Interview «Ich würde es Naivität nennen»: EVZ-Trainer Dan Tangnes über die individuellen Aussetzer und die fehlende Balance Der EV Zug bietet offensiv Spektakel, defensiv hat er einige Unterhaltsarbeiten zu erledigen. Trainer Dan Tangnes spricht vor dem Spiel der Champions Hockey Leauge in Ljubljana zur Frage nach der richtigen Balance und nimmt einen Stürmer in Schutz. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 04.10.2022, 18.13 Uhr

Fünf Siege, drei Niederlagen: Der EV Zug hat in der Meisterschaft einen soliden Start hingelegt. Mit der Punkteausbeute nach acht Spielen darf der Titelverteidiger zufrieden sein, doch die Spiele der Zuger unterliegen grossen Schwankungen. Bei der 4:5-Niederlage am Sonntag gegen den HC Ambrì-Piotta agierten die Zuger fahrlässig, teilweise behäbig und verteilten durch individuelle Fehler gleich mehrere Geschenke. Bloss Zufall? Coach Dan Tangnes bringt Lichts ins Dunkel.

«Gewisse Verhaltensmuster müssen wir wieder verinnerlichen», sagt Zugs Trainer Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger /Freshfocus (Zug, 24. September 2022)

Sie sagten nach dem Spiel: «So etwas habe ich in meiner Trainerkarriere selten erlebt.» Wie haben Sie die Partie mit der Mannschaft analysiert?

Dan Tangnes: Auf eine ruhige und sachliche Art. Ich habe ehrlich und transparent aufgezeigt, was gut und weniger gut gelaufen ist. Wäre ich ausgeflippt, würde dies der Sache nicht dienen. Fehler dürfen passieren. Doch die Häufigkeit der Missgeschicke hat mich schon etwas überrascht. Entscheidend ist, wie man darauf reagiert. Die Spieler haben auf mich wie taumelnde Boxer gewirkt. Wir haben es nicht geschafft, uns von den Rückschlägen zu erholen.

Sind Sie besorgt?

Überhaupt nicht. Ist alles schlecht? Nein. Ist alles gut? Nein. Wir sind fähig, grossartiges Hockey zu spielen, doch uns fehlt momentan die Stabilität. Gewisse Verhaltensmuster müssen wir wieder verinnerlichen. Dass wir dazu im Stande sind, haben wir in den letzten beiden Saisons bewiesen. Gegen Kloten und Ambrì dominierten wir das erste Drittel und trotzdem mussten wir einem Rückstand hinterherrennen. Das kostet Energie. Wir haben es noch nicht geschafft, eine Balance in unserem Spiel zu finden.

Unterstellen Sie den Spielern in gewissen Aktionen eine Überheblichkeit?

Nein. Ich würde es Naivität nennen. Dieses Verhalten wird auf diesem Niveau bestraft. Der Grat zwischen einem gesunden Selbstvertrauen und arrogantem Auftreten ist schmal. Um nochmals auf die Metapher mit dem taumelnden Boxer zurückzukommen. Egal wie der Spielstand ist, man muss den Kopf oben behalten und im richtigen Moment zum K.-o.-Schlag ausholen.

Bislang ist es dem EV Zug in keinem der bisherigen acht Spielen gelungen, von Minute eins bis 60 zu überzeugen.

Da stimme ich Ihnen zu. Doch das ist ein Umstand, der mich in dieser Phase der Saison nicht beunruhigt.

Aber die Anzahl von 25 Gegentoren kann Sie bestimmt nicht zufriedenstellen.

Ohne die Gegner schwächer zu reden, als sie sind. Wir haben es ihnen oft auch leicht gemacht. Für mich ist es keine Systemfrage. Wir spielen so wie letzte Saison, mit ähnlichem Personal und wissen, was es braucht.

In der Offensive läuft’s wesentlich besser. Bisher gelangen 30 Tore.

Das ist ein schöner Wert, mit dem wir uns aber nichts kaufen können. Wir müssen schauen, dass wir weniger Tore kassieren.

Sucht seinen Torriecher: Grégory Hofmann. Bild: Patrick B. Kraemer/ Keystone

Auf Formsuche befindet sich Grégory Hofmann. Gegen Ambrì hat er böse gepatzt. Wie nehmen Sie Ihn wahr?

Natürlich ist die Erwartungshaltung an einen Stürmer seiner Qualität gross. Die Fans im Stadion oder zu Hause auf dem Sofa sehen eben nur jenen Hofmann in den Wettkämpfen. Er ist unglaublich ehrgeizig und wahrscheinlich einer der Profis, die am härtesten an sich arbeiten. Die Herausforderung besteht darin, dass er den haushohen Ansprüchen an sich selber gerecht werden will. Er setzt sich unter Druck, weil er es allen zeigen will. Ich sage ihm immer wieder: Glaube an deine Stärken, es wird sich auszahlen.

Also nur eine Frage der Zeit, bis er in die Gänge kommt?

Davon bin ich überzeugt. Unsere erste Linie will Chancen und Torgefahr kreieren, aber beim Rückwärtsgang ist sie nicht immer ihren Aufgaben nachgekommen. Hier müssen die Spieler noch cleverer agieren und sich gegenseitig besser unterstützen.

Premiere wegen Krieg Erstmals in der Geschichte der Champions Hockey League (CHL) ist ein Klub aus Slowenien im europäischen Wettbewerb vertreten. Olimpija Ljubljana hat die Teilnahme dem Ukraine-Krieg zu «verdanken». Die Slowenen ersetzten den HC Donbass Donezk aus der Ukraine, der aufgrund der russischen Invasion seine Teilnahme absagen musste. Die Slowenen bekamen somit die Gelegenheit, erstmals und als insgesamt 100. Klub in diesem Format zu partizipieren. Die Freude ob dieser vielleicht einmaligen Gelegenheit war gross: «Wir möchten ein schwieriger Gegner sein und so viele Punkte wie möglich erreichen, Spiele gewinnen und eine grossartige Erfahrung machen», liess sich CEO Anze Ulcar zitieren.



Auf den ersten Punktgewinn muss sich die Mannschaft noch gedulden. Alle vier Gruppenspiele endeten sieglos. Doch bei den Niederlagen gegen TPS Turku (2:3, 2:4) zog sich das Team achtbar aus der Affäre. In der abgelaufenen Saison nahm es erstmals in der ICE Hockey League teil, wo es sich mit Klubs aus Österreich, Italien Tschechien und Ungarn duellierte. Die bisherige Saison verläuft durchwachsen. Nach fünf Spieltagen steht die Equipe auf Rang sieben. Olimpija trägt seine Heimspiele im Hala Tivoli in Ljubljana aus (4500 Plätze). Am Mittwoch, 12. Oktober, gastiert das Tabellenschlusslicht im letzten Gruppenspiel beim EV Zug. (pz)

Am Mittwoch (19.15 Uhr) trifft der EVZ auf Olimpija Ljubljana. Ich nehme an, als Ihnen im Mai die Slowenen zugelost wurden, haben Sie keinen Spieler mit Namen gekannt.

Ehrlich gesagt, nein (schmunzelt). Ich wusste lediglich, dass dort ein paar Nordamerikaner engagiert sind. Bei uns haben nur Josh Holden und Brian O’Neill Erfahrungen als Spieler in Slowenien gesammelt.

Ist Ljubljana der ideale Gegner, um sich Schwung für die Meisterschaft zu holen?

Primär geht es darum, mit einem Sieg den ersten Platz in der Gruppe zu sichern. Als Aussenseiter hat Ljubljana nichts zu verlieren, das macht sie gefährlich. Sie werden darauf brennen, sich in ihrem letzten Heimspiel mit einem positiven Gefühl von den Fans zu verabschieden. Es wäre fahrlässig, mit dem Gedanken ins Spiel zu gehen, dass sowieso nichts schief gehen kann.

