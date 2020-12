Eishockey Nach «schrecklichem» ersten Drittel: Der EV Zug beschenkt sich mit der Tabellenführung Der EV Zug grüsst über die Weihnachtstage von der Tabellenspitze. Für den 4:2-Sieg gegen die Tigers reichen fünf starke Minuten im Schlussdrittel. Philipp Zurfluh 23.12.2020, 23.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vier Tore im letzten Drittel: Die Zuger feiern Weihnachten als Leader. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 23. Dezember 2020)

Der Heimsieg gegen Schlusslicht Langnau war das letzte von fünf kräftezehrenden Spielen innert neun Tagen. Und zum vierten Mal durften die Zuger jubeln. Nachdem die ZSC Lions am Dienstagabend nach dem 4:1-Sieg gegen die SCL Tigers während 24 Stunden die Tabellenführung inne hatten, eroberte der EV Zug gestern den ersten Platz zurück. Nun kommen die Spieler über Weihnachten zu drei trainingsfreien Tagen. «Ich finde es fast schade, dass es nicht sofort weitergeht», sagte Lino Martschini nach der Partie.

«Ich habe gerade erst richtig den Rhythmus gefunden.»

Der Stürmer war zu Beginn der Saison nach einer langen Verletzungspause auf Formsuche. Nun kommt er immer besser in Fahrt. «Ich fühle mich super gut auf dem Eis.» Sechs Skorerpunkte in den letzten sechs Spielen untermauern dies.

Doch fast hätte Langnau den Zugern das Weihnachtsfest verdorben. Martschini: «Der Auftritt in den ersten 20 Minuten war schrecklich, da hat überhaupt nichts zusammengepasst. Wir waren meilenweit von unserem Leistungsvermögen entfernt.» Dennoch sei der Trainer in der Kabine ruhig geblieben.

Raphael Diaz leitet die Wende ein

Das erste Drittel der Zuger war zum Vergessen. Der EVZ enttäuschte auf der ganzen Linie, ihm unterlief ein Fehlpass nach dem anderen. Irgendwann hörte man auf zu zählen. Wie Trainer Dan Tangnes sagte, hätte er viele gute Gründe gehabt, den Spielern in der ersten Drittelspause die Leviten zu lesen.

«Ich war der Meinung, dass meine Botschaft keine Wirkung erzielt hätte, wenn ich herumbrüllen würde.»

Der EVZ hat in der Bossard-Arena seit über drei Jahren nicht mehr gegen die Tigers verloren. Gegen eine Mannschaft, die vor dem Duell in den letzten vier Matches 19 Tore kassierte, vier mickrige Treffer erzielte und das Tabellenende bekleidet. Natürlich machte sich auch bemerkbar, dass zurzeit mit dem kanadischen Topskorer Ben Maxwell und dem Schweden Marcus Nilsson nur zwei Ausländer zur Verfügung stehen. Dennoch gingen die Tigers durch Alexei Dostoinov (14.) verdient in Führung.

Die Zuger vermochten sich im zweiten Drittel zu steigern. Sie erspielten sich einige Chancen. Im Langnauer Tor stand nicht wie erwartet Stammgoalie Ivars Punnenovs, sondern der erst 19-jährige Damian Stettler. Es war sein erst zweiter Einsatz in dieser Saison, der erste von Anfang an. Im Schlussdrittel zeigten die Zuger ihr wahres Gesicht. Bereits nach 21 Sekunden brach Raphael Diaz den Bann mit einem Geschoss von der blauen Linie. Yannick Zehnder (43.) und Sven Senteler (45.) doppelten nach.

Sportchef kritisiert Kovar-Busse scharf

Zu reden gab zuletzt auch Jan Kovars Vortäuschen eines Fouls im Spiel gegen den Lausanne HC vom 16. Dezember. Der Tscheche wurde mit 2000 Franken gebüsst. Das stösst Sportchef Reto Kläy sauer auf. Der EVZ hat die Busse nicht akzeptiert und innerhalb der gesetzten Frist von fünf Tagen Einspruch eingelegt. «Das war niemals eine Schwalbe», enervierte sich Kläy. Es sei richtig, dass man Schauspielerei sanktioniere.

«Doch die Busse gegen Kovar kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ein schlechter Witz.» Am Montagabend hatte sich sich SRF-Eishockeyexperte Martin Plüss zu besagter Szene kritisch geäussert. «Das war ein Cross-Check, wo man unvorbereitet nach vorn fällt. Und wie der Gefoulte letztlich auf dem Eis liegt, ist für mich nicht mehr relevant.» Und dennoch überwog gestern beim EVZ die Freude über die Tabellenführung.

Zug – SCL Tigers 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

0 Zuschauer. – SR Dipietro/Nikolic (AUT), Huguet/Wermeille. – Tore: 14. Dostoinov (Leeger) 0:1. 26. Petrini (Nilsson, Neukom/Powerplaytor) 0:2. 41. (40:21) Diaz (Simion, Kovar) 1:2. 43. Zehnder (Martschini, Hofmann/Powerplaytor) 2:2. 45. Senteler 3:2. 60. (59:28) Simion (Kovar, Klingberg) 4:2.



Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Kovar; Maxwell.



Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Zgraggen, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Gross; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.



SCL Tigers: Stettler; Lardi, Grossniklaus; Bircher, Leeger; Erni, Huguenin; Sturny, In-Albon; Julian Schmutz, Maxwell, Nilsson; Neukom, Berger, Dostoinov; Weibel, Flavio Schmutz, Petrini; Rüegsegger, Melnalksnis, Andersons.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Blaser, Diem, Punnenovs, Schilt (alle verletzt) und Earl (überzähliger Ausländer).