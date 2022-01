Nach Verletzung: EVZ-Stürmer Dario Simion gibt sein Comeback.

Eishockey Radioreporter fuhr verletzten EVZ-Stürmer Dario Simion ins Spital – jetzt greift dieser wieder an und will nach Peking Dario Simion gibt am Dienstag gegen den HC Ambri-Piotta nach 84 Tagen sein Comeback. Der 27-Jährige will an seine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 10.01.2022, 19.41 Uhr

EVZ-Stürmer Dario Simion (links) will bald wieder jubeln – und hofft auf ein Olympia-Ticket. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zug, 18. September 2021)

Er zählt die Tage. Dario Simions Vorfreude auf die Rückkehr in den Wettkampfmodus ist gross. Vorgesehen war sie am 2. Januar beim Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron. Doch Corona durchkreuzte die Pläne des in Locarno geborenen Stürmers. Die ganze Mannschaft musste nach den Weihnachtstagen in Quarantäne – insgesamt drei Spiele wurden auf ein späteres Datum verlegt. «Das war sehr schade, weil sich die letzten paar Wochen extrem lange angefühlt haben», sagt Simion.

Genau 84 Tage sind vergangenen, seit der 27-Jährige den letzten Ernstkampf bestritt, am 26. Oktober in der Vaudoise-Arena gegen den Lausanne HC. Ein Datum, das sich in sein Gedächtnis brannte. «Diesen Abend werde ich so schnell nicht vergessen. So etwas erlebt man nicht alle Tage.»

EVZ-Teamarzt über das Handy zugeschaltet

Simions Formulierung? Eine glatte Untertreibung. Denn was danach geschah, ist filmreif. Der Nationalspieler humpelte bei Spielmitte mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine. Bei einem Zweikampf zog er sich von einer Schlittschuhkufe des Gegners einen tiefen Schnitt am Unterschenkel zu. An den Augenblick, in dem er sich in der Spielergarderobe hinsetzte, kann er sich gut erinnern.

«Ich bin schon etwas erschrocken, als ich die Wunde gesehen habe. Es hätte aber viel schlimmer kommen können. Ich hatte einen Schutzengel.»

Tatsächlich: Hätte ihn der Gegenspieler ein paar Zentimeter weiter unten verletzt, hätte das im gravierendsten Fall einen Achillessehnenriss zur Folge gehabt – Saisonende. Stattdessen wurde bei ihm später im Zuger Kantonsspital «nur» eine Beschädigung der Muskulatur am Sehnenübergang diagnostiziert. Tags darauf wurde er operiert.

Zurück zum Zwischenfall: Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich der Mannschaftsarzt des Heimteams über den Gesundheitszustand von verletzten Spielern informieren und notfalls weitere Schritte einleiten muss. Nicht so in Lausanne: Der Teamarzt war nicht erreichbar (siehe Box). Weil kurz vor Simion schon Claudio Cadonau mit einer Rissquetschwunde am Auge verarztet werden musste, hatte die EVZ-Physiotherapeutin beide Hände voll zu tun. Mannschaftsarzt Beat Schwegler, der das Spiel zu Hause im Fernsehen verfolgte, war über den Lautsprecher des Handys der Physiotherapeutin zugeschaltet und leistete mit seiner Expertise Unterstützung.

Mit Decke und Kissen auf dem Rücksitz

Es blieb turbulent: Simion wurde der Transport mit der Ambulanz ins Spital verwehrt (siehe Box). Deshalb machten sich die Physiotherapeutin und Simion mit dem Taxi auf den Weg. Weil aber die restliche Entourage den Heimweg unter die Räder nahm, hielt der EVZ nach einer Rückfahrtmöglichkeit Ausschau. Und fand sie in Wisi Camenzind, seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Sportreporter bei Radio Central, dem unverhofft die Ehre des Taxi-Chauffeurs zu Teil wurde. «Wenn ich helfen kann, mache ich das gerne. Eine Selbstverständlichkeit», so der 66-Jährige, der über seine berufliche Vergangenheit exakt Buch führt. 1864 Eishockey- und Fussballspiele hat er live vor Ort kommentiert, aber Taxidienst für einen Spieler zu leisten, war selbst für ihn ein Novum.

Wisi Camenzind, Reporter Radio Central Bild: PD

Genauso stoisch wie Simion heute auf den Abend zurückblicke, habe er sich auch auf dem Rückweg verhalten, so Camenzind. «Er hat nicht gejammert und sich mit mir unterhalten.» Simion machte es sich auf dem Rücksitz bequem – eine Decke und Kissen machten die Heimfahrt erträglicher. Nachdem Camenzind den Stürmer im Kantonsspital Zug in Baar zur medizinischen Behandlung übergab, war er schliesslich um 4 Uhr zu Hause in Gersau. Als Dankbarkeit hat ihm der Profi ein originales, signiertes EVZ-Trikot überreicht – inklusive einer Grusskarte: «Grazie Wisi!», schreibt Simion.

Simions Genesung und der Wiederaufbau verliefen nach Plan und ohne Rückfall. «Ich habe in den vergangenen Wochen extrem viel und hart gearbeitet. Ich fühle mich zu hundert Prozent einsatzbereit», sagt ein motivierter Simion. Zu hohe Erwartungen dämpft er: «Training und Spiel sind zwei verschiedene Paar Schuhe.» Seine Qualitäten kann der Meister gebrauchen. Kein anderer Torjubel eines EVZ-Spielers war in der letzten Saison so häufig zu sehen. Gleich 24-mal skorte er in der Qualifikation, dazu neunmal in den Playoffs – ligaweit Spitze. «Die grosse Herausforderung besteht darin, eine Saison zu bestätigen», ist sich Simion bewusst.

«Olympia ist mein Ziel»

Nun schielt er auf die kommenden Tage. Dann wird Nationalmannschaftstrainer Patrick Fischer die Fahrkarten für die Reise nach Peking verteilen. Weil keiner der dutzend Schweizer, die in der NHL engagiert sind, teilnehmen, liebäugelt er mit einer Nomination. «Ich habe mich mit Patrick Fischer ausgetauscht. Vielleicht habe ich eine Chance. Olympia ist mein Ziel», sagt Simion.

Werbung in eigener Sache kann er am Dienstagabend betreiben, wenn er auswärts gegen den HC Ambri-Piotta wieder zum Hockeystock greift. Mit dabei: Wisi Camenzind, der auf der Medientribüne kommentieren darf. «Ich hätte nichts dagegen, wenn mein Arbeitstag diesmal nicht erst morgens um 4 Uhr enden würden», sagt er und schmunzelt.

Lausanne kommt straffrei davon Beim EVZ war man über die ungenügende medizinische Versorgung nach der Verletzung von Dario Simion – milde formuliert – not amused. Die sportliche Führung hat ihrem Ärger Luft verschafft und nach dem Spiel vom 26. Oktober bei den Ligaverantwortlichen interveniert. Die Liga ihrerseits bestätigt auf Anfrage, dass bei den Ereignissen in Lausanne am 26. Oktober 2021 einige Abläufe nicht wie gewünscht funktionierten. Simion sei nach Auffassung des EV Zug nach der Verletzung zu wenig rasch betreut worden. Auch bei der Organisation des Transports ins Spital Lausanne habe es Probleme gegeben, gab der EVZ zu Protokoll.



Gemäss Auskunft der Liga sind die Geschehnisse in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Partner des Lausanne HC schriftlich sowie mündlich aufgearbeitet worden. Von einer Busse hat die Liga abgesehen. Die Begründung: Es habe keine groben Verfehlungen gegeben. Viel mehr hätte es sich um Kommunikationsprobleme und Missverständnisse gehandelt. Laut der Liga sei die Praxis zudem so, dass es – sofern nötig – zunächst einen Verweis gibt und erst im Wiederholungsfall eine Busse. Wie es weiter heisst, sei es in den vergangenen Jahren noch nie vorgekommen, dass ein Klub wegen mangelhafter medizinischer Versorgung gebüsst worden sei. Der Liga ist in den letzten fünf Jahren zudem kein Vorfall bekannt, bei dem sich ein Verein nachträglich bei der Liga beschwert hatte. (pz)

