besteht nicht nur aus schönen Momenten. Ja, ich hatte früher für ­kurze Zeit ein Profil auf Facebook, doch das war nichts für mich. Ich will keine Zeit auf sozialen Plattformen verschwenden, sondern meine Freizeit sinnvoll gestalten.»

«Die Quarantänen und die Corona-Situation im Allgemeinen haben mich Kraft und Nerven gekostet. Ich war nach der WM zwei Wochen in Kroatien und fünf Wochen in meiner Heimat in Pilsen. Ich besuchte meine Eltern, die Schwiegereltern, traf Verwandte und Freunde. Zudem hatte ich viel Papierkram zu ­erledigen. Eigentlich wollte ich den Kopf durchlüften, doch die Erholung kam ein bisschen zu kurz.»

«Ich lebe nicht so gesund wie andere Mitspieler (lacht). Sie nehmen die Regeneration seriöser. Das Stretching steht beispielsweise auf der Beliebtheitsskala recht weit unten. Auch bei Massagen lasse ich gerne anderen den Vortritt. Stattdessen ziehe ich die Sauna vor. Aber es ist schon erstaunlich, dass ich in den letzten zwei Saisons kein einziges Spiel beim EVZ verletzungsbedingt verpasst habe.»

«Fussball und Bier mag ich besonders gern (lacht). Früher war ich oft im Stadion von Victoria Pilsen und habe mit Freunden das Team unterstützt. Noch lieber bin ich aber bei Spielen in Amateurligen zugegen. Das Niveau ist nicht gut, es passieren viel mehr Fehler, doch die Atmosphäre ist familiärer. Und dazu noch ein leckeres Bier in der Hand. Das Pilsner Bier ist das beste auf der ganzen Welt. Als ich noch in Russland gespielt hatte und über den Sommer in Pilsen war, habe ich selber in einer Amateur-Liga ein paar Spiele absolviert. Sie hat sich ‹Professional Beer League› genannt. Ich bin auch gerne mit dem Bike unterwegs oder mache eine Wanderung mit der Familie.»

Am Zugersee fühlt sich Jan Kovar wohl. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. August 2021)

«Normalerweise bin ich jemand, der seine Emotionen zurückhält, auch auf dem Eis setzte ich gerne mein Pokerface auf. Doch nach dem Meistertitel, bei der Feier, ­gingen die Pferde mit mir durch. Und während des letzten Finalspiels gegen Genf war ich wegen meiner 10-Minuten-Strafe ausser mir vor Wut. Der Trainer musste mich in der Kabine beruhigen. Es ist auch kein Geheimnis, dass Provokation Teil meines Spiels ist (lacht). Manchmal übertreibe ich es. Früher hatte ich mich weniger unter Kontrolle, aber ich habe in Russland mit meinem ehemaligen Trainer daran gearbeitet.»

«Note ungenügend. Die beiden Niederlagen gegen Russland und die Schweiz waren ein denkbar schlechter Start. Die eigenen Erwartungen waren extrem hoch, wohl zu hoch. Dazu kam der Druck der Medien. Die Niederlage im Viertelfinal gegen Finnland war ­logisch, weil die Mannschaft ihr Potenzial nicht abrufen konnte.»

«Bei Metallurg Magnitogorsk habe ich sehr gut verdient. Hätte das Priorität, wäre ich immer noch in Russland. Mir ist jedoch wichtiger, dass sich die Familie wohlfühlt, und dafür ist Zug der perfekte Ort. Geld ist nicht alles.»

«Als Hockeyprofi ist es ein Privileg, die Familie jeden Tag sehen zu können. Das war in Russland nicht der Fall. Oft war ich Tausende Kilometer von ihr entfernt und habe sie eine Woche lang nicht gesehen. Im Gegensatz zu Russland sehe ich meine Frau und meine Kinder jeden Tag. Mein vierjähriger Sohn besuchte im Sommer die Hockeyschule. Er hatte unglaublich viel Spass, seine Augen leuchteten, das freute mich extrem. Meine Frau und ich haben immer gesagt, dass wir viele Kinder möchten. Die Familienplanung ist also noch nicht abgeschlossen.»

(Denkt lange nach.) «Wenn ich als 40-Jähriger aufwache und mich immer noch gesund und fit fühle, warum nicht weiterhin auf höchstem Niveau Eishockey spielen?»