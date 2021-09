EVZ: Marco Müller über den Wechsel von Ambri nach Zug

Interview «Luftveränderung war nötig» – Stürmer Marco Müller über den Wechsel von Ambri zum EVZ Der SC Bern wollte ihn unbedingt, der EV Zug obsiegte. Marco Müller spricht über den Neuanfang. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Marco Müller unterstützt als Stürmer die Zuger Offensive. Bild: Stefan Kaiser (Cham 23. August 2021)

Sie sind kürzlich nach Zug gezogen. Zuvor standen Sie fast täglich um 5.15 Uhr auf und pendelten zwischen Ihrem Wohnort Bellinzona und dem Arbeitsort in Zug. Das musste anstrengend gewesen sein.

Marco Müller: Nein, nein. Ich lege mich einfach früher schlafen.

Warum übernachteten Sie nicht im Spitzensportzentrum OYM?

Das kam ab und zu mal vor, aber ich musste mich zu Hause um meine beiden Katzen kümmern.

Ihr Ex-Klub Ambri feiert am 11. September die Eröffnung der neuen Arena. Die Vorfreude bei Fans und Spielern ist gross. Kommt da keine Wehmut auf?

Ja und nein. Klar habe ich noch vor ein paar Monaten damit gerechnet, dass ich in der nächsten Saison das Trikot von Ambri trage, aber nun ist die Zeit gekommen, einen neuen Weg einzuschlagen.

Sie sind in der Leventina zu einem Führungsspieler gereift. Welche Momente bleiben in Erinnerung?

Die Fans sind einmalig und verwandelten die Valascia Woche für Woche in ein Tollhaus. Sie stehen auch hinter dem Team, wenn die sportliche Leistungskurve nach unten zeigt. Die Fankultur ist so in Europa wohl einzigartig.

45 Spiele, 17 Skorerpunkte: Ihre Ausbeute in der letzten Saison schaut auf den ersten Blick ganz passabel aus. Gut genug?

Nein. Ich lief meinen eigenen Ansprüchen hinterher. Da bin ich selbstkritisch genug. Ich brauche die Energie der Zuschauer im Stadion, weil die Emotionen ein wichtiger Bestandteil meines Spiels sind. Die Mannschaft kam auch nie richtig auf Touren. Insgesamt gab es einfach zu viele Nebenschauplätze.

Sie waren also unglücklich in Ambri.

Zu diesem Thema will ich mich nicht weiter äussern. Ambri und ich haben uns geeinigt, kein Öl ins Feuer zu giessen. Wenn der Klub mich unbedingt hätte behalten wollen, hätte er das Veto eingelegt. Was ich sagen kann: Eine Luftveränderung war nötig, damit ich mich weiterentwickeln kann.

«Seine Erfahrung macht mich besser»: Marco Müller (27) erhofft sich neue Impulse, auch von Sturmpartner Jan Kovar. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 23. August 2021)

Sie haben einige Jahre beim SC Bern gespielt. Was sagen Sie einem enttäuschten Fan, der sich eine Rückkehr erhoffte?

Ich habe immer noch einen sehr grossen Respekt vor dem SCB. Die Gespräche mit Bern waren ergebnisoffen. Doch ich habe gespürt, meine Vorstellungen decken sich am meisten mit der Vision des EV Zug. Was dazu kommt: Ich wollte einen neuen Klub erleben.

Haben Sie aufgrund des besseren Salärs den EV Zug gegenüber dem SC Bern vorgezogen?

Falsch. Von der sportlichen Führung der Zuger habe ich das grösste Interesse gespürt, das war für mich matchentscheidend.

Sie haben nur bis 2022 unterschrieben. Weshalb?

Weil Zug den Vertrag übernahm, den ich bei Ambri aufgelöst hatte. Der Sommer war schwierig. Ich musste mich in wenigen Wochen entscheiden, wie meine Zukunft aussieht. Ein Entschluss, für den man sich normalerweise mehrere Monate Zeit nimmt.

Sie wurden als zwölfter Stürmer geholt. Fühlen Sie sich auch als Nummer 12?

Überhaupt nicht. Wir haben vier ausgeglichene Linien mit zwölf starken Offensivleuten. Alle Formationen erhalten viel Eiszeit, jede Linie schiesst Tore.

Man kann Sie als Flügel ein­setzen, aber auch als Center. Welche Position mögen Sie lieber?

Es gibt kein Wunschkonzert. Neben Jan Kovar fühle ich mich besonders wohl. Er ist überragend, füttert mich mit Pässen, die sonst keiner in der National League produzieren kann. Seine Erfahrung macht mich besser, wir verstehen uns wirklich gut.

Glauben Sie, Ihre offensiven Fähigkeiten kommen beim EVZ besser zur Geltung als in Ambri?

Zugs Spielphilosophie ist auf Puckbesitz ausgerichtet, das kommt mir entgegen. Ich hasse es zu verlieren und kann nur schwer akzeptieren, wenn andere besser spielen. Das ist mein Antrieb, härter an mir zu arbeiten. Ich will mich beim EV Zug durchsetzen, ohne Wenn und Aber.