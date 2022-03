Vor dem Playoff-Start: EVZ-Trainer Dan Tangnes im Interview

Interview Der EVZ-Trainer sagt vor dem Start ins Playoff-Abenteuer: «Die Gefahr lauert hinter jedem Busch» Der EV Zug bittet am Freitag den HC Lugano im Viertelfinal zum Tanz. Was ist zu tun gegen Provokateur Justin Abdelkader? Über diese und weitere Fragen äussert sich Trainer Dan Tangnes im grossen Interview. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Zuversichtlich vor dem Playoff-Abenteuer: EVZ-Trainer Dan Tangnes. Bild: Maria Schmid (Cham, 22. März 2022)

Wann ist es letztmals passiert, dass Sie durch die Stadt Zug flaniert sind und angesprochen wurden?

Dan Tangnes: Das geschieht ständig. Zuletzt wurde mir vor allem viel Glück für die Playoffs gewünscht. Ich spüre grosse Sympathien. Das ist eine schöne Wertschätzung und macht mich glücklich. Meine Frau ab und zu weniger (lacht).

Weshalb?

Weil es ihr ein bisschen unangenehm ist, wenn ich von fremden Leuten angesprochen werde.

Auch Ihr Autogramm ist begehrt. Haben Sie je einen Wunsch abgelehnt?

Noch nie. Ich finde, es gehört sich, dass man sich für solche Dinge Zeit nimmt.

Nun beginnt das Playoff-Abenteuer. Sind Sie während der nächsten Wochen für Ihre Frau und Ihre Tochter noch ansprechbar?

So schlimm ist es nicht. Die beiden sind darauf vorbereitet. Für mich folgt die schönste Zeit des Jahres. Glücklicherweise konnte ich mit ihnen an freien Tagen Zeit verbringen.

Trainerlegende Arno Del Curto hat in einem Interview erzählt: «Wenn ich eine Ansprache halten musste, ging ich stundenlang in den Wald und feilte daran.» Irren Sie auch im Wald umher?

Nein, nein (lacht). Aber seit wir einen Hund haben, gehe ich oft spazieren, schmiede Pläne, verarbeite aber auch meine Gedanken. Das tut gut. Man muss in dieser intensiven Zeit abschalten können. Und ich lege Wert darauf, dass man im Kopf frei von Irritationen ist, bevor ich mich ins Bett lege.

Coacht Dan Tangnes den EV Zug in den Halbfinal? Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Zug, 25. Februar 2022)

Wie lange brauchen Sie, um eine Ansprache vorzubereiten?

Das ist unterschiedlich. Manchmal erzählt man dasselbe, aber auf eine andere Art und Weise. Manchmal fällt es mir einfacher, Worte zu finden, manchmal muss man tiefer graben.

Woran erinnern Sie sich am liebsten, wenn Sie auf die Saison zurückblicken?

Schwierige Frage (überlegt lange). Ich kann keinen spezifischen Moment herauspicken. Wir als Mannschaft erleben unglaublich viel, fernab der Kameras, wenn wir unter uns sind. Es gibt viele Schlüsselmomente, auf denen der Erfolg basiert. Häufig ist das schweisstreibende Arbeit oder trockene Materie wie Videoanalysen.

Gibt es ein Spiel, das Sie herausstreichen würden, weil es speziell schön war?

Ende Oktober haben wir in Lausanne mit einem sehr jungen Team einen Rückstand aufholen und noch gewinnen können. Das hat uns niemand zugetraut. Da war ich sehr stolz.

Weniger Freude bereiteten den Fans die fünf Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Spüren Sie Unruhe?

Natürlich sind viele Fragen aufgetaucht. Vielleicht nützt uns die Negativserie sogar mehr, als wenn wir nur noch gewonnen hätten und das Gefühl haben würden, alles läuft von alleine. Man muss die Saison als Ganzes betrachten. Nach 52 Runden auf Platz eins zu stehen, ist eine beachtliche Leistung. Wir müssen uns vor Augen führen, was uns stark gemacht hat und gleichzeitig demütig bleiben. Lugano wird uns bis aufs Äusserste fordern.

Der EV Zug hat sich sechsmal in dieser Saison mit dem HC Lugano duelliert. Gibt es da noch Geheimnisse?

Nein. Wir kennen ihre Stärken und Schwächen, sie unsere. Mit taktischen Kniffen kann man den Gegner nicht überraschen. Die mentale Stärke wird den Unterschied ausmachen.

Wie er leibt und lebt: Lugano-Trainer Chris McSorley. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 20. März 2022)

Lugano-Trainer Chris McSorley, 60, ist im Trainergeschäft ein «alter Hase». Wie denken Sie über ihn?

Er hat meinen grossen Respekt. Wenn man 20 Jahre im selben Klub (Anm. d. Red: Genève-Servette, von 2001 bis 2020) tätig ist, macht man vieles richtig. Er ist ein smarter und cleverer Coach, der die Liga genauso gut kennt wie seine Westentasche. Er wird uns das Leben so schwer wie möglich machen.

Lugano hat mit Justin Abdelkader einen Stürmer geholt, den Sie besser kennen als McSorley. Ein Vorteil, weil Sie wissen, wie der US-Amerikaner funktioniert?

Ich denke nicht. Justin weiss, wie wir spielen (lacht). Mit Santeri Alatalo und Calvin Thürkauf verfügen sie zudem über zwei weitere Spieler, die unsere Geheimnisse aus der Meistersaison in- und auswendig kennen.

Lässt die Emotionen sprechen: Der US-Amerikaner Justin Abdelkader (35). Bild: Alessandro Crinari / Keystone (Lugano, 20. März 2022)

Abdelkader liebt das Spiel mit den Provokationen und wird vor nichts zurückschrecken. Spieler wie Jan Kovar, Jérôme Bachofner oder Anton Lander haben eine kurze Zündschnur. Können sie die Contenance wahren?

Im Hockey gibt es nie Garantien. Menschen sind keine Roboter und funktionieren nicht wie Computer, die man programmieren kann. Mein Credo: Wir dürfen uns nicht mit dem Gegner, den Schiedsrichtern, Fans und Medien anlegen, sonst haben wir verloren.

Sie sind also nicht besorgt?

Nein. Was sind mögliche Störfaktoren? Wie soll man in der Situation X reagieren? Das sind Fragen, die in die Spielvorbereitung miteinfliessen. Wir müssen auf alle Eventualitäten eine Lösung zur Hand haben.

Der EV Zug hat am wenigsten Gegentore kassiert, doch die Verteidigung agiert weniger souverän als in der Meistersaison. Einverstanden?

Ja und nein. Letzte Saison hatten wir 119 Punkte. Das war etwas Einmaliges, vielleicht für die Ewigkeit. Mit Raphael Diaz, Santeri Alatalo und Tobias Geisser haben uns drei Verteidiger verlassen, die am meisten Eiszeit hatten. Die neuen Verteidiger benötigten Angewöhnungszeit, das ist völlig normal.

Die Leistungen von Christian Djoos unterliegen extremen Schwankungen.

Schauen Sie, in der NHL spielte er in der dritten oder vierten Linie und bekam wenig Eiszeit. Bei uns muss er ein Leader sein. Das ist eine grosse Umstellung. Aber er ist gereift und hat einen Schritt nach vorne gemacht.

Dan Tangnes unterbricht das Telefonat für ein paar Sekunden. «Entschuldigen Sie, mir hat soeben ein Nachbar viel Glück für den Playoff-Start gewünscht.»

Der EV Zug bekundet Mühe im Powerplay. Die Spieler verlieren sich häufig in komplizierten Passstafetten.

Da gebe ich Ihnen Recht. Wir müssen den Puck noch schneller bewegen und variabler werden. Wir haben zu oft den perfekten Abschluss gesucht.

Playoff bedeutet ein Kampf auf Biegen und Brechen. Kein anderer EVZ-Spieler vereint Emotionen und Energie so gut wie Carl Klingberg. Können Sie auf ihn verzichten?

Er ist ein grossartiger Stürmer und wichtig für die gute Atmosphäre in der Kabine. Aber alle Ausländer haben ihre Stärken. Auf den Ausländerpositionen wird es von Spiel zu Spiel ein Abwägen.

Welcher Ausländer sitzt am Freitag auf der Tribüne?

Wenn ich es wüsste, würde ich das Ihnen bestimmt nicht verraten. Wenn ich eines als Trainer gelernt habe, ist es, Entscheidungen nicht voreilig zu treffen. Ich pflege mit den Spielern einen offenen und respektvollen Austausch. Als fünfter Ausländer musst du dann bereit sein, wenn du gebraucht wirst.

Anton Lander hat seine Torgefährlichkeit verloren und an Spritzigkeit eingebüsst. Was ist los mit ihm?

Ein Grund sind die Olympischen Spiele. Alle unsere Olympioniken wirkten danach müde und wie ausgewechselt. Wenn die Spieler erschöpft sind, dann steigt das Frustrationslevel und sie verlieren den Fokus. Das ist menschlich.

Findet er aus dem Formtief? Stürmer Anton Lander. Bild: Marc Schumacher / Freshfocus (Zug, 8. März 2022)

Beschäftigt ihn seine ungeklärte Zukunft?

Das schliesse ich aus. Als Athlet denkt man im Hier und Jetzt.

Lander kassierte am meisten Strafen. Müssen Sie ihn an die Leine nehmen?

Nein, aber ich muss ihn sensibilisieren. Spieler, die sich durch ihre Physis auszeichnen, setzen sich stärker dem Risiko aus, bestraft zu werden. Müssen wir aggressives Hockey spielen? Unbedingt, aber mit fairen Mitteln.

Apropos Disziplin: Während eines Verpflegungshalts an der Raststätte Bellinzona bei der Reise an ein Spiel in Lugano im September gönnten sich ein paar jüngere Spieler weniger gesunde Nahrung, zu ihrem Unmut...

Es hat wie ein Schul-Picknick ausgesehen. Die Jungs haben ihre Lektion gelernt. Vielleicht hat uns ein Journalist aus dem Hintergrund beobachtet und deshalb kam das Thema an die Öffentlichkeit. Die Gefahr lauert hinter jedem Busch. (lacht)

Ist es schwieriger, einen Titel nach 23 erfolglosen Jahren zu holen oder einen zu verteidigen?

In Zug sind die Erwartungen immer hoch. Wenn der Kampf um die Trophäe so ausgeglichen ist, halte ich das für einen sportlichen Mehrwert. Ich möchte nicht in einer Liga wie der Bundesliga spielen, wo schon vor der Saison klar ist, dass Bayern München gewinnt.

Wie lange dauert am Freitag die Rede von Dan Tangnes, um bei den Spielern das Feuer zu entfachen?

Diese Mannschaft hat das nicht nötig. Sie hat mehr Widerstände überwunden als das Meisterteam. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Fokus der Spieler stimmt. Wir müssen auf das Unerwartete vorbereitet sein.

