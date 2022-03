Der EV Zug verliert gegen die ZSC Lions 1:2 nach Verlängerung

Eishockey «Ich werde keine Schiedsrichter-Diskussion lostreten»: Der EV Zug kassiert die fünfte Niederlage in Serie und ist trotzdem Qualisieger Der EV Zug sichert sich trotz einer 1:2-Niederlage gegen die ZSC Lions Platz eins nach 52 Runden und knackt auch die 100-Punkte-Marke. Nun wartet im Playoff-Viertelfinal Lugano oder Genève-Servette. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.03.2022, 23.42 Uhr

Zugs Stürmer Marco Müller (links) bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 14. März 2022)

Wer ergattert den Qualifikationssieg? Wer sichert sich das Playoff-Ticket? Gelingt Ambri das Unmögliche? Fragen über Fragen vor den letzten sechs Duellen in der National League. Überall Hochspannung: an der Tabellenspitze sowie am «oberen» und «unteren» Strich. Klar war lediglich, dass noch gar nichts klar war. Um 22:09 Uhr dann die Gewissheit: Der EV Zug kürt sich zum Qualisieger – nach 1995, 1998, 2012 und 2021 zum fünften Mal in der Vereinshistorie, obwohl der EV Zug den ZSC Lions zum ersten Mal in dieser Saison unterlag. Simon Bodenmann bezwang Leonardo Genoni in der Verlängerung.

Die Gefühlslage bei Fans und Mannschaft war zwiespältig. Fünf Pleiten in Folge und trotzdem steht der EV Zug zuoberst. «Man muss die Qualifikation als Ganzes betrachten. Klar sind wir mit den letzten Spielen unzufrieden. Trotzdem ein grosses Chapeau an die Jungs, dass wir auf Platz eins stehen. Auf dieses Teilziel dürfen wir stolz sein», sagte Reto Suri. Der Meister knackte zudem die 100-Punkte-Marke, erst zum zweiten Mal überhaupt in der Klubgeschichte nach dem letzten Jahr (119).

Schiedsrichter übersieht rüdes ZSC-Foul

Der EV Zug tat viel dafür, um die erfolgreiche Regular Season mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen, ein gutes Gefühl in die Pause vor dem Playoff-Start mitzunehmen. Doch er musste leiden. Die ZSC Lions teilten vor allem in der Anfangsphase mächtig aus und schossen mit ihrer aggressiven Spielweise ein paar Mal über das Ziel hinaus. Die Matchuhr zeigte knapp sieben Minuten an, als Trainer Dan Tangnes schon mächtig auf Betriebstemperatur kam. Unübersehbar: Im Norweger brodelte es. «Natürlich gefällt es mir überhaupt nicht, wenn unser Topskorer attackiert wird. Aber ich werde jetzt keine Schiedsrichter-Diskussion lostreten. Ansonsten würde ich den freien Tag damit verbringen, um mich am Telefon rechtfertigen zu müssen. Darauf habe ich keine Lust», sagte Zugs Coach.

Was war passiert? Mit einem rüden Cross-Check knallte Yannick Weber Center Jan Kovar in die Bande.

Hart im Nehmen: Nach einer kurzen Pause geht es für Jan Kovar weiter. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Völlig unverständlich: Schiedsrichter Marc Wiegand hatte freie Sicht auf die gefährliche Aktion des ZSC-Verteidigers und liess ihn straffrei davonkommen. Tangnes drückte sich diplomatisch aus:

«Es sind viele komische Entscheidungen gefallen. Doch wir sind gut beraten, uns auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können.»

Die Marschrichtung vor dem Spiel war klar: Nach vier sieglosen Spielen – das ist dem EV Zug übrigens unter Tangnes’ Ägide noch nie widerfahren – mit einem Heimsieg den Qualifikationssieg unter Dach und Fach bringen. Die beiden Teams lieferten sich einen intensiven Kampf, es war ein Vorgeschmack auf die Playoffs. Nicht was die spielerische Komponente betraf, aber die physische. Marco Müller (12.) traf in Überzahl zur EVZ-Führung, Sven Andrighetto (28.) lancierte die Partie für die ZSC Lions neu.

Suri will «das nächste Zeichen setzen»

Vor dem «Z»-Duell kamen noch alle Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zehn für den EV Zug als möglicher Gegner für den Playoff-Viertelfinal in Frage. Jetzt ist klar: Es wird der HC Lugano oder Genève-Servette HC. Dan Tangnes, welches Team darf es denn für Sie sein? «Egal. Es wird jedenfalls eine spannende Serie», liess sich der Trainer nicht aus der Reserve locken. Für Reto Suri geniesst nun die Regeneration Priorität, um am 25. März bereit zu sein.

«Jetzt folgt das Dessert und wir wollen unbedingt das nächste Zeichen setzen.»

