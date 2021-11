EV Zug: Reto Suri kritisiert das Team nach Niederlage gegen Ambri

Eishockey «Inakzeptabel – wir haben nichts gelernt»: Reto Suri geht mit der Leistung des EV Zug hart ins Gericht Diesmal wiegt der Fehlstart zu schwer: Ein anfälliger EV Zug verliert gegen ein kaltblütiges und wiedererstarktes Ambri mit 3:4. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 30.11.2021, 23.39 Uhr

Der Zuger Samuel Kreis (rechts) zieht gegen Ambris Dominic Zwerger (links) den Kürzeren. Bild: Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 30. November 2021)

So leidenschaftlich und energiegeladen wie Paolo Duca lebt sich kein anderer Sportchef während eines Spiels aus. Auch in der Bossard-Arena fieberte der frühere EVZ-Stürmer auf der Medientribüne mit – rastlos. Und wenn der 40-Jährige so wie während der ersten 20 Minuten selbstbewusst und euphorisch applaudiert, ist es für Ambris Gegner nie ein gutes Zeichen. Duca konnte nach dem ersten Drittel mehr als zufrieden sein – für den EV Zug war es ein Drittel zum Vergessen.

Was war passiert? Lino Martschini vertändelte als hinterster Spieler leichtfertig den Puck, Daniele Grassi sagte in der 4. Minute Dankeschön. Nach einem herrlich vorgetragenen Konter (12.) lagen die Gäste bereits mit zwei Längen in Front.

Suri im Pauseninterview: «Aufwachen!»

0:2 nach 44 Sekunden, 0:4 nach acht Minuten: Einen solchen Albtraum-Start wie letzten Samstag erlebte der amtierende Meister zwar nicht, aber der EV Zug agierte viel zu unpräzis im Spielaufbau und fehleranfällig in der Defensive. «Wir sind zu wenig gefährlich und machen dieselben Fehler wie letztes Mal. Das ist nicht akzeptabel. Aufwachen!», nahm Reto Suri im Pauseninterview kein Blatt vor den Mund und forderte eine deutliche Leistungssteigerung.

Statistisch sprach eigentlich nur wenig für einen Ambri-Sieg: Die Bossard-Arena erwies sich für die Tessiner in den vergangenen Jahren alles andere als ein gutes Terrain. In 15 der letzten 18 Spiele mussten die Biancoblù als Verlierer vom Eis. Bei sechs der letzten sieben Saisonspiele zogen sie den Kürzeren und seit dem 10:4-Auswärtssieg gegen Genf konnten die formschwachen Tessiner auswärts sieben Spiele in Serie nicht mehr siegen und schossen kaum Tore (9).

Suris Ansage in der Drittelpause schien zunächst ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Zugs Körpersprache war eine andere. Der Tabellenzweite zeigte Moral, kam durch zwei Tore in Überzahl durch Niklas Hansson und Jan Kovar zum Ausgleich, währenddessen Sportchef Duca ungläubig den Kopf schüttelte. Ob bei ihm Gedanken an Samstag wach wurden, als Ambri den 4:0-Vorsprung herschenkte?

Senteler feiert Comeback nach langer Absenz

Beim Heimteam ging jedenfalls ein Ruck durch die Reihen, es zeigte Moral, doch Verteidiger Hietanen (38.) versetzte der Aufholjagd den nächsten Dämpfer. Im Schlussdrittel erhöhte D’Agostini auf 4:2, Hanssons Anschlusstor 30 Sekunden vor Schluss kam zu spät.

In der Interviewzone tönte es bei Suri ähnlich wie nach dem ersten Drittel: «Hockey geht 60 Minuten. Es ist inakzeptabel, wir haben nichts aus der Lektion gelernt. Dafür haben wir nun den Preis bezahlt», ging der Stürmer mit sich und der Mannschaft hart ins Gericht.

«Es kann nicht sein, dass wir immer wieder Momente haben, in denen wir schlafen. Hier müssen wir den Hebel ansetzen.»

Diese Tatsache müsse teamintern zur Sprache gebracht und aufgearbeitet werden, so Suri.

Bei Ambri durften sich zwei Ausländer in die Torschützenliste eintragen. Das ist deshalb so ungewöhnlich, weil kein anderes Team bei der Torproduktion so wenig auf ihre Ausländer angewiesen ist wie die Tessiner. Gerade mal 13 der insgesamt 65 Tore haben sie beigesteuert. Ein Vergleich: Beim EVZ sind es 30, bei Langnau unglaubliche 51.

Dass Sven Senteler bei seinem Comeback nach achtwöchiger Verletzungspause zum besten Spieler des EV Zug ausgezeichnet wurde, war ein schwacher Trost. Trainer Tangnes stimmte mit Suris Analyse überein und war restlos bedient: «Um ehrlich zu sein, wir waren nicht bereit und wirkten schläfrig. Auch gedanklich waren die Spieler nicht auf der Höhe. Die Niederlage war die gerechte Strafe.» Ducas Gemütslage war eine andere: Er feierte das Ende der Niederlagenserie mit einem unüberhörbaren Jubelschrei.

Zug – Ambri-Piotta 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Bossard-Arena. – 6541 Zuschauer. – SR Stolc/Urban.

Tore: 4. Grassi 0:1. 12. Incir (Kneubühler, Kostner) 0:2. 26. Hansson (Senteler/Ausschluss Heim) 1:2. 30. Kovar (Djoos/Ausschluss Fischer) 2:2. 38. Hietanen (Fohrler) 2:3. 47. D’Agostini (McMillan, Regin) 2:4. 60. Hansson (Kreis, Kovar/Unterzahl Suri) 3:4.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug, 6-mal 2 Minuten gegen Ambri.

Zug: Genoni; Hansson, Schlumpf; Djoos, Gross; Kreis, Cadonau; Wüthrich; Suri, Kovar, Martschini; Bachofner, Lander, Klingberg; Müller, Senteler, Zehnder; De Nisco, Leuenberger, Allenspach.

Ambri-Piotta: Conz; Isacco Dotti, Hietanen; Zaccheo Dotti, Fohrler; Fischer, Hächler; Pezzullo; McMillan, Regin, D’Agostini; Kneubühler, Heim, Bürgler; Zwerger, Grassi, Pestoni; Bianchi, Kostner, Incir; Trisconi.

Bemerkung: Zug ohne Stadler, Simion und Herzog (alle verletzt), Ambri komplett.

