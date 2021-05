5:1 gegen Genève-Servette Der Spurt des Lebens: Grégory Hofmann sorgt im Playoff-Final für die Initialzündung Der EV Zug nimmt den kürzesten Weg in der Playoff-Finalserie und holt den Meistertitel. Stürmer Grégory Hofmann glänzt und Raphael Diaz sorgt für die emotionalste Geschichte. Philipp Zurfluh 07.05.2021, 23.28 Uhr

Es war 22.18 Uhr, als in der Bossard-Arena alle Dämme brachen und sich die Spieler des EV Zug in den Armen lagen. Es war geschafft: Die Mannschaft packte gleich die erste Gelegenheit am Schopf und nützte den ersten von drei Meister-Pucks. Er besiegte die Servettiens mit 5:1 und machte den zweiten Meistertitel nach 1998 perfekt.

«Wir spielen und gewinnen für Santeri Alatalo», sagte Trainer Dan Tangnes vor dem Spiel. Der zuverlässige Verteidiger musste wegen einer Spielsperre von der Tribüne aus mitfiebern. Er liess es sich aber nicht nehmen. Tangnes’ Wunsch ging in Erfüllung.

Grégory Hofmann unterwegs zum wegweisenden 2:1. Ennio Leanza/Keystone (Zug, 7. Mai 2021)

Aller guten Dinge sind drei: Das passt zum EV Zug. Bereits vor ihrem ersten Meistertitel 1998 scheiterte er zuvor in den Finals 1995 und 1997. Und nun auch beim zweiten Triumph gestern Abend musste er zunächst in den Jahren 2017 und 2019 bittere Final-Niederlagen verkraften.

Überragende Final-Serie von Goalie Genoni

Für die emotionalste Geschichte in diesem Meistertrubel sorgte Captain Raphael Diaz. Ihm haftete der Makel an, bislang keinen Titel gewonnen zu haben – ausgenommen der Cupsieg 2019. Viermal stand er in einem Final (WM 2013 und 2018, Playoff 2017 und 2019), viermal musste er dem Sieger gratulieren. Für den 35-Jährigen ist es der perfekte Abschied von seinem Stammverein. Nach dem Spiel brachen die Emotionen aus ihm heraus. Auch Tangnes verdrückte ein paar Siegertränen.

Raphael Diaz stemmt den Pokal in die Höhe. Claudio Thoma/Freshfocus (Zug, 7. Mai 2021)

Wie schon in den ersten beiden Finalspielen gegen Genf zeigte Goalie Leonardo Genoni eine überragende Darbietung und hielt 97,14 Prozent der Torschüsse. Über die ganze Serie hinweg kam er auf eine Weltklasse-Fangquote von 98,21 Prozent!

Als im Schlussdrittel die Partie auf Messers Schneide stand, kam der grosse Auftritt von Stürmer Grégory Hofmann. Mit einem ultraschnellen Antritt liess er die Genfer Abwehrspieler wie Junioren aussehen und traf zur 2:1-Führung. Der Spurt seines Lebens brachte Zug auf die Erfolgsspur. Genf war geschockt. Nur 18 Sekunden später doppelte Carl Klingberg nach. Yannick-Lennart Albrecht und Dario Simion liessen weitere Tore folgen zum 5:1-Endstand.

Die Genfer agierten ungewohnt und unerwartet vorsichtig in den Startminuten. Den Respekt vor den offensivstarken Zugern konnten sie nicht verbergen. In den ersten zehn Minuten notierten die Statistiker nur einen Torschuss der Servettiens. Zug war die dominante Mannschaft und hatte durch Sven Senteler (7.) und Nick Shore (14.) die besten Torchancen. Genoni musste nur einmal sein meisterliches Können auspacken, als er gegen Eric Fehr blitzschnell den Beinschoner ausfuhr.

Die Tore im Video Video: TV24

Das «magische Dreieck» sorgt für die Führung

Der EV Zug nahm den Schwung gleich ins zweite Drittel mit und konnte in der 24. Minute mit 1:0 in Führung gehen. Dafür zuständig war die Paradelinie, das «magische Dreieck». Auf Pass von Jan Kovar und Dario Simion stand Hofmann einschussbereit. «Aller guter Dinge sind drei» traf auch auf diese Situation zu. Zweimal an Goalie Daniel Manzato gescheitert, würgte Hofmann im dritten Anlauf den Puck über die Linie.

Doch der Rückstand wirkte für die Romands nicht als Nackenschlag, sondern als Weckruf. Sie schnürten das Heimteam immer wieder in ihrer Zone ein und nahmen Genoni unter Dauerbeschuss. Mehr Verkehr im Slot, lautete die Devise der Gäste. Und so kamen sie auch zum Ausgleich. In Überzahl lenkte Daniel Winnik einen Schuss von Henrik Tömmernes unhaltbar ab. Es blieb das einzige Tor der Gäste.

Zug hat somit im Final den kürzesten Weg genommen und bezwingt Genève-Servette drei Mal in Folge und sorgt für den kürzesten Final in der Schweizer Eishockey Geschichte. Er hat die «Sterne erobert».

Zug – Genève-Servette 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Bossard-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Stricker/Stolc.

Tore: 24. Hofmann (Simion, Kovar) 1:0. 38. Winnik (Tömmernes/Ausschluss Kovar) 1:1. 49. (48:46) Hofmann 2:1. 50. (49:04) Klingberg (Diaz/Ausschluss Winnik) 3:1. 57. Albrecht (Klingberg) 4:1. 60. Simion 5:1.

Strafen: 3-mal 2 plus 10 Minuten (Kovar) gegen Zug; 5-mal 2 Minuten gegen Servette.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Zgraggen, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Genève-Servette: Manzato; Tömmernes, Jacquemet; Le Coultre, Karrer; Kast, Völlmin; Guebey; Omark, Winnik, Vouillamoz; Vermin, Richard, Rod; Miranda, Fehr, Moy; Patry, Berthon, Arnaud Montandon; Smirnovs.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich (verletzt), Alatalo (gesperrt), Thürkauf, Thorell (überzählig). Servette ohne Mercier, Descloux, Maurer, Smons (verletzt).