Jan Kovar bleibt dem EV Zug weitere drei Jahre erhalten Der tschechische Nationalstürmer führt seine Karriere in Zug fort. Er hat seinen Vertrag beim EVZ um drei Jahre verlängert. 17.02.2020, 14.23 Uhr

Jan Kovar Bild: PD

(rai) Jan Kovar wechselte diese Saison mit einem Einjahresvertrag zum EVZ. Nun hat er sich dafür entschieden, seinen Vertrag um drei Jahre zu verlängern, wie es in einer Medienmitteilung des EVZ heisst. «Alles ist super hier, das Team, die ganze Organisation, die Liga, die Fans, die Lebensqualität – und auch meine Familie fühlt sich hundertprozentig wohl. Ich freue mich, mit diesem ambitionierten Klub in die Zukunft zu gehen», wird der 29-Jährige zitiert. Der Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel für die KHL, wovon Kovar jeweils Ende der Saison 2020/21 und 2021/22 Gebrauch machen könnte.

41 Skorerpunkte in der aktuellen Saison

Jan Kovar gehört seit 2013 zum Stamm der tschechischen Nationalmannschaft. Er hat auf Klubebene bereits drei Titel gewonnen: 2013 mit Pilsen in der tschechischen Extraliga, 2014 und 2016 mit Magnitogorsk in der KHL. In der russischen Liga produzierte er in 368 Spielen 377 Skorerpunkte. Für den EVZ hat er in der laufenden Saison in 44 Spielen bereits 41 Skorerpunkte erzielt.

Mehrere Vereine aus der finanzstarken KHL haben sich um Jan Kovar bemüht, heisst es in der Mitteilung weiter. Reto Kläy, General Manager Sport, ist froh, dass Kovar sich für den EVZ entschieden hat: «Er hat alle Erwartungen erfüllt und wird auch in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler unserer Mannschaft sein.»