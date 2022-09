Interview Das Budget für Spielerlöhne wird «markant» erhöht – so begründet EVZ-Chef Patrick Lengwiler die Massnahme Geschäftsführer Patrick Lengwiler will in dieser Saison zwei Titel gewinnen. Er sagt, weshalb ihm die neue Ausländerregel keine Bauchschmerzen bereitet und er mit den düsteren Prognosen von Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel nichts anfangen kann. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Lengwiler, ein flammender Befürworter des Financial Fairplay. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. September 2022)

Sind Sie derzeit ein sorgenloser Geschäftsführer?

Patrick Lengwiler: Nein, definitiv nicht. Es gibt Geschäftsbereiche, die gut und weniger gut funktionieren. Unsere Organisation darf stolz sein auf das, was sie erreicht hat. Wir machen es uns aber nicht bequem, nur weil wir zweimal in Folge Meister wurden.

Sportlich, wohin geht die Reise in dieser Saison?

Wir wollen den Titel verteidigen, das ist das erklärte Ziel. Und wir wollen die Champions Hockey League gewinnen.

Ist der EV Zug erneut Titelfavorit?

War er es denn letzte Saison?

Das ist Ansichtssache...

(Lacht). Wir gehören zu den Titelanwärtern. Was uns in die Pole-Position bringt, sind die vergangenen beiden Saisons. Wir verfallen nicht in Panik, wenn wir zwei Spiele in Folge verlieren. Wenn eine Mannschaft den Pokal schon lange nicht mehr gewonnen hat, fehlt die Erfahrung in gewissen Situationen. Ich spreche wohl vielen aus dem Herzen, wenn ich sage, wir haben eine lange Leidenszeit überwunden.

Ist es das Siegergen, das unerschütterliche Selbstvertrauen, das im EVZ nun eingeimpft ist, das den SC Bern über mehrere Jahre auszeichnete?

Ein gutes Beispiel. Bei den Finalniederlagen gegen Bern konnten wir nicht unser bestes Hockey abrufen. Uns fehlte es damals an Erfahrung und Abgeklärtheit. Heute wissen wir, dass wir bei einem gesunden Kader vieles in unseren eigenen Händen haben. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit gesundem Selbstvertrauen.

Der Moment der Glückseligkeit: Der EV Zug holt zum zweiten Mal in Folge den Titel. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 13. September 2022)

Nach dem Titel 2022 waren Sie der Ansicht, dass man mit fünf Ausländern kompetitiv genug sei, doch jetzt sind es trotzdem sechs. Warum konnten Sie sich als CEO nicht gegen Sportchef und Trainer durchsetzen?

Auch wenn ich intern eine andere Meinung vertreten habe, trage ich den Entscheid zu hundert Prozent mit. Nach einer solchen Diskussion, die manchmal auch sehr angeregt vonstattengehen kann, vertreten wir gegen aussen eine gemeinsame Haltung. Dass nun alle Klubs mit sechs Ausländern spielen, ist keine Überraschung.

Wer dachte, dass die Klubs die Anzahl der Ausländerplätze gar nicht ausschöpfen wollen, verkennt die Mechanismen des Spitzensports mit dem permanenten Drang, ein noch besseres Team zu stellen.

Alle Mannschaften sind getrieben von Erfolg. Die eine kämpft gegen den Abstieg, die andere will den Meistertitel. Ich finde, nur weil sechs Ausländer erlaubt sind, muss man das Kontingent nicht ausschöpfen. In dieser Sache kann das Schweizer Hockey viel von anderen Nationen lernen.

Von wem?

Ich blicke etwas neidisch und wehmütig nach Schweden. Dort dürfen die Klubs eine unbeschränkte Anzahl Ausländer einsetzen, doch es sind pro Team oft nur zwei oder drei. Die Schweden wählen diesen Weg aus Überzeugung, weil die jungen Spieler früh bei den Profis integriert werden.

Dann kann der EV Zug mit gutem Beispiel vorangehen und den Jungen genüg Eiszeit gewähren.

Deshalb hätte ich es spannend gefunden, mit fünf Ausländern in die Saison zu starten. Ich habe aber keine Bedenken, dass der Nachwuchs bei uns zu kurz kommt.

Lars Weibel, Direktor Nationalmannschaft. Bild: Philipp Schmidli

Alarmiert ist Lars Weibel, Direktor der Nationalmannschaft, weil einige Torhüter aus dem Ausland verpflichtet wurden und so den Schweizern den Platz wegnehmen würden. Teilen Sie diese Befürchtung?

Ich habe Mühe mit dieser Schwarzmalerei. Wenn man jetzt schon behauptet, die Nationalmannschaft wird unter der neuen Ausländerregelung leiden, halte ich das für den falschen Ansatz. Man kann doch nicht in die Glaskugel schauen. Es kann auch sein, dass die Schweizer Spieler durch das höhere Niveau besser werden. Wer weiss das schon? Es ist Leistungssport und da gibt es keine Einsatzgarantien. Man muss sich die Eiszeit verdienen.

Sofern sich kein ausländischer Spieler verletzt – können Sie das Versprechen abgeben, dass Sie keine zusätzliche Lizenz einlösen?

Ein solches Versprechen wäre unehrlich.

Um welchen Betrag haben Sie den Budget-Posten Spielersaläre für die Saison 2022/23 erhöht?

Ich nenne Ihnen keine konkrete Zahl.

Sprechen wir von einer hohen sechsstelligen oder tiefen siebenstelligen Summe?

Es ist ein markanter Beitrag.

Tobias Geisser ist nach ein Jahr Nordamerika zurück in Zug. Bild: Moritz Eden / Freshfocus (Wolfsburg, 2. September 2022)

Wird das Budget also überstrapaziert?

Es ist strapaziert, aber wir können das finanzieren. Einige Umstände, wie die Rückkehr von Grégory Hofmann und Tobias Geisser haben die ursprüngliche Kaderplanung verändert und zu einer ausserordentlichen Budgetanpassung geführt. Auch die qualitativ guten ausländischen Spieler haben ihr Preisschild. Wir werden auf die kommenden Saisons hin die Kosten wieder zurückfahren müssen. Weil Ende Saison mehrere Verträge auslaufen, hat unser Sportchef viel Spielraum.

Viele EVZ-Spieler sind oder waren heiss umworben. Sie müssen bei den Lohnvorstellungen mit der Konkurrenz mithalten, sonst droht die Gefahr, dass sie abwandern. Ist das die Kehrseite des Erfolgs?

Wir mussten ein paar Verträge anpassen, weil einige Spieler eine tolle Leistung abgeliefert haben und sich der Marktwert verändert hatte. Es gibt diverse Spieler, die von anderen Klubs gejagt werden und spannende Offerten erhalten. Wir möchten gerne das Gros des Kaders zusammenhalten, doch alle werden wir nicht behalten können.

Sie sagten vor vier Jahren, bei den Spielerlöhnen finanziell nie mit Zürich, Bern und Lugano mithalten können. Ist das immer noch so?

Die aktuellen Zahlen kenne ich nicht. In der Saison 2019/20 belegten wir Rang fünf. Ich denke, das ist heute immer noch ähnlich.

Das Financial Fairplay würde dazu führen, dass die Klubs die Gesamtlohnsumme offenlegen müssen...

Damit stellt man sich als Organisation einem Leistungsprinzip. So wird das, was du erreichst, in Relation gesetzt mit dem, was du ausgibst. Ich bin ein klarer Verfechter der Transparenz. Wir wollen doch alle eine konkurrenzfähige Liga. Die Diskrepanzen innerhalb der Liga sind sehr gross.

Ein grosser Unterschied zwischen den finanziell besser situierten und weniger gut aufgestellten Klubs lässt sich nicht vermeiden.

Das ist so, wird und soll es auch immer geben. Doch es muss das Ziel sein, möglichst gute Voraussetzungen für eine ausgeglichene und attraktive Liga zu schaffen.

Das Financial Fairplay wurde im Rahmen des Reformpakets abgelehnt. Ist dieses Thema für die nächsten Jahre vom Tisch?

Das ist schwierig einzuschätzen. Die ZSC Lions waren damals die Einzigen, die sich bei diesem Thema mit Vehemenz gewehrt haben. Das bedaure ich sehr.

In der jüngsten Vergangenheit wird in der Schweizer Hockeyszene ständig über- statt miteinander geredet und über die Medien Kritik geäussert. Sollten nicht endlich mal alle Akteure gemeinsam an einen Tisch sitzen und Tacheles reden?

Völlig einverstanden. Wir machen momentan keine gute Falle. In den letzten zwei, drei Jahren sind viele Dinge passiert. Es ist immer einfach, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir kommen nur vorwärts, wenn man die Vergangenheit hinter sich lässt und alle eingestehen, Fehler in der Umsetzung gemacht zu haben. Die zentrale Frage lautet doch: Was ist das Beste für das Schweizer Hockey? Nun braucht es aber jemand, der die Diskussion anstösst.

Wer soll das Ihrer Meinung nach sein?

Der Schweizer Hockeyverband müsste der Initiant sein, weil ihm die Zukunft des Schweizer Hockeys am Herzen liegen sollte. Der Verband müsste sich mehr um den Nachwuchsbereich und der Entwicklung der Anzahl Lizenzierungen kümmern als nur um die Nationalmannschaften. Auch wir als EVZ können in diesem Bereich mehr tun und das haben wir auch vor.

Nach 72 Jahren bekommen die ZSC Lions ihr eigenes Stadion. Sind Sie neidisch?

Auf keinen Fall. Für Zürich ist das eine tolle Sache. Sie haben nun ein neues eigenes Zuhause, das belebt die Organisation und das Umfeld. Auch Genf hat ein Projekt in der Pipeline, das werte ich positiv. Die Bossard-Arena wurde 2010 eröffnet und ist mittlerweile schon das sechstälteste Stadion der Liga. Da ist enorm viel gegangen in Sachen Infrastruktur. Das tut dem Sport gut.

Das neue Schmuckstück des ZSC – die Swiss Life Arena in Altstetten. Bild: Ennio Leanza / Keystone (6. September 2022)

Der EV Zug muss sich wohl mindestens bis 2024 gedulden, bis die Baueingabe für die Stadionerweiterung gemacht werden kann. Vor zehn Jahren sagten Sie mal, «wir sind politisch nicht genug verankert». Ist das immer noch so?

Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass die demokratischen Mühlen in der Politik und in der Verwaltung etwas langsamer mahlen. Ich möchte diesen Prozess überhaupt nicht verteufeln, obwohl es ab und zu frustrierend ist. Für uns ist die Erweiterung essenziell wichtig und wir sind ein dynamisches Unternehmen in einem sich schnell entwickelnden Umfeld.

Bewegten Sie sich in jüngster Vergangenheit oft in politischen Kreisen und lobbyierten für den Ausbau der Arena?

Ja. Wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, kommen wir um einen Ausbau nicht herum. Der ZSC hat ein Stadion mit 12'000 Zuschauern. Das sind fast 5000 mehr als bei uns. Das sind Welten.

Auf Sie dürfte zusätzliche Arbeit warten. Laut unseren Quellen werden Sie als Vertreter der National League im Verwaltungsrat der Champions Hockey League Einsitz nehmen. Können Sie das bestätigen?

Ich muss an einer Versammlung noch gewählt werden. Ich habe mich nicht aufgedrängt, weil ich im EVZ stark ausgelastet bin. Peter Zahner hat es auch während mehrerer Jahre gemacht, obwohl er gleichzeitig in viele Projekte involviert war. Mir ist es wichtig, dass die Schweiz in diesem europäischen Wettbewerb mit einer Stimme vertreten ist. Deshalb stelle ich mich gerne zur Verfügung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen