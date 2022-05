EVZ-CEO Patrick Lengwiler im Interview nach dem Meistertitel

Interview «Ich bin super happy»: EVZ-CEO Patrick Lengwiler über Vaterfreuden, gute Streitkultur und eine Respektlosigkeit Vater- und Titelfreuden bei Patrick Lengwiler. Der CEO hat emotionale Wochen hinter sich. In einer Sache lässt er seinem Ärger freien Lauf. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.05.2022, 20.09 Uhr

EVZ-CEO Patrick Lengwiler: «Die Stärke unserer Organisation ist, dass wir intern streiten können, dies aber nicht nach aussen tragen.» Bild: Eveline Beerkircher (Zug, 2. Mai 2022)

Eine sehr kurze Nacht hat Patrick Lengwiler am Montagmorgen hinter sich. Im Gegensatz zu den Spielern kann er ­weder ausschlafen noch einen «Katerbrunch» geniessen. Diverse Termine stehen auf dem Tagesplan des Geschäftsführers. Müde, aber zufrieden, stellt er sich im Meisterinterview un­seren Fragen.

Dem 20-fachen Grand-Slam-Gewinner zu Ehren gibt es die Roger-Federer-Allee. Setzen Sie sich dafür ein, in der Stadt Zug eine Strasse nach Meistermacher Dan Tangnes zu benennen?

Patrick Lengwiler: Das habe ich mir noch nicht überlegt. (Lacht.) Unbestritten hat Dan einen riesigen Anteil am Erfolg. Doch der Triumph beruht auf ganz vielen Bausteinen. Vom Eismeister über die Physiotherapeuten bis hin zum Präsidenten. Deswegen würde ich eher dafür plädieren, einen Platz mit EVZ zu benennen.

Unterhält man sich mit Spielern, fällt im Zusammenhang mit Tangnes’ Arbeitsweise immer wieder das Wort «detailversessen». ­Nehmen Sie ihn auch so wahr?

Er ist ein hervorragender Kommunikator, der offen und ehrlich mit seinen Mitmenschen umgeht. Eine tolle Persönlichkeit, die ich sehr schätze. Von aussen scheint der Eindruck zu dominieren, dass zwischen dem Präsidenten, dem Sportchef, dem Trainer und mir immer ein Gefühl von Harmonie herrscht. Dem ist überhaupt nicht so. Wir haben eine gute Streitkultur und führen einen konstruktiven und respektvollen Austausch.

Was bedeutet für Sie eine gute Streitkultur?

Zu aller erst dass man sich überhaupt unterhält und ehrlich seine persönliche Meinung kundtut. In vielen anderen Organisationen gibt es nur einen Dialog zwischen Trainer und dessen direkten Vorgesetztem, dem Sportchef. Wir handhaben das anders und treffen uns alle zusammen in einem regelmässigen Turnus. So weiss jeder, woran man ist, es stärkt das Vertrauen und das Resultat aus der Diskussion ist immer das Beste.

EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel (links) und Dan Tangnes in der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022)

Wo haben Sie im Vergleich zu Tangnes konträre Ansichten?

Die Stärke unserer Organisation ist, dass wir intern streiten können, dies aber nicht nach aussen tragen. Daher werden Sie von mir hierzu nichts erfahren. Wir haben aber alleine schon durch die Funktionen bedingt manchmal sehr unterschiedliche Auffassungen.

Welche Gratulation zur Titelverteidigung hat Sie am meisten berührt?

Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alle Nachrichten durchzulesen. Ich erhielt einige Glückwünsche von der Konkurrenz. Viele hiervon zeigen uns grosse Anerkennung, wie wir uns den Erfolg über die Jahre erarbeitet haben und hierbei konsequent die eigenen Nachwuchsspieler mit unserem Ausbildungskonzept gefördert haben.

Auf dem Arena-Platz feierten Tausende Menschen. Wovor hatten Sie am meisten Respekt?

Die Anspannung war riesig, denn wir wussten, dass wir viele Leute auf dem Arenaplatz haben werden. Es war für uns ein «Hosälupf». Glücklicherweise ist alles mehr oder weniger reibungslos über die Bühne gegangen.

Beim zweiten Heimspiel kamen rund 200 ZSC-Fans und organisierten vor dem Stadion ein privates Public Viewing. Liegt eine gesalzene Rechnung wegen des grossen Polizeidispositivs bereits auf Ihrem Schreibtisch?

Noch nicht, aber diese wird folgen. Die Gruppe hielt sich auf einem öffentlichen Grund auf. Dagegen können wir nichts machen. Gemäss Polizeiorganisationsgesetz des Kantons Zug müssen wir wohl 60 Prozent der Kosten tragen.

Sie sind am 6. April zum dritten Mal Vater geworden, nun der Meistertitel. Sie müssen mächtig stolz sein.

Es liegen unvergessliche, aber auch intensive Wochen hinter mir. Während der Playoffs ist man sowieso schon auf Nadeln und dann noch das Familienglück. Ein wunderschönes Gefühl. Ich bin super happy.

Zur Person Patrick Lengwiler (44) ist in Arth aufgewachsen und Vater von drei Kindern. Ab 1997 übernahm der ehemalige Eishockey-Goalie Trainerämter in der EVZ-Nachwuchsabteilung. 2004 wurde er beim EV Zug mit 25 Jahren damals jüngster Sportchef der Schweiz. In acht Jahren erreichte der EVZ sechsmal die Playoff-Halbfinals. Ausserdem wurde dem Schwyzer die Leitung des Stadionprojekts anvertraut, die Bossard-Arena wurde schliesslich im August 2010 eröffnet. Seit 2012 ist Lengwiler CEO, machte aus dem EVZ eine Vorzeige­organisation. Seither ist der EVZ das konstanteste Team der Liga, erreichte 2017, 2019, 2021 und 2022 den Playoff-Final und holte zweimal den Meistertitel. Sein nächstes Projekt ist der Ausbau der Bossard-Arena auf rund 9000 Plätze. Die Kosten von rund 36 Millionen Franken will der Klub aus der eigenen Tasche finanzieren. (reb)

Der EV Zug hat mit der spektaku­lären Wende im Final Geschichte geschrieben. Hand aufs Herz: Hätten Sie nach dem 0:3-Rückstand noch Geld auf Ihr Team gesetzt?

Ich spiele nie um Geld. (Schmunzelt.) Es gab keinen Grund zu zweifeln. Uns fehlte schlicht das Wettkampfglück. Wir hatten nie das Gefühl, den Mount Everest besteigen zu müssen. Wir sind unbeirrt unseren Weg weitergegangen. Der Chronist schrieb am Tag des vierten und vielleicht letzten Finalspiels ein SMS an Lengwiler, ob er im Falle eines vorzei­tigen Saisonendes Zeit für ein Gespräch hätte. Lengwiler schrieb zurück: «Ja – aber das wird nicht stattfinden!» Er behielt recht...

Am Tag des Auftakts zum Halbfinal gegen den HC Davos meldete der «Blick», dass SCB-Stürmer Eric Blum im Dezember 2021 beim Kanton Bern eine Zivilklage gegen Fabrice Herzog eingereicht haben soll. Herzog checkte Blum am 14. Februar 2021 gegen den Kopf. Dieser hat sich bis heute nicht vollständig von der Gehirnerschütterung erholt. Welche Gedanken sind Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Schlagzeile gelesen haben?

Für mich war der Zeitpunkt dieses Artikels am Starttag des Playoff-Halbfinals eine Respektlosigkeit gegenüber dem Spieler, beiden Teams und dem Eishockey generell. An einem solchen Tag sollte man über die positiven Seiten des Eishockeys berichten, aber nein, man kocht einfach eine alte Geschichte wieder hoch. Es hat schlicht kein Niveau.

Wie ist Herzog damit umgegangen?

Wir haben ihn eng begleitet und stehen hinter ihm. Fabrice weiss, dass er sein Verhalten auf dem Eis anpassen musste. Er hat aus der Vergangenheit und seinen Fehlern gelernt. Seine Stärken hat er in den Playoffs demonstriert und hat wichtige Tore geschossen.

Dan Tangnes hat nun sein Meisterstück bestätigt. Er hat noch einen Vertrag bis 2024. Wie lange werden Sie ihn halten können?

Ich hoffe noch eine Weile. Die Zukunft wird es weisen. Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiss, was er an uns hat. Ihn reizt es, seine Karriere in Nordamerika fortzusetzen. Ich bin aber überzeugt, dass er den EV Zug nur verlässt, wenn er mit voller Überzeugung dahinter stehen kann.

