EV Zug lässt sich von Genève-Servette vorführen

Eishockey «Eine Mannschaft war auf einer Mission, die andere hat Fondue gegessen:» Der EVZ lässt sich von Genève-Servette vorführen Der EV Zug ist im Vergleich zum Sieg gegen den HC Davos kaum wiederzuerkennen. Er geht beim Jahresausklang nach einer schwachen und uninspirierten Leistung mit 1:5 unter. So hoch hat der Meister seit knapp zwei Jahren nicht mehr verloren. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 23.12.2021, 23.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Winnik (Nr. 26) schoss die ersten drei Tore für Servette. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 23. Dezember 2021)

Das hat in der Bossard-Arena Seltenheitswert: Bereits mehrere Minuten vor der Schlusssirene hatten gewisse Zuschauer die Nase voll und verabschiedeten sich in die dunkle, kalte Nacht. Kaum Lichtblicke bot auch die Darbietung des EV Zug – Note ungenügend. Die 1:5-Niederlage war die höchste Niederlage seit knapp zwei Jahren. Auch damals am 3. Januar 2020 wurde Zug von Genf mit 1:5 schwindlig gespielt. Das schier Unglaubliche: Der EV Zug hat auf heimischem Eis gegen die Westschweizer 16 der letzten 18 Duelle gewinnen können.

Die 1:5-Niederlage fiel nicht zu hoch aus. Genf kam im Schlussdrittel zu mehreren Top-Chancen, die Leonardo Genoni alle zunichte machte. Sein Trainer wusste bei der Analyse nicht, wo anfangen: «Wir haben so viele Fehler gemacht», sagte Tangnes und fasste sich an den Kopf. Enttäuscht, frustriert, auch ein bisschen ratlos, versuchte er das Gezeigte in Worte zu fassen und suchte nach Erklärungen. «Ich habe keine gute Antwort parat», hielt Tangnes fest.

Die Spieler sind nach der Partie bedient. Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 23. Dezember 2021)

Frust hatte sich auch bei Jérôme Bachofner angestaut, der gegen Schluss Gegenspieler Jooris mit einem Check von hinten in die Bande beförderte und dafür eine 5-Minuten-plus Spieldauer-Disziplinarstrafe kassierte.

Winnik schiesst Saisontore 15, 16 und 17

Das Jahr mit dem zweiten Meistertitel der Klubgeschichte hätte ein positives Ende nehmen sollen. Doch auf dem Eis feierten Fehlpässe und Unkonzentriertheiten eine rauschende Party. Tangnes zog einen Vergleich: «Eine Mannschaft war auf einer Mission, hat den Matchplan durchgezogen und spielte körperbetont. Die andere Mannschaft hat Fondue gegessen und Weihnachten gefeiert.» Allen voran der 17-fache Saisontorschütze Daniel Winnik hatte grossen Anteil an Genfs viertem Sieg in Folge. Der Stürmer brillierte mit einem Hattrick.

Die Tore des Spiels Video: TV 24 / Mysports

Dabei verlief Genfs Vorbereitung auf die Begegnung alles andere als optimal. Bei Staff und Spielern wurden am Samstag insgesamt acht Personen positiv auf Corona getestet. Die Mannschaft musste vorsorglich in Quarantäne. Am Dienstagabend dann die Erleichterung, der Kantonsarzt gab grünes Licht, am Mittwoch durfte die Equipe wieder aufs Eis. So dämpfte Trainer Jan Cadieux vor dem Spiel die Erwartungen: «Die ersten fünf Minuten dürften heikel werden.» Doch dem war überhaupt nicht so. Wer nach 12 Minuten die Schussstatistik studierte, rieb sich verwundert die Augen: 14:1-Torschüsse zu Gunsten der Westschweizer. Das Heimteam fand überhaupt nicht den Tritt. Die Leistung war ähnlich schwach wie die zaghaften Anfeuerungsversuche des Fanblocks, dem es nicht gelang, Emotionen auf die Spieler zu übertragen. Nach dem Spiel bedankte sich Zugs Kollektiv ironischerweise mit einem Banner auf dem Eis für den «tollen Support» während des Jahres.

Bild: Patrick Straub / Freshfocus (Zug, 23. Dezember 2021)

Müller: «Eine Tendenz Richtung EV Zug ist da»

Die Gäste wirkten frischer, agiler, gedanklich schneller. Zugs Körpersprache war im Gegensatz zum 2:1-Sieg in Davos nicht wieder zu erkennen. «Das waren zwei Welten. Wir haben uns zu wenig unterstützt. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen», so das Fazit von Marco Müller. Die Zukunft des einzigen Zuger Torschützen ist noch unklar. Sportchef Reto Kläy hat ihm ein Angebot unterbreitet. «Ich werde noch Gespräche mit der Familie führen. Dann sehen wir weiter», sagte der 27-Jährige über seine Planspiele. Ins Detail wollte er nicht gehen, sagte aber vielsagend: «Eine Tendenz Richtung EV Zug ist da.»

Der Meister verbringt die Weihnachtspause verlustpunktmässig auf dem zweiten Platz. Nach 23 Siegen aus 32 Spielen meinte Tangens: «Wir können zufrieden sein, auch wenn unsere Leistungen noch zu starken Schwankungen unterliegen.» Nun können die Spieler drei Tage den Kopf lüften, bevor am 27. Dezember der Trainingsbetrieb aufgenommen wird. «Trotz Niederlage werde ich Weihnachten in vollen Zügen geniessen», sagte Tangnes und verabschiedete sich.

Zug – Servette 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Bossard-Arena. – 6624 Zuschauer. – SR Wiegand, Dipietro; Gnemmi, Burgy.

Tore: 10. Winnik (Filppula, Vouillamoz) 0:1. 14. Müller (Herzog, Martschini) 1:1. 21. Winnik (Vatanen, Tömmernes) 1:2. 24. Winnik (Tömmernes, Jooris) 1:3. 38. Vermin (Smirnovs) 1:4. 45. Filppula (Winnik) 1:5.

Strafen: 6x2, 1x5, 1x10 (Bachofner) gegen Zug ; 5x2 gegen Servette.

Zug: Genoni; Schlumpf, Djoos; Wüthich, Gross; Cadonau, Kreis; Klingberg, Lander, Bachofner; Zehnder, Senteler, Herzog; Martschini, Kovar, Müller; Suri, Leuenberger, De Nisco.

Genève-Servette: Nyffeler; Karrer, Tömmernes; Vouillamoz, Filppula, Winnik; Vatanen, Maurer; Antonietti, Jooris, Vermin; Jacquemet, Le Coultre; Moy, Smirnovs, Campagna; Völlmin, Berthon, Riat; Smons, Testaz.

Bemerkungen: Zug ohne Stadler, Hansson, Hollenstein, Simion (alle verletzt); Allenspach, Hofer (beide U20-WM).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen